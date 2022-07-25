https://ria.ru/20220725/koronavirus-1804744640.html

В России за сутки госпитализировали 759 заболевших COVID-19

В России за сутки госпитализировали 759 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 25.07.2022

В России за сутки госпитализировали 759 заболевших COVID-19

Более 6,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, более 750 человек госпитализированы, умерли 34 человека, сообщили журналистам в... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:04

2022-07-25T12:04

2022-07-25T12:04

распространение коронавируса

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здоровье - общество

коронавирус covid-19

россия

коронавирус в россии

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более 6,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, более 750 человек госпитализированы, умерли 34 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 25 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 759 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 0,3%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций отмечен в 30 регионах, снижение - в 36, ситуация не изменилась - в 19."Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,1 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 5,3%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 29 субъектах Российской Федерации, в том числе в 13 регионах увеличение госпитализации более чем в среднем по России", - говорится в сообщении. В штабе также рассказали, что показатель заболеваемости COVID-19 за неделю вырос на на 48,9%. Рост заболеваемости отмечен в 70 субъектах страны, в 15 регионах более чем в среднем по стране.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 4234 человека, что на 12% меньше в сравнении с 24 июля. "Выявлен 6571 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 34 человека", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20200320/1568864012.html

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, россия, коронавирус в россии