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Голикова будет заниматься биологической безопасностью - РИА Новости, 25.07.2022
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Голикова будет заниматься биологической безопасностью
Голикова будет заниматься биологической безопасностью - РИА Новости, 25.07.2022
Голикова будет заниматься биологической безопасностью
Вице-премьер РФ Татьяна Голикова будет курировать вопросы развития ускоренного развития генетики, а также контролировать вопросы поддержки разработок в области... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:35
2022-07-25T14:42
политика
россия
татьяна голикова
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова будет курировать вопросы развития ускоренного развития генетики, а также контролировать вопросы поддержки разработок в области химической и биологической безопасности, объявил на совещании с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин.Во время совещания Мишустин объявил, что по инициативе президента Владимира Путина российские вице-премьеры будут держать на особом контроле вопросы развития критически значимых технологий."В зоне ответственности Татьяны Алексеевны Голиковой будет реализация высокотехнологичного направления по ускоренному развитию генетических технологий и вопросы поддержки разработок в области химической и биологической безопасности, биоинженерии и других", - сказал Мишустин.
https://radiosputnik.ria.ru/20220715/golikova-1802812548.html
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политика, россия, татьяна голикова
14:35 25.07.2022 (обновлено: 14:42 25.07.2022)
 
Голикова будет заниматься биологической безопасностью

Голикова будет заниматься биологической безопасностью и ускоренным развитием генетики

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкТатьяна Голикова
Татьяна Голикова - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Татьяна Голикова. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Татьяна Голикова будет курировать вопросы развития ускоренного развития генетики, а также контролировать вопросы поддержки разработок в области химической и биологической безопасности, объявил на совещании с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин.
Во время совещания Мишустин объявил, что по инициативе президента Владимира Путина российские вице-премьеры будут держать на особом контроле вопросы развития критически значимых технологий.
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"В зоне ответственности Татьяны Алексеевны Голиковой будет реализация высокотехнологичного направления по ускоренному развитию генетических технологий и вопросы поддержки разработок в области химической и биологической безопасности, биоинженерии и других", - сказал Мишустин.
 
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