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Российские тесты на COVID-19 выявляют все варианты болезни, заявила Попова - РИА Новости, 25.07.2022
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Распространение коронавируса
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Российские тесты на COVID-19 выявляют все варианты болезни, заявила Попова
Российские тесты на COVID-19 выявляют все варианты болезни, заявила Попова - РИА Новости, 25.07.2022
Российские тесты на COVID-19 выявляют все варианты болезни, заявила Попова
Российские тесты на COVID-19 выявляют все варианты этой инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T16:17
2022-07-25T16:24
распространение коронавируса
коронавирус в россии
общество
анна попова
коронавирус covid-19
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские тесты на COVID-19 выявляют все варианты этой инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.По ее словам, эпидситуация в РФ характеризуется ростом числа заболевших COVID-19, "совершенно незначительным увеличением заполнения коечного фонда"."Наши тесты, которые используются в РФ... Они все умеют обнаруживать все новые геноварианты "омикрона", - сказала Попова журналистам.В середине июля сообщалось, что новый подвид штамма коронавируса "омикрон" BA.2.75, который получил название "кентавр", обнаружили в Нидерландах. Позднее в Роспотребнадзоре сообщили, что пятеро заболевших подвидом COVID-19 "кентавр" выявлены в Москве, все болеют легко. Официальных данных о том, что "кентавр" более заразен или вызывает более тяжелое заболевание, пока нет, заявляла замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
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коронавирус в россии, общество, анна попова, коронавирус covid-19
16:17 25.07.2022 (обновлено: 16:24 25.07.2022)
 
Российские тесты на COVID-19 выявляют все варианты болезни, заявила Попова

Попова: российские тесты на COVID-19 выявляют все варианты болезни

© РИА Новости / Евгений Одиноков / Перейти в фотобанкМужчина во время ПЦР-теста на COVID-19
Мужчина во время ПЦР-теста на COVID-19 - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Евгений Одиноков
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Мужчина во время ПЦР-теста на COVID-19. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российские тесты на COVID-19 выявляют все варианты этой инфекции, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
По ее словам, эпидситуация в РФ характеризуется ростом числа заболевших COVID-19, "совершенно незначительным увеличением заполнения коечного фонда".
"Наши тесты, которые используются в РФ... Они все умеют обнаруживать все новые геноварианты "омикрона", - сказала Попова журналистам.
В середине июля сообщалось, что новый подвид штамма коронавируса "омикрон" BA.2.75, который получил название "кентавр", обнаружили в Нидерландах. Позднее в Роспотребнадзоре сообщили, что пятеро заболевших подвидом COVID-19 "кентавр" выявлены в Москве, все болеют легко. Официальных данных о том, что "кентавр" более заразен или вызывает более тяжелое заболевание, пока нет, заявляла замдиректора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
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