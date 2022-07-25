В США вновь заговорили об "изоляции" России
В США вновь заговорили об "изоляции" России в контексте международных визитов
© Sputnik / Артур Габдрахманов / Перейти в фотобанкЗдание Государственного департамента США в Вашингтоне
© Sputnik / Артур Габдрахманов
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне. Архивное фото
ВАШИНГТОН, 25 июл - РИА Новости. В Вашингтоне вновь говорят об "изоляции" Москвы в контексте иностранных визитов российских властей: на этот раз официальный представитель госдепа Нед Прайс после начала африканского турне главы МИД Сергея Лаврова заявил, что РФ становится изгоем.
Лавров 24 июля начал африканское турне с переговоров в Египте. На следующий день он приехал в Республику Конго, а до 28 июля еще посетит Эфиопию и Уганду. В конце июня координатор по стратегическим коммуникациям совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что визит президента РФ Владимира Путина в Иран "демонстрирует градус изоляции господина Путина и России". Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков назвал это "в корне неверной оценкой".
Сегодня Прайса попросили на брифинге оценить в контексте заявлений США об изоляции России поездку Путина в Иран, министра обороны РФ Сергея Шойгу – в Турцию и африканское турне Лаврова.
"Становится ясно, что Россия осознает, что ее действия приводят к тому, что она становятся изгоем", – сказал.
"Ясно, что министр иностранных дел Лавров ищет возможности взаимодействовать со странами, чтобы попытаться пресечь недовольство Россией", – добавил он.
Российские власти неоднократно говорили, что не видят трагедии в ухудшении отношений со странами Запада. В Москве отмечали, что страны, которые ввели против России санкции, – это далеко не весь мир, и есть множество возможностей взаимодействовать с теми, кто относится к сотрудничеству прагматично и вне призмы западных заявлений о желании победить в экономической войне.