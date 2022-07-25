https://ria.ru/20220725/golodovka-1804891661.html

СМИ: эвакуированные с Украины индийские студенты устроили голодовку в Дели

СМИ: эвакуированные с Украины индийские студенты устроили голодовку в Дели - РИА Новости, 25.07.2022

СМИ: эвакуированные с Украины индийские студенты устроили голодовку в Дели

Индийские студенты-медики, эвакуированные с Украины, устроили в Дели пятидневную голодовку, требуя приема в индийские медицинские вузы для продолжения... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T20:02

2022-07-25T20:02

2022-07-25T20:03

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БАНГКОК, 25 июл – РИА Новости. Индийские студенты-медики, эвакуированные с Украины, устроили в Дели пятидневную голодовку, требуя приема в индийские медицинские вузы для продолжения образования, сообщает в понедельник интернет-сайт телеканала NDTV.Группа студентов-медиков из числа индийцев, обучавшихся в медицинских вузах Украины, устроила пятидневную голодовку на одной из улиц в Дели, требуя, чтобы правительство предоставило им в порядке исключения места в медицинских вузах Индии для продолжения образования, сообщает телеканал.Студенты написали прошение на имя премьер-министра Нарендры Моди, в котором попросили главу правительства вмешаться в их судьбу и спасти их будущее, говорится в сообщении. Телеканал также сообщает, что вместе с участниками голодного протеста находятся сейчас и их родители.По информации телеканала, студенты, уже организовавшие ранее несколько протестных акций, требуют места в индийских университетах для себя и 12 тысяч своих товарищей, эвакуированных с Украины. Всего с Украины были вывезены на родину более 18 тысяч индийских студентов-медиков, однако значительную часть среди них составляют студенты последних курсов, практически закончившие обучение, которые не могут рассчитывать на продолжение образования в Индии, говорится в сообщении.Телеканал также сообщает, что к премьер-министру с призывом помочь с предоставлением мест в индийских медицинских вузах эвакуированным с Украины студентам обратился главный министр (глава) индийского штата Тамилнад, известный региональный политик Мутхувел Карунанидхи Сталин."Центр должен помочь с продолжением образования на родине или за границей студентам-медикам, которые вернулись домой с Украины", - написал глава индийского региона в письме премьер-министру, которое цитирует телеканал.Отмечая предпринятые центральным правительством совместно с правительствами индийских штатов своевременные конкретные действия по эвакуации индийских студентов с Украины, Сталин, родившийся в марте 1953 года и получивший имя в честь советского лидера, который скончался через 4 дня после его рождения, описал чувства вернувшихся студентов, как "разочарование от того, что такие же конкретные действия не были предприняты властями для обеспечения продления их образования", сообщает NDTV.Профессия врача является одной из самых престижных и уважаемых профессий в Индии.

https://ria.ru/20220304/studenty-1776444370.html

https://ria.ru/20220709/farmatsevtika-1801371065.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, нарендра моди, украина, индия, дели