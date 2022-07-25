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В США вновь заговорили об "изоляции" России - РИА Новости, 25.07.2022
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В США вновь заговорили об "изоляции" России
В США вновь заговорили об "изоляции" России - РИА Новости, 25.07.2022
В США вновь заговорили об "изоляции" России
В Вашингтоне вновь говорят об "изоляции" Москвы в контексте иностранных визитов российских властей: на этот раз официальный представитель госдепа Нед Прайс... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T23:06
2022-07-25T23:06
джон кирби
владимир путин
россия
сша
москва
большая двадцатка
оон
в мире
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. В Вашингтоне вновь говорят об "изоляции" Москвы в контексте иностранных визитов российских властей: на этот раз официальный представитель госдепа Нед Прайс после начала африканского турне главы МИД Сергея Лаврова заявил, что РФ становится изгоем.Лавров 24 июля начал африканское турне с переговоров в Египте. На следующий день он приехал в Республику Конго, а до 28 июля еще посетит Эфиопию и Уганду. В конце июня координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что визит президента РФ Владимира Путина в Иран "демонстрирует градус изоляции господина Путина и России". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это "в корне неверной оценкой".Сегодня Прайса попросили на брифинге оценить в контексте заявлений США об изоляции России поездку Путина в Иран, министра обороны РФ Сергея Шойгу – в Турцию и африканское турне Лаврова."Становится ясно, что Россия осознает, что ее действия приводят к тому, что она становятся изгоем", – сказал."Ясно, что министр иностранных дел Лавров ищет возможности взаимодействовать со странами, чтобы попытаться пресечь недовольство Россией", – добавил он.По его словам, США мало беспокоятся о том, с кем Россия разговаривает и что слышит от стран. Прайс сослался на "послания" с форума G20 и площадки ООН, которые якобы свидетельствовали о "широком согласии" в оценке действий России.Российские власти неоднократно говорили, что не видят трагедии в ухудшении отношений со странами Запада. В Москве отмечали, что страны, которые ввели против России санкции, – это далеко не весь мир, и есть множество возможностей взаимодействовать с теми, кто относится к сотрудничеству прагматично и вне призмы западных заявлений о желании победить в экономической войне.
https://ria.ru/20220720/izolyatsiya-1803802666.html
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джон кирби, владимир путин, россия, сша, москва, большая двадцатка, оон, в мире
23:06 25.07.2022
 
В США вновь заговорили об "изоляции" России

В США вновь заговорили об "изоляции" России в контексте международных визитов

© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Sputnik / Артур Габдрахманов
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Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
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ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. В Вашингтоне вновь говорят об "изоляции" Москвы в контексте иностранных визитов российских властей: на этот раз официальный представитель госдепа Нед Прайс после начала африканского турне главы МИД Сергея Лаврова заявил, что РФ становится изгоем.
Лавров 24 июля начал африканское турне с переговоров в Египте. На следующий день он приехал в Республику Конго, а до 28 июля еще посетит Эфиопию и Уганду. В конце июня координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что визит президента РФ Владимира Путина в Иран "демонстрирует градус изоляции господина Путина и России". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это "в корне неверной оценкой".
Сегодня Прайса попросили на брифинге оценить в контексте заявлений США об изоляции России поездку Путина в Иран, министра обороны РФ Сергея Шойгу – в Турцию и африканское турне Лаврова.
"Становится ясно, что Россия осознает, что ее действия приводят к тому, что она становятся изгоем", – сказал.
Президент РФ Владимир Путин в Тегеране - РИА Новости, 1920, 20.07.2022
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В МИД назвали заявления Белого дома об изоляции Путина абсурдом
"Ясно, что министр иностранных дел Лавров ищет возможности взаимодействовать со странами, чтобы попытаться пресечь недовольство Россией", – добавил он.
По его словам, США мало беспокоятся о том, с кем Россия разговаривает и что слышит от стран. Прайс сослался на "послания" с форума G20 и площадки ООН, которые якобы свидетельствовали о "широком согласии" в оценке действий России.
Российские власти неоднократно говорили, что не видят трагедии в ухудшении отношений со странами Запада. В Москве отмечали, что страны, которые ввели против России санкции, – это далеко не весь мир, и есть множество возможностей взаимодействовать с теми, кто относится к сотрудничеству прагматично и вне призмы западных заявлений о желании победить в экономической войне.
Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
9 июля, 13:11
Захарова назвала слова Блинкена об "изоляции" России на G20 небылицами
 
Джон КирбиВладимир ПутинРоссияСШАМоскваБольшая двадцаткаООНВ мире
 
 
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