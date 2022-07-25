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Абхазские спасатели нашли россиянина, который пропал в горах - РИА Новости, 25.07.2022
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Абхазские спасатели нашли россиянина, который пропал в горах
Абхазские спасатели нашли россиянина, который пропал в горах - РИА Новости, 25.07.2022
Абхазские спасатели нашли россиянина, который пропал в горах
Абхазские спасатели нашли россиянина Бориса Тупикина, пропавшего в горах республики, его жизни ничего не угрожает, сообщает в понедельник пресс-служба... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T17:51
2022-07-25T17:53
абхазия
россия
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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СУХУМ, 25 июл - РИА Новости. Абхазские спасатели нашли россиянина Бориса Тупикина, пропавшего в горах республики, его жизни ничего не угрожает, сообщает в понедельник пресс-служба абхазского МЧС.Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС Абхазии трое суток искали Тупикина в районе высокогорного села Псху."Гражданин РФ Тупикин Борис Евгеньевич, 1972 года рождения, был обнаружен в охотничьем балаганчике в 10 километрах от села Псху", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что здоровью и жизни россиянина ничего не угрожает.
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абхазия, россия, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
17:51 25.07.2022 (обновлено: 17:53 25.07.2022)
 
Абхазские спасатели нашли россиянина, который пропал в горах

МЧС: пропавший в горах Абхазии россиянин найден, его жизни и здоровью ничто не угрожает

© Sputnik / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкГоры в Абхазии
Горы в Абхазии - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Sputnik / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 25 июл - РИА Новости. Абхазские спасатели нашли россиянина Бориса Тупикина, пропавшего в горах республики, его жизни ничего не угрожает, сообщает в понедельник пресс-служба абхазского МЧС.
Ранее сообщалось, что сотрудники МЧС Абхазии трое суток искали Тупикина в районе высокогорного села Псху.
"Гражданин РФ Тупикин Борис Евгеньевич, 1972 года рождения, был обнаружен в охотничьем балаганчике в 10 километрах от села Псху", - говорится в сообщении. Подчеркивается, что здоровью и жизни россиянина ничего не угрожает.
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