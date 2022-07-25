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СМИ: Huawei вдвое сократила число внештатных сотрудников в России - РИА Новости, 25.07.2022
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СМИ: Huawei вдвое сократила число внештатных сотрудников в России
СМИ: Huawei вдвое сократила число внештатных сотрудников в России - РИА Новости, 25.07.2022
СМИ: Huawei вдвое сократила число внештатных сотрудников в России
Китайская компания Huawei на 50 процентов сократила число сотрудников, работающих в России на аутсорсинге, пишут "Известия" со ссылкой на представителей... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T17:32
2022-07-25T17:47
экономика
технологии
москва
новокузнецк
уфа
huawei technologies
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Китайская компания Huawei на 50 процентов сократила число сотрудников, работающих в России на аутсорсинге, пишут "Известия" со ссылкой на представителей индустрии.По информации источника СМИ, Huawei также прекратила набор новых сотрудников в стране."Объем услуг, оказываемых Huawei рекрутинговой компанией Ancor, сотрудничавшей с производителем в сфере предоставления аутсорсинговых услуг, сокращается из-за проблем с логистическими цепочками", — уточнили "Известия", ссылаясь на директора по продажам и маркетингу стаффинговой группы Ancor Наталью Щербакову.При этом Щербакова подчеркнула, что часть работников, прекративших внештатную работу на Huawei, сейчас занята на других проектах, не связанных с компанией.Ранее источник РИА Новости сообщал, что Huawei начала закрывать свои официальные торговые точки в Москве, Новокузнецке, Уфе и Ростове-на-Дону. Основная причина, по словам экспертов, заключается в нехватке продукции на складах, а также падении спроса на смартфоны.
https://ria.ru/20220721/elektronika-1804103132.html
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экономика, технологии, москва, новокузнецк, уфа, huawei technologies
17:32 25.07.2022 (обновлено: 17:47 25.07.2022)
 
СМИ: Huawei вдвое сократила число внештатных сотрудников в России

"Известия": Huawei прекратила сотрудничать с половиной внештатных сотрудников в России

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПавильон компании Huawei на международной выставке информационных и коммуникационных технологий "Связь - 2017" в Москве
Павильон компании Huawei на международной выставке информационных и коммуникационных технологий Связь - 2017 в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Павильон компании Huawei на международной выставке информационных и коммуникационных технологий "Связь - 2017" в Москве
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Китайская компания Huawei на 50 процентов сократила число сотрудников, работающих в России на аутсорсинге, пишут "Известия" со ссылкой на представителей индустрии.
По информации источника СМИ, Huawei также прекратила набор новых сотрудников в стране.
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"Объем услуг, оказываемых Huawei рекрутинговой компанией Ancor, сотрудничавшей с производителем в сфере предоставления аутсорсинговых услуг, сокращается из-за проблем с логистическими цепочками", — уточнили "Известия", ссылаясь на директора по продажам и маркетингу стаффинговой группы Ancor Наталью Щербакову.
При этом Щербакова подчеркнула, что часть работников, прекративших внештатную работу на Huawei, сейчас занята на других проектах, не связанных с компанией.
Ранее источник РИА Новости сообщал, что Huawei начала закрывать свои официальные торговые точки в Москве, Новокузнецке, Уфе и Ростове-на-Дону. Основная причина, по словам экспертов, заключается в нехватке продукции на складах, а также падении спроса на смартфоны.
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