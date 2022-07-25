https://ria.ru/20220725/khabarovsk-1804758268.html

Власти оценили градостроительный потенциал Хабаровска

Власти оценили градостроительный потенциал Хабаровска - РИА Новости, 25.07.2022

Власти оценили градостроительный потенциал Хабаровска

Градостроительный потенциал Хабаровска оценивается в 3 миллиона квадратных метров жилья, в Хабаровском крае для наращивания объемов строительства работает... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:51

2022-07-25T12:51

2022-07-25T12:51

хабаровский край

жилье

михаил дегтярев

хабаровский край

хабаровск

министерство промышленности и торговли рф (минпромторг россии)

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ХАБАРОВСК, 25 июл - РИА Новости. Градостроительный потенциал Хабаровска оценивается в 3 миллиона квадратных метров жилья, в Хабаровском крае для наращивания объемов строительства работает механизм комплексного развития территорий (КРТ), сообщает региональное правительство.Краевой строительный комплекс готов к увеличению строительства жилья. На пресс-конференции, посвященной двухлетию вступлению в должность, губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев подробно рассказал о развитии и дальнейших перспективах строительной отрасли в регионе. Он поставил перед региональным строительным комплексом задачу, начиная с 2025 года, вводить в эксплуатацию не менее 1 миллиона "квадратов" жилплощадей. По поручению главы региона разработана дорожная карта."В регионе имеется мощный потенциал для наращивания объемов строительства за счет КРТ. Именно этот подход доминирует сегодня в развитии строительной отрасли России. В крае приняты и действуют все нормативно-правовые акты для реализации этого механизма. В Хабаровске определено 33 территории общей площадью порядка 577 гектаров с предварительным градостроительным потенциалом около 3 миллионов квадратных метров жилья. Две из них - федеральные земельные участки в распоряжении АО "ДОМ.РФ", - сообщается на сайте регионального правительства.По данным министерства строительства Хабаровского края, в настоящее время в регионе возводится 136 многоквартирных жилых домов общей жилой площадью 916,7 тысячи "квадратов" (в аналогичный период 2021 года – 836 тысяч квадратных метров, прирост составил 16,2%).Определен ряд перспективных территорий под комплексное жилищное строительство. В первую очередь речь идет о микрорайоне "Ореховая сопка" в Хабаровске, потенциал которого составляет около 1 миллиона квадратных метров площадей. На сегодняшний день четверо из семи застройщиков возводят там жилые дома, сообщают власти. Основной сдерживающий фактор – отсутствие необходимой инфраструктуры. Для обеспечения района сетями водоснабжения и водоотведения за счет средств краевой субсидии в 2021 году здесь построен магистральный канализационный коллектор, а в мае текущего – магистральный водопровод.Ранее сообщалось, что за счет нового механизма инфраструктурного бюджетного кредита (ИБК) правительству края удалось привлечь средства федерального бюджета в объеме 3,75 миллиарда рублей на строительство объектов инфраструктуры в микрорайоне "Ореховая сопка". Среди них - тепломагистраль ТМ-35, дорожная сеть по улице Героев Пассаров и детский сад в районе улиц Совхозной и Шатова на 320 мест. Также правительство края подало вторую заявку на строительство электроподстанции за счет этих средств.Предполагается увеличение объемов строительства и за счет флагманского проекта "Дальневосточный квартал", инициированного Минвостокразвития и курируемого полпредом президента в ДФО Юрием Трутневым. Земельный участок, на котором будет реализовываться проект, определен. Пока земля в аренде АНО ДПО "Хабаровский АК Добровольное общество содействия армии, авиации и флоту России" (ДОСААФ). Его техническое освобождение планируется путем передислокации общества на аэродром в село Калинка."Площадка ДОСААФ, которую мы номинировали на Дальневосточный квартал, остается в приоритете. Мы встречались с начальником департамента имущества ДОСААФ из Москвы и окончательно решили, что хабаровский ДОСААФ переедет на аэродром в Калинку. В настоящее время определяется уполномоченный орган исполнительной власти края для предоставления субсидии в его пользу", - рассказал Дегтярев.Он добавил, что снятие обременений и техническое освобождение земельного участка планируется в третьем квартале этого года. На территории аэродрома будет построена вся необходима инфраструктура для тех, кто занимается в аэроклубе. А освободившийся участок будет комплексно застроен, заверил глава региона.Министерством строительства Хабаровского края разработана концепция реализации флагманского направления "Дом дальневосточника". Утверждены типовые решения домов по разным потребностям людей. Дегтярев считает, что ИЖС даст прирост квадратных метров жилья. "Поэтому в миллионе будет у нас еще и индивидуальное жилье", - сделал акцент глава региона.Для реализации этих масштабных проектов требуются строительные материалы в достаточном количестве. Для того, чтобы удовлетворить спрос на них на территории края создан промышленно-строительный кластер (ПСК). Соответствующее соглашение заключено между региональным правительством и Ассоциацией ПСК Хабаровского края. В Минпромторг РФ направлен пакет документов для проведения проверки соответствия требованиям действующего законодательства, а также регистрации в общем реестре кластеров, что позволит его участникам получать дополнительные меры господдержки. В составе ПСК пока 26 участников, уточнили в региональном правительстве.

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