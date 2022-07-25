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Воробьев отметил хороший темп капремонта в школах Подмосковья - РИА Новости, 25.07.2022
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https://ria.ru/20220725/kapremont-1804760607.html
Воробьев отметил хороший темп капремонта в школах Подмосковья
Воробьев отметил хороший темп капремонта в школах Подмосковья - РИА Новости, 25.07.2022
Воробьев отметил хороший темп капремонта в школах Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил хороший темп работ по капитальному ремонту общеобразовательных школ региона. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:57
2022-07-25T12:57
новости подмосковья
общество
долгопрудный
павловский посад
орехово-зуево
образование - общество
андрей воробьев
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил хороший темп работ по капитальному ремонту общеобразовательных школ региона."Что касается подготовки школ и детских садов, то я бы хотел поблагодарить строительный блок. Знаю, что за капитальным ремонтом закреплены министры, главы регионов. Все идет достаточно динамично и есть основания полагать, что из 62 школ, где идет ремонт будут сданы к 1 сентября", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.Он также добавил, что к 1 сентября стоит задача открыть 12 школ в Долгопрудном, Павловском Посаде, Красногрске, Орехово-Зуево и других округах.
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общество, долгопрудный, павловский посад, орехово-зуево, образование - общество, андрей воробьев
12:57 25.07.2022
 

Воробьев отметил хороший темп капремонта в школах Подмосковья

© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкРабочий во время подготовки школы к занятиям
Рабочий во время подготовки школы к занятиям - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил хороший темп работ по капитальному ремонту общеобразовательных школ региона.
"Что касается подготовки школ и детских садов, то я бы хотел поблагодарить строительный блок. Знаю, что за капитальным ремонтом закреплены министры, главы регионов. Все идет достаточно динамично и есть основания полагать, что из 62 школ, где идет ремонт будут сданы к 1 сентября", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.
Он также добавил, что к 1 сентября стоит задача открыть 12 школ в Долгопрудном, Павловском Посаде, Красногрске, Орехово-Зуево и других округах.
Ремонт школы - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
10:29Новости Подмосковья
В Московской области к 2026 году проведут капремонт 330 школ
 
Новости ПодмосковьяОбществоДолгопрудныйПавловский ПосадОрехово-ЗуевоОбразование - ОбществоАндрей Воробьев
 
 
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