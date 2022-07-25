17:32 25.07.2022 (обновлено: 17:47 25.07.2022)
СМИ: Huawei вдвое сократила число внештатных сотрудников в России
"Известия": Huawei прекратила сотрудничать с половиной внештатных сотрудников в России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПавильон компании Huawei на международной выставке информационных и коммуникационных технологий "Связь - 2017" в Москве
Павильон компании Huawei на международной выставке информационных и коммуникационных технологий "Связь - 2017" в Москве
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Китайская компания Huawei на 50 процентов сократила число сотрудников, работающих в России на аутсорсинге, пишут "Известия" со ссылкой на представителей индустрии.
По информации источника СМИ, Huawei также прекратила набор новых сотрудников в стране.
"Объем услуг, оказываемых Huawei рекрутинговой компанией Ancor, сотрудничавшей с производителем в сфере предоставления аутсорсинговых услуг, сокращается из-за проблем с логистическими цепочками", — уточнили "Известия", ссылаясь на директора по продажам и маркетингу стаффинговой группы Ancor Наталью Щербакову.
При этом Щербакова подчеркнула, что часть работников, прекративших внештатную работу на Huawei, сейчас занята на других проектах, не связанных с компанией.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что Huawei начала закрывать свои официальные торговые точки в Москве, Новокузнецке, Уфе и Ростове-на-Дону. Основная причина, по словам экспертов, заключается в нехватке продукции на складах, а также падении спроса на смартфоны.