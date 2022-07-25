https://ria.ru/20220725/gory-1804848958.html

Абхазские спасатели нашли россиянина, который пропал в горах

Абхазские спасатели нашли россиянина, который пропал в горах - РИА Новости, 25.07.2022

Абхазские спасатели нашли россиянина, который пропал в горах

Абхазские спасатели нашли россиянина Бориса Тупикина, пропавшего в горах республики, его жизни ничего не угрожает, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T17:51

2022-07-25T17:51

2022-07-25T17:53

абхазия

россия

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/155745/96/1557459693_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_1d72a881402be0f5fc45a84f934d6edc.jpg

СУХУМ, 25 июл - РИА Новости. Абхазские спасатели нашли россиянина Бориса Тупикина, пропавшего в горах республики, его жизни ничего не угрожает, сообщает в понедельник пресс-служба абхазского МЧС.Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС Абхазии трое суток искали Тупикина в районе высокогорного села Псху."Гражданин РФ Тупикин Борис Евгеньевич, 1972 года рождения, был обнаружен в охотничьем балаганчике в 10 километрах от села Псху", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что здоровью и жизни россиянина ничего не угрожает.

https://ria.ru/20220721/abkhaziya-1803970701.html

абхазия

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

абхазия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)