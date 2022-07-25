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Украинские войска нанесли удар по школе в Изюме - РИА Новости, 25.07.2022
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/izyum-1804848430.html
Украинские войска нанесли удар по школе в Изюме
Украинские войска нанесли удар по школе в Изюме - РИА Новости, 25.07.2022
Украинские войска нанесли удар по школе в Изюме
Украинские войска нанесли удар по изюмской школе № 8, информация о жертвах уточняется, сообщила пресс-служба администрации Харьковской области в... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T17:49
2022-07-25T18:22
специальная военная операция на украине
украина
вооруженные силы украины
в мире
харьковская область
изюм (город)
ситуация в днр и лнр
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по изюмской школе № 8, информация о жертвах уточняется, сообщила пресс-служба администрации Харьковской области в Telegram-канале."Украинские боевики нанесли удар по изюмской школе № 8. &lt;...&gt; Информация о жертвах уточняется", — отметили в ведомстве.Отмечается, что обстрел произошел в ночь на понедельник, по предварительным данным, удар нанесли из РСЗО HIMARS. Школа восстановлению не подлежит.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
https://ria.ru/20220717/aleksandrovka-1803079781.html
украина
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украина, вооруженные силы украины, в мире, харьковская область, изюм (город), ситуация в днр и лнр
17:49 25.07.2022 (обновлено: 18:22 25.07.2022)
 
Украинские войска нанесли удар по школе в Изюме

ВСУ нанесли удар по школе номер восемь в Изюме

© РИА Новости / Перейти в фотобанкВывеска на въезде в город Изюм Харьковской области
Вывеска на въезде в город Изюм Харьковской области - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по изюмской школе № 8, информация о жертвах уточняется, сообщила пресс-служба администрации Харьковской области в Telegram-канале.
"Украинские боевики нанесли удар по изюмской школе № 8. <...> Информация о жертвах уточняется", — отметили в ведомстве.
Отмечается, что обстрел произошел в ночь на понедельник, по предварительным данным, удар нанесли из РСЗО HIMARS. Школа восстановлению не подлежит.
Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 17.07.2022
17 июля, 19:58Специальная военная операция на Украине
Жители рассказали о регулярных обстрелах школы под Донецком со стороны ВСУ
 
Специальная военная операция на УкраинеУкраинаВооруженные силы УкраиныВ миреХарьковская областьИзюм (город)Ситуация в ДНР и ЛНР
 
 
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