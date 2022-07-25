https://ria.ru/20220725/kapremont-1804760607.html

Воробьев отметил хороший темп капремонта в школах Подмосковья

Воробьев отметил хороший темп капремонта в школах Подмосковья - РИА Новости, 25.07.2022

Воробьев отметил хороший темп капремонта в школах Подмосковья

Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил хороший темп работ по капитальному ремонту общеобразовательных школ региона. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:57

2022-07-25T12:57

2022-07-25T12:57

новости подмосковья

общество

долгопрудный

павловский посад

орехово-зуево

образование - общество

андрей воробьев

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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил хороший темп работ по капитальному ремонту общеобразовательных школ региона."Что касается подготовки школ и детских садов, то я бы хотел поблагодарить строительный блок. Знаю, что за капитальным ремонтом закреплены министры, главы регионов. Все идет достаточно динамично и есть основания полагать, что из 62 школ, где идет ремонт будут сданы к 1 сентября", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.Он также добавил, что к 1 сентября стоит задача открыть 12 школ в Долгопрудном, Павловском Посаде, Красногрске, Орехово-Зуево и других округах.

https://ria.ru/20220725/shkoly-1804718814.html

долгопрудный

павловский посад

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Алёна Пава

общество, долгопрудный, павловский посад, орехово-зуево, образование - общество, андрей воробьев