https://ria.ru/20220725/izyum-1804848430.html

Украинские войска нанесли удар по школе в Изюме

Украинские войска нанесли удар по школе в Изюме - РИА Новости, 25.07.2022

Украинские войска нанесли удар по школе в Изюме

Украинские войска нанесли удар по изюмской школе № 8, информация о жертвах уточняется, сообщила пресс-служба администрации Харьковской области в... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T17:49

2022-07-25T17:49

2022-07-25T18:22

специальная военная операция на украине

украина

вооруженные силы украины

в мире

харьковская область

изюм (город)

ситуация в днр и лнр

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Украинские войска нанесли удар по изюмской школе № 8, информация о жертвах уточняется, сообщила пресс-служба администрации Харьковской области в Telegram-канале."Украинские боевики нанесли удар по изюмской школе № 8. <...> Информация о жертвах уточняется", — отметили в ведомстве.Отмечается, что обстрел произошел в ночь на понедельник, по предварительным данным, удар нанесли из РСЗО HIMARS. Школа восстановлению не подлежит.Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины. Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются геноциду со стороны киевского режима".

https://ria.ru/20220717/aleksandrovka-1803079781.html

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харьковская область

изюм (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

украина, вооруженные силы украины, в мире, харьковская область, изюм (город), ситуация в днр и лнр