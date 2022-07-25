https://ria.ru/20220725/koronavirus-1804819838.html

Российские тесты на COVID-19 выявляют все варианты болезни, заявила Попова

Российские тесты на COVID-19 выявляют все варианты болезни, заявила Попова - РИА Новости, 25.07.2022

Российские тесты на COVID-19 выявляют все варианты болезни, заявила Попова

Российские тесты на COVID-19 выявляют все варианты этой инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T16:17

2022-07-25T16:17

2022-07-25T16:24

распространение коронавируса

коронавирус в россии

общество

анна попова

коронавирус covid-19

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские тесты на COVID-19 выявляют все варианты этой инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, эпидситуация в РФ характеризуется ростом числа заболевших COVID-19, "совершенно незначительным увеличением заполнения коечного фонда"."Наши тесты, которые используются в РФ... Они все умеют обнаруживать все новые геноварианты "омикрона", - сказала Попова журналистам.В середине июля сообщалось, что новый подвид штамма коронавируса "омикрон" BA.2.75, который получил название "кентавр", обнаружили в Нидерландах. Позднее в Роспотребнадзоре сообщили, что пятеро заболевших подвидом COVID-19 "кентавр" выявлены в Москве, все болеют легко. Официальных данных о том, что "кентавр" более заразен или вызывает более тяжелое заболевание, пока нет, заявляла замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.

https://ria.ru/20220724/bayden-1804658767.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

коронавирус в россии, общество, анна попова, коронавирус covid-19