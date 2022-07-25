https://ria.ru/20220725/kapremont-1804760607.html
Воробьев отметил хороший темп капремонта в школах Подмосковья
Воробьев отметил хороший темп капремонта в школах Подмосковья - РИА Новости, 25.07.2022
Воробьев отметил хороший темп капремонта в школах Подмосковья
Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил хороший темп работ по капитальному ремонту общеобразовательных школ региона. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:57
2022-07-25T12:57
2022-07-25T12:57
новости подмосковья
общество
долгопрудный
павловский посад
орехово-зуево
образование - общество
андрей воробьев
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Губернатор Московской области Андрей Воробьев отметил хороший темп работ по капитальному ремонту общеобразовательных школ региона."Что касается подготовки школ и детских садов, то я бы хотел поблагодарить строительный блок. Знаю, что за капитальным ремонтом закреплены министры, главы регионов. Все идет достаточно динамично и есть основания полагать, что из 62 школ, где идет ремонт будут сданы к 1 сентября", - сказал Воробьев на заседании правительства региона.Он также добавил, что к 1 сентября стоит задача открыть 12 школ в Долгопрудном, Павловском Посаде, Красногрске, Орехово-Зуево и других округах.
https://ria.ru/20220725/shkoly-1804718814.html
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internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, долгопрудный, павловский посад, орехово-зуево, образование - общество, андрей воробьев