https://ria.ru/20220725/huawei-1804842371.html

СМИ: Huawei вдвое сократила число внештатных сотрудников в России

СМИ: Huawei вдвое сократила число внештатных сотрудников в России - РИА Новости, 25.07.2022

СМИ: Huawei вдвое сократила число внештатных сотрудников в России

Китайская компания Huawei на 50 процентов сократила число сотрудников, работающих в России на аутсорсинге, пишут "Известия" со ссылкой на представителей... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T17:32

2022-07-25T17:32

2022-07-25T17:47

экономика

технологии

москва

новокузнецк

уфа

huawei technologies

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Китайская компания Huawei на 50 процентов сократила число сотрудников, работающих в России на аутсорсинге, пишут "Известия" со ссылкой на представителей индустрии.По информации источника СМИ, Huawei также прекратила набор новых сотрудников в стране."Объем услуг, оказываемых Huawei рекрутинговой компанией Ancor, сотрудничавшей с производителем в сфере предоставления аутсорсинговых услуг, сокращается из-за проблем с логистическими цепочками", — уточнили "Известия", ссылаясь на директора по продажам и маркетингу стаффинговой группы Ancor Наталью Щербакову.При этом Щербакова подчеркнула, что часть работников, прекративших внештатную работу на Huawei, сейчас занята на других проектах, не связанных с компанией.Ранее источник РИА Новости сообщал, что Huawei начала закрывать свои официальные торговые точки в Москве, Новокузнецке, Уфе и Ростове-на-Дону. Основная причина, по словам экспертов, заключается в нехватке продукции на складах, а также падении спроса на смартфоны.

https://ria.ru/20220721/elektronika-1804103132.html

https://ria.ru/20220721/huawei-1804036469.html

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Ольга Матыс

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

экономика, технологии, москва, новокузнецк, уфа, huawei technologies