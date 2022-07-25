https://ria.ru/20220725/kolomoyskiy-1804839293.html

Украинский паспорт Коломойского признали недействительным

Украинский паспорт Коломойского признали недействительным - РИА Новости, 25.07.2022

Украинский паспорт Коломойского признали недействительным

Миграционная служба Украины обозначила паспорт украинского олигарха Игоря Коломойского как недействительный, сообщает издание "Цензор". РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T17:16

2022-07-25T17:16

2022-07-25T18:04

в мире

игорь коломойский

украина

верховная рада украины

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Миграционная служба Украины обозначила паспорт украинского олигарха Игоря Коломойского как недействительный, сообщает издание "Цензор"."Государственная миграционная служба обозначила как "недействительный" паспорт Игоря Коломойского", — пишет портал со ссылкой на базу недействительных документов Государственной миграционной службы.По информации издания, серия и номер документа взяты в архивных протоколах заседаний собрания акционеров Приватбанка.Ранее украинские СМИ сообщали, что Владимир Зеленский может подписать указы о лишении гражданства нескольких человек, в частности Коломойского, главы штаба обороны Днепра Геннадия Корбана и сопредседателя партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадима Рабиновича, после чего депутат Верховной рады Украины Сергей Власенко опубликовал фото якобы секретного указа Зеленского о лишении украинского гражданства десяти человек, в том числе Коломойского и Корбана.Сам Корбан на прошлой неделе заявил, что никак не может попасть на Украину — ни по военному билету, ни по приложению "Дия" (местный аналог "Госуслуг"). При этом в СМИ ранее появилось видео, где пограничники изымают у него паспорт.

https://ria.ru/20220725/genprokuror-1804833820.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

в мире, игорь коломойский, украина, верховная рада украины