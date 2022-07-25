https://ria.ru/20220725/izolyatsiya-1804911415.html

В США вновь заговорили об "изоляции" России

В США вновь заговорили об "изоляции" России - РИА Новости, 25.07.2022

В США вновь заговорили об "изоляции" России

В Вашингтоне вновь говорят об "изоляции" Москвы в контексте иностранных визитов российских властей: на этот раз официальный представитель госдепа Нед Прайс... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T23:06

2022-07-25T23:06

2022-07-25T23:06

джон кирби

владимир путин

россия

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оон

в мире

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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. В Вашингтоне вновь говорят об "изоляции" Москвы в контексте иностранных визитов российских властей: на этот раз официальный представитель госдепа Нед Прайс после начала африканского турне главы МИД Сергея Лаврова заявил, что РФ становится изгоем.Лавров 24 июля начал африканское турне с переговоров в Египте. На следующий день он приехал в Республику Конго, а до 28 июля еще посетит Эфиопию и Уганду. В конце июня координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что визит президента РФ Владимира Путина в Иран "демонстрирует градус изоляции господина Путина и России". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это "в корне неверной оценкой".Сегодня Прайса попросили на брифинге оценить в контексте заявлений США об изоляции России поездку Путина в Иран, министра обороны РФ Сергея Шойгу – в Турцию и африканское турне Лаврова."Становится ясно, что Россия осознает, что ее действия приводят к тому, что она становятся изгоем", – сказал."Ясно, что министр иностранных дел Лавров ищет возможности взаимодействовать со странами, чтобы попытаться пресечь недовольство Россией", – добавил он.По его словам, США мало беспокоятся о том, с кем Россия разговаривает и что слышит от стран. Прайс сослался на "послания" с форума G20 и площадки ООН, которые якобы свидетельствовали о "широком согласии" в оценке действий России.Российские власти неоднократно говорили, что не видят трагедии в ухудшении отношений со странами Запада. В Москве отмечали, что страны, которые ввели против России санкции, – это далеко не весь мир, и есть множество возможностей взаимодействовать с теми, кто относится к сотрудничеству прагматично и вне призмы западных заявлений о желании победить в экономической войне.

https://ria.ru/20220720/izolyatsiya-1803802666.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

джон кирби, владимир путин, россия, сша, москва, большая двадцатка, оон, в мире