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Украинский паспорт Коломойского признали недействительным - РИА Новости, 25.07.2022
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Украинский паспорт Коломойского признали недействительным
Украинский паспорт Коломойского признали недействительным - РИА Новости, 25.07.2022
Украинский паспорт Коломойского признали недействительным
Миграционная служба Украины обозначила паспорт украинского олигарха Игоря Коломойского как недействительный, сообщает издание "Цензор". РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T17:16
2022-07-25T18:04
в мире
игорь коломойский
украина
верховная рада украины
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Миграционная служба Украины обозначила паспорт украинского олигарха Игоря Коломойского как недействительный, сообщает издание "Цензор"."Государственная миграционная служба обозначила как "недействительный" паспорт Игоря Коломойского", — пишет портал со ссылкой на базу недействительных документов Государственной миграционной службы.По информации издания, серия и номер документа взяты в архивных протоколах заседаний собрания акционеров Приватбанка.Ранее украинские СМИ сообщали, что Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких человек, в частности Коломойского, главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана и сопредседателя партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадима Рабиновича, после чего депутат Верховной рады Украины Сергей Власенко опубликовал фото якобы секретного указа Зеленского о лишении украинского гражданства десяти человек, в том числе Коломойского и Корбана.Сам Корбан на прошлой неделе заявил, что никак не может попасть на Украину — ни по военному билету, ни по приложению "Дия" (местный аналог "Госуслуг"). При этом в СМИ ранее появилось видео, где пограничники изымают у него паспорт.
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в мире, игорь коломойский, украина, верховная рада украины
17:16 25.07.2022 (обновлено: 18:04 25.07.2022)
 
Украинский паспорт Коломойского признали недействительным

Миграционная служба Украины обозначила паспорт олигарха Коломойского как недействительный

© РИА Новости / Михаил Маркив / Перейти в фотобанкИгорь Коломойский
Игорь Коломойский - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Михаил Маркив
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Игорь Коломойский. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Миграционная служба Украины обозначила паспорт украинского олигарха Игоря Коломойского как недействительный, сообщает издание "Цензор".
"Государственная миграционная служба обозначила как "недействительный" паспорт Игоря Коломойского", — пишет портал со ссылкой на базу недействительных документов Государственной миграционной службы.
По информации издания, серия и номер документа взяты в архивных протоколах заседаний собрания акционеров Приватбанка.
Ранее украинские СМИ сообщали, что Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких человек, в частности Коломойского, главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана и сопредседателя партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадима Рабиновича, после чего депутат Верховной рады Украины Сергей Власенко опубликовал фото якобы секретного указа Зеленского о лишении украинского гражданства десяти человек, в том числе Коломойского и Корбана.
Сам Корбан на прошлой неделе заявил, что никак не может попасть на Украину — ни по военному билету, ни по приложению "Дия" (местный аналог "Госуслуг"). При этом в СМИ ранее появилось видео, где пограничники изымают у него паспорт.
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