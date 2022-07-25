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В Харьковской области создадут казначейство для выплат бюджетникам - РИА Новости, 25.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/kaznacheystvo-1804913620.html
В Харьковской области создадут казначейство для выплат бюджетникам
В Харьковской области создадут казначейство для выплат бюджетникам - РИА Новости, 25.07.2022
В Харьковской области создадут казначейство для выплат бюджетникам
Казначейство создадут в Харьковской области для выплат денег бюджетникам и пенсионерам, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T23:38
2022-07-25T23:38
специальная военная операция на украине
жкх
харьковская область
украина
россия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Казначейство создадут в Харьковской области для выплат денег бюджетникам и пенсионерам, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев."Мы можем опираться только на бюджет Российской Федерации. У нас сейчас свои бюджетные органы функционируют, но не финансируются из нашего местного бюджета. Наша задача сформировать эти бюджетные органы, органы финансов, казначейство, чтобы пошло бюджетное финансирование, распределение денежных средств среди бюджетных организаций, пенсионеров", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".Он отметил, что пока работникам бюджетной сферы и пенсионерам выплачивается компенсация в размере 10 тысяч рублей, сейчас люди получают деньги за июнь и июль.В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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жкх, харьковская область, украина, россия
23:38 25.07.2022
 
В Харьковской области создадут казначейство для выплат бюджетникам

В Харьковской области создадут казначейство для выплат денег бюджетникам и пенсионерам

© РИА Новости / Михаил Воскресенский / Перейти в фотобанкКупюры номиналом 200 и 2000 рублей
Купюры номиналом 200 и 2000 рублей - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Михаил Воскресенский
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Купюры номиналом 200 и 2000 рублей . Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Казначейство создадут в Харьковской области для выплат денег бюджетникам и пенсионерам, сообщил глава администрации региона Виталий Ганчев.
"Мы можем опираться только на бюджет Российской Федерации. У нас сейчас свои бюджетные органы функционируют, но не финансируются из нашего местного бюджета. Наша задача сформировать эти бюджетные органы, органы финансов, казначейство, чтобы пошло бюджетное финансирование, распределение денежных средств среди бюджетных организаций, пенсионеров", - сказал Ганчев в эфире телеканала "Россия 24".
Он отметил, что пока работникам бюджетной сферы и пенсионерам выплачивается компенсация в размере 10 тысяч рублей, сейчас люди получают деньги за июнь и июль.
В ходе спецоперации на Украине силы России и ЛНР взяли под контроль часть Харьковской области. Администрация Харьковской области создала четыре районные администрации на подконтрольных территориях с административными центрами в городах Волчанск, Изюм, Купянск и поселке Казачья Лопань. В регионе используется бивалютная система - в ходу как украинская гривна, так и российский рубль. Жителям этих районов выплачиваются единоразовые пособия.
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