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СМИ: население Китая скоро может начать убывать - РИА Новости, 25.07.2022
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СМИ: население Китая скоро может начать убывать
СМИ: население Китая скоро может начать убывать - РИА Новости, 25.07.2022
СМИ: население Китая скоро может начать убывать
Китай может вступить в период отрицательного роста населения в ближайшие несколько лет на фоне усугубившихся демографических проблем, коэффициент рождаемости... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T13:55
2022-07-25T13:55
в мире
китай
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ПЕКИН, 25 июл - РИА Новости. Китай может вступить в период отрицательного роста населения в ближайшие несколько лет на фоне усугубившихся демографических проблем, коэффициент рождаемости продолжит сокращаться на протяжении ближайшего столетия, пишет газета Global Times со ссылкой на демографов.Согласно официальной статистике, число новорожденных в некоторых провинциях Китая в 2021 году стало минимальным за несколько десятилетий, отмечает газета. Так, в провинции Хунань, расположенной в центре страны, впервые за 60 лет родилось менее 500 тысяч детей, в провинции Хэнань - впервые с 1978 года менее 800 тысяч, а в восточной провинции Цзянси впервые с 1950-х годов количество новорожденных опустилось ниже отметки 400 тысяч. При этом лишь в одной провинции Гуандун родилось более миллиона детей."Темпы роста населения в значительной степени замедлились, в течение текущего пятилетнего периода (2021-2025 годы) рост может стать отрицательным", - цитирует газета главу отдела по делам демографии и семьи Комитета по делам здравоохранения КНР Ян Вэньчжуана.По мнению некоторых демографов, отрицательный рост населения в ближайшие годы останется доминирующим трендом на долгое время. "Можно прогнозировать, что коэффициент рождаемости продолжит сокращаться еще более века. Рождаемость в крупных городах Китая продолжит падать. Разрешение на рождение третьего ребенка может облегчить некоторые проблемы, но вряд ли изменит эту тенденцию в ближайшие годы", - сказал в интервью газете старший научный сотрудник Центра Китая и глобализации, демограф Хуан Вэньчжэн. По его словам, главными причинами снижения рождаемости являются снижение показателей фертильности по стране, а также то, что все меньше мужчин и женщин в стране хотят заводить детей.Современный Китай сталкивается с серьезными демографическими проблемами, включая гендерный дисбаланс и старение населения, к ним привела внедренная в Китае в конце 1970-х годов политика "одна семья - один ребенок", в рамках которой семьям в городах было разрешено иметь только одного ребенка, а в деревнях – двух, если первый ребенок – девочка. В 2013 году власти пошли на ослабление ограничений, чтобы решить возникшие проблемы. Второго ребенка разрешили иметь парам, где хотя бы один из супругов – единственный ребенок в своей семье, а позже – в 2016 году - всем парам. Однако эти меры не вызвали бума рождаемости, наоборот, из года в год рожать стали все меньше и меньше. Летом 2021 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил принятие поправок к закону о народонаселении и плановой рождаемости, которые на законодательном уровне разрешили семьям заводить третьего ребенка и отменили все предусмотренные ранее штрафы и выплаты.В январе 2022 года государственное статистическое бюро КНР опубликовало данные, согласно которым население Китая к концу 2021 года составило 1 миллиард 412 миллионов человек (не включая жителей Гонконга, Макао, Тайваня, а также иностранцев), рост по сравнению с концом 2020 года составил 480 тысяч человек.
https://ria.ru/20211126/rozhdaemost-1760934993.html
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в мире, китай
13:55 25.07.2022
 
СМИ: население Китая скоро может начать убывать

Global Times: население Китая в ближайшие пять лет может начать убывать

© РИА Новости / Анна РаткоглоСмог на улице города Пекин, Китай
Смог на улице города Пекин, Китай - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Анна Раткогло
Смог на улице города Пекин, Китай. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 25 июл - РИА Новости. Китай может вступить в период отрицательного роста населения в ближайшие несколько лет на фоне усугубившихся демографических проблем, коэффициент рождаемости продолжит сокращаться на протяжении ближайшего столетия, пишет газета Global Times со ссылкой на демографов.
Согласно официальной статистике, число новорожденных в некоторых провинциях Китая в 2021 году стало минимальным за несколько десятилетий, отмечает газета. Так, в провинции Хунань, расположенной в центре страны, впервые за 60 лет родилось менее 500 тысяч детей, в провинции Хэнань - впервые с 1978 года менее 800 тысяч, а в восточной провинции Цзянси впервые с 1950-х годов количество новорожденных опустилось ниже отметки 400 тысяч. При этом лишь в одной провинции Гуандун родилось более миллиона детей.
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В Пекине ввели новые меры по стимулированию рождаемости
"Темпы роста населения в значительной степени замедлились, в течение текущего пятилетнего периода (2021-2025 годы) рост может стать отрицательным", - цитирует газета главу отдела по делам демографии и семьи Комитета по делам здравоохранения КНР Ян Вэньчжуана.
По мнению некоторых демографов, отрицательный рост населения в ближайшие годы останется доминирующим трендом на долгое время. "Можно прогнозировать, что коэффициент рождаемости продолжит сокращаться еще более века. Рождаемость в крупных городах Китая продолжит падать. Разрешение на рождение третьего ребенка может облегчить некоторые проблемы, но вряд ли изменит эту тенденцию в ближайшие годы", - сказал в интервью газете старший научный сотрудник Центра Китая и глобализации, демограф Хуан Вэньчжэн. По его словам, главными причинами снижения рождаемости являются снижение показателей фертильности по стране, а также то, что все меньше мужчин и женщин в стране хотят заводить детей.
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Эксперт рассказал, зачем в Китае семьям разрешили заводить трех детей
Современный Китай сталкивается с серьезными демографическими проблемами, включая гендерный дисбаланс и старение населения, к ним привела внедренная в Китае в конце 1970-х годов политика "одна семья - один ребенок", в рамках которой семьям в городах было разрешено иметь только одного ребенка, а в деревнях – двух, если первый ребенок – девочка. В 2013 году власти пошли на ослабление ограничений, чтобы решить возникшие проблемы. Второго ребенка разрешили иметь парам, где хотя бы один из супругов – единственный ребенок в своей семье, а позже – в 2016 году - всем парам. Однако эти меры не вызвали бума рождаемости, наоборот, из года в год рожать стали все меньше и меньше. Летом 2021 года Постоянный комитет Всекитайского собрания народных представителей одобрил принятие поправок к закону о народонаселении и плановой рождаемости, которые на законодательном уровне разрешили семьям заводить третьего ребенка и отменили все предусмотренные ранее штрафы и выплаты.
В январе 2022 года государственное статистическое бюро КНР опубликовало данные, согласно которым население Китая к концу 2021 года составило 1 миллиард 412 миллионов человек (не включая жителей Гонконга, Макао, Тайваня, а также иностранцев), рост по сравнению с концом 2020 года составил 480 тысяч человек.
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Китайцев должно быть больше. Это вопрос стратегической конкуренции
 
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