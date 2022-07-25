https://ria.ru/20220725/koronavirus-1804744640.html
В России за сутки госпитализировали 759 заболевших COVID-19
В России за сутки госпитализировали 759 заболевших COVID-19 - РИА Новости, 25.07.2022
В России за сутки госпитализировали 759 заболевших COVID-19
Более 6,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, более 750 человек госпитализированы, умерли 34 человека, сообщили журналистам в... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:04
2022-07-25T12:04
2022-07-25T12:04
распространение коронавируса
общество
здоровье - общество
коронавирус covid-19
россия
коронавирус в россии
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более 6,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, более 750 человек госпитализированы, умерли 34 человека, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса."По состоянию на 25 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 759 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 0,3%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций отмечен в 30 регионах, снижение - в 36, ситуация не изменилась - в 19."Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,1 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 5,3%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 29 субъектах Российской Федерации, в том числе в 13 регионах увеличение госпитализации более чем в среднем по России", - говорится в сообщении. В штабе также рассказали, что показатель заболеваемости COVID-19 за неделю вырос на на 48,9%. Рост заболеваемости отмечен в 70 субъектах страны, в 15 регионах более чем в среднем по стране.Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 4234 человека, что на 12% меньше в сравнении с 24 июля. "Выявлен 6571 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 34 человека", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20200320/1568864012.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, здоровье - общество, коронавирус covid-19, россия, коронавирус в россии
В России за сутки госпитализировали 759 заболевших COVID-19
В России за сутки выявили 6571 новый случай COVID-19, выздоровели 4234, умерли 34 человека
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости.
Более 6,5 тысячи новых случаев коронавируса выявлено за сутки в России, более 750 человек госпитализированы, умерли 34 человека, сообщили
журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"По состоянию на 25 июля 2022 года в Российской Федерации: количество госпитализаций за сутки составило 759 человек и увеличилось в сравнении с предшествующими сутками на 0,3%", - говорится в сообщении. Рост числа госпитализаций отмечен в 30 регионах, снижение - в 36, ситуация не изменилась - в 19.
"Показатель госпитализации за прошедшую неделю на 100 тысяч населения составил 5,1 и снизился в сравнении с предыдущей неделей на 5,3%. Увеличение числа госпитализаций произошло в 29 субъектах Российской Федерации, в том числе в 13 регионах увеличение госпитализации более чем в среднем по России", - говорится в сообщении. В штабе также рассказали, что показатель заболеваемости COVID-19 за неделю вырос на на 48,9%. Рост заболеваемости отмечен в 70 субъектах страны, в 15 регионах более чем в среднем по стране.
Согласно сообщению, за сутки в стране выздоровели 4234 человека, что на 12% меньше в сравнении с 24 июля. "Выявлен 6571 новый случай COVID-19. Умерло за сутки 34 человека", - говорится в сообщении.