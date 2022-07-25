https://ria.ru/20220725/kinologi-1804757501.html

В Подмосковье подвели итоги работы кинологической службы

В Подмосковье подвели итоги работы кинологической службы - РИА Новости, 25.07.2022

В Подмосковье подвели итоги работы кинологической службы

Порядка 160 выездов по сообщениям об обнаружении подозрительных предметов совершили кинологи отряда милиции особого назначения Московской области с начала года, РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:49

2022-07-25T12:49

2022-07-25T12:49

новости подмосковья

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия)

омон россии

московская область (подмосковье)

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Порядка 160 выездов по сообщениям об обнаружении подозрительных предметов совершили кинологи отряда милиции особого назначения Московской области с начала года, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления региональной безопасности Подмосковья.В отрядах особого назначения "Русич" и "Пересвет" в Московской области служат 11 минно-розыскных собак, среди которых лабрадоры, немецкие овчарки, бельгийские овчарки малинуа и кокер-спаниель. Каждое сообщение об обнаружении потенциально опасной, подозрительной находки: забытые вещи, коробки, пакеты, отрабатывается с особым вниманием, а предметы подвергаются тщательному осмотру."Кинологи ОМОН Росгвардии с использованием специального оборудования и применением служебных собак заблаговременно проводили осмотр территории и объектов с массовым пребыванием граждан. Всего более 160 раз росгвардейцы выезжали по сообщениям об обнаружении подозрительных предметов", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20220405/profilaktika-1781954806.html

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

Алёна Пава

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Алёна Пава

федеральная служба войск национальной гвардии рф (росгвардия), омон россии, московская область (подмосковье)