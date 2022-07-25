16:49 25.07.2022 (обновлено: 17:18 25.07.2022)
При обстреле Горловки со стороны ВСУ погиб мирный житель
Мэр Горловки Приходько сообщил о гибели мирного жителя при обстреле со стороны ВСУ
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкЖилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда
Жилой дом в Горловке, пострадавший в результате попадания снаряда. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Мирный житель погиб при обстреле украинскими войсками Никитовского района Горловки в Донецкой Народной Республике, сообщил мэр города Иван Приходько.
Ранее в понедельник мэр сообщил, что в результате обстрела Горловки со стороны украинских войск три человека получили ранения.
"В результате обстрела поселка Стальсбыт (Никитовский район Горловки) со стороны укронацистов погиб мирный житель. Светлая память невинно убиенному", - написал Приходько в своем Telegram-канале.
Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня ранее в понедельник сообщало о трех обстрелах Горловки со стороны украинских войск с применением мин и снарядов калибрами 120 и 122 миллиметра.
Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Горловка - один из крупнейших населенных пунктов ДНР, под контролем республики находится с 2014 года. До начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек. Наиболее частым обстрелам здесь подвергаются расположенные на окраинах поселок Зайцево и поселки шахт имени Гагарина и "6/7".