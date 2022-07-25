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В Подмосковье подвели итоги работы кинологической службы - РИА Новости, 25.07.2022
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Новости Подмосковья
https://ria.ru/20220725/kinologi-1804757501.html
В Подмосковье подвели итоги работы кинологической службы
В Подмосковье подвели итоги работы кинологической службы - РИА Новости, 25.07.2022
В Подмосковье подвели итоги работы кинологической службы
Порядка 160 выездов по сообщениям об обнаружении подозрительных предметов совершили кинологи отряда милиции особого назначения Московской области с начала года, РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:49
2022-07-25T12:49
новости подмосковья
федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)
омон россии
московская область (подмосковье)
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Порядка 160 выездов по сообщениям об обнаружении подозрительных предметов совершили кинологи отряда милиции особого назначения Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.В отрядах особого назначения "Русич" и "Пересвет" в Московской области служат 11 минно-розыскных собак, среди которых лабрадоры, немецкие овчарки, бельгийские овчарки малинуа и кокер-спаниель. Каждое сообщение об обнаружении потенциально опасной, подозрительной находки: забытые вещи, коробки, пакеты, отрабатывается с особым вниманием, а предметы подвергаются тщательному осмотру."Кинологи ОМОН Росгвардии с использованием специального оборудования и применением служебных собак заблаговременно проводили осмотр территории и объектов с массовым пребыванием граждан. Всего более 160 раз росгвардейцы выезжали по сообщениям об обнаружении подозрительных предметов", - говорится в сообщении.
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московская область (подмосковье)
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федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, московская область (подмосковье)
12:49 25.07.2022
 

В Подмосковье подвели итоги работы кинологической службы

© РИА Новости / Антон Вергун / Перейти в фотобанкКинолог со служебной собакой
Кинолог со служебной собакой - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Антон Вергун
Перейти в фотобанк
Кинолог со служебной собакой
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Порядка 160 выездов по сообщениям об обнаружении подозрительных предметов совершили кинологи отряда милиции особого назначения Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.
В отрядах особого назначения "Русич" и "Пересвет" в Московской области служат 11 минно-розыскных собак, среди которых лабрадоры, немецкие овчарки, бельгийские овчарки малинуа и кокер-спаниель. Каждое сообщение об обнаружении потенциально опасной, подозрительной находки: забытые вещи, коробки, пакеты, отрабатывается с особым вниманием, а предметы подвергаются тщательному осмотру.
"Кинологи ОМОН Росгвардии с использованием специального оборудования и применением служебных собак заблаговременно проводили осмотр территории и объектов с массовым пребыванием граждан. Всего более 160 раз росгвардейцы выезжали по сообщениям об обнаружении подозрительных предметов", - говорится в сообщении.
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Новости ПодмосковьяФедеральная служба войск национальной гвардии РФ (Росгвардия)ОМОН РоссииМосковская область (Подмосковье)
 
 
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