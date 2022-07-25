https://ria.ru/20220725/koronavirus-1804819838.html
Российские тесты на COVID-19 выявляют все варианты болезни, заявила Попова
Российские тесты на COVID-19 выявляют все варианты болезни, заявила Попова - РИА Новости, 25.07.2022
Российские тесты на COVID-19 выявляют все варианты болезни, заявила Попова
Российские тесты на COVID-19 выявляют все варианты этой инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T16:17
2022-07-25T16:17
2022-07-25T16:24
распространение коронавируса
коронавирус в россии
общество
анна попова
коронавирус covid-19
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772262309_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_a22757ae1ca83855a038f34b2e49af46.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские тесты на COVID-19 выявляют все варианты этой инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, эпидситуация в РФ характеризуется ростом числа заболевших COVID-19, "совершенно незначительным увеличением заполнения коечного фонда"."Наши тесты, которые используются в РФ... Они все умеют обнаруживать все новые геноварианты "омикрона", - сказала Попова журналистам.В середине июля сообщалось, что новый подвид штамма коронавируса "омикрон" BA.2.75, который получил название "кентавр", обнаружили в Нидерландах. Позднее в Роспотребнадзоре сообщили, что пятеро заболевших подвидом COVID-19 "кентавр" выявлены в Москве, все болеют легко. Официальных данных о том, что "кентавр" более заразен или вызывает более тяжелое заболевание, пока нет, заявляла замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
https://ria.ru/20220724/bayden-1804658767.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/02/0b/1772262309_123:0:2854:2048_1920x0_80_0_0_fa6a4e9496796995f8a1c30a3cd8bf90.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, общество, анна попова, коронавирус covid-19
16:17 25.07.2022 (обновлено: 16:24 25.07.2022)
Российские тесты на COVID-19 выявляют все варианты болезни, заявила Попова
Попова: российские тесты на COVID-19 выявляют все варианты болезни