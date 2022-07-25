17:16 25.07.2022 (обновлено: 18:04 25.07.2022)
Украинский паспорт Коломойского признали недействительным
Миграционная служба Украины обозначила паспорт олигарха Коломойского как недействительный
Игорь Коломойский. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Миграционная служба Украины обозначила паспорт украинского олигарха Игоря Коломойского как недействительный, сообщает издание "Цензор".
"Государственная миграционная служба обозначила как "недействительный" паспорт Игоря Коломойского", — пишет портал со ссылкой на базу недействительных документов Государственной миграционной службы.
По информации издания, серия и номер документа взяты в архивных протоколах заседаний собрания акционеров Приватбанка.
Ранее украинские СМИ сообщали, что Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких человек, в частности Коломойского, главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана и сопредседателя партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадима Рабиновича, после чего депутат Верховной рады Украины Сергей Власенко опубликовал фото якобы секретного указа Зеленского о лишении украинского гражданства десяти человек, в том числе Коломойского и Корбана.
Сам Корбан на прошлой неделе заявил, что никак не может попасть на Украину — ни по военному билету, ни по приложению "Дия" (местный аналог "Госуслуг"). При этом в СМИ ранее появилось видео, где пограничники изымают у него паспорт.