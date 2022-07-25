https://ria.ru/20220725/gorlovka-1804830903.html

При обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб мирный житель

При обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб мирный житель - РИА Новости, 25.07.2022

При обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб мирный житель

Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Никитовского района Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр города Иван Приходько. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T16:49

2022-07-25T16:49

2022-07-25T17:18

специальная военная операция на украине

в мире

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донецкая народная республика

донецк (днр)

стирол

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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Никитовского района Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр города Иван Приходько.Ранее в понедельник мэр сообщил, что в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск три человека получили ранения."В результате обстрела поселка Стальсбыт (Никитовский район Горловки) со стороны укронацистов погиб мирный житель. Светлая память невинно убиенному", - написал Приходько в своем Telegram-канале.Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее в понедельник сообщало о трех обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибрами 120 и 122 миллиметра.Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".

https://ria.ru/20220725/obstrel-1804695433.html

https://ria.ru/20220724/obstrel-1804582864.html

горловка

донецкая народная республика

донецк (днр)

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Дарья Буймова

в мире, горловка, донецкая народная республика, донецк (днр), стирол