https://ria.ru/20220725/kaznacheystvo-1804913620.html

В Харьковской области создадут казначейство для выплат бюджетникам

В Харьковской области создадут казначейство для выплат бюджетникам - РИА Новости, 25.07.2022

В Харьковской области создадут казначейство для выплат бюджетникам

Казначейство создадут в Харьковской области для выплат денег бюджетникам и пенсионерам, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T23:38

2022-07-25T23:38

2022-07-25T23:38

специальная военная операция на украине

жкх

харьковская область

украина

россия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Казначейство создадут в Харьковской области для выплат денег бюджетникам и пенсионерам, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев."Мы можем опираться только на бюджет Российской Федерации. У нас сейчас свои бюджетные органы функционируют, но не финансируются из нашего местного бюджета. Наша задача сформировать эти бюджетные органы, органы финансов, казначейство, чтобы пошло бюджетное финансирование, распределение денежных средств среди бюджетных организаций, пенсионеров", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что пока работникам бюджетной сферы и пенсионерам выплачивается компенсация в размере 10 тысяч рублей, сейчас люди получают деньги за июнь и июль.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.

https://ria.ru/20220725/shkoly-1804910168.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

жкх, харьковская область, украина, россия