https://ria.ru/20220725/golikova-1804785792.html

Голикова будет заниматься биологической безопасностью

Голикова будет заниматься биологической безопасностью - РИА Новости, 25.07.2022

Голикова будет заниматься биологической безопасностью

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова будет курировать вопросы развития ускоренного развития генетики, а также контролировать вопросы поддержки разработок в области... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T14:35

2022-07-25T14:35

2022-07-25T14:42

политика

россия

татьяна голикова

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова будет курировать вопросы развития ускоренного развития генетики, а также контролировать вопросы поддержки разработок в области химической и биологической безопасности, объявил на совещании с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин.Во время совещания Мишустин объявил, что по инициативе президента Владимира Путина российские вице-премьеры будут держать на особом контроле вопросы развития критически значимых технологий."В зоне ответственности Татьяны Алексеевны Голиковой будет реализация высокотехнологичного направления по ускоренному развитию генетических технологий и вопросы поддержки разработок в области химической и биологической безопасности, биоинженерии и других", - сказал Мишустин.

https://radiosputnik.ria.ru/20220715/golikova-1802812548.html

россия

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

политика, россия, татьяна голикова