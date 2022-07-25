https://ria.ru/20220725/genotsid-1804838624.html

Суд признал преступления немецко-фашистских захватчиков на Кубани геноцидом

Суд признал преступления немецко-фашистских захватчиков на Кубани геноцидом - РИА Новости, 25.07.2022

Суд признал преступления немецко-фашистских захватчиков на Кубани геноцидом

Краснодарский краевой суд признал геноцидом преступления немецко-фашистских захватчиков, совершенные на территории Краснодарского края в период Великой... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T17:13

2022-07-25T17:13

2022-07-25T17:49

игорь краснов

краснодарский край

германия

новгородская область

краснодарский краевой суд

брянский областной суд

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СОЧИ, 25 июл – РИА Новости. Краснодарский краевой суд признал геноцидом преступления немецко-фашистских захватчиков, совершенные на территории Краснодарского края в период Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Соответствующий иск в суд прокуратура Краснодарского края направила по поручению генпрокурора Игоря Краснова более двух недель назад."Решением Краснодарского краевого суда удовлетворено заявление прокурора края о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом населения и народов Советского Союза установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны… на оккупированной в период с июля 1942 по август 1943 года территории Краснодарского края", - говорится в релизе.По информации ведомства, в 1942-1943 годах на территории Краснодарского края немецкие оккупационные власти и их пособники пытали, истязали, травили газом, расстреливали и заживо сжигали мирное население. Были убиты свыше 48 тысяч человек, в том числе более 9 тысяч детей, свыше 9 тысяч военнопленных, проходящих военную службу в Красной Армии, угнаны на принудительные работы в Германию и другие страны более 129 тысяч человек.Ранее суды Орловской, Ростовской, Псковской, Новгородской областей и Крыма признали геноцидом массовые убийства и пытки мирных жителей нацистами, которые были совершены на территории этих регионов в годы Великой Отечественной войны. Еще один аналогичный иск рассматривает Брянский областной суд.

https://ria.ru/20220708/odessa-1801095656.html

краснодарский край

германия

новгородская область

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игорь краснов, краснодарский край, германия, новгородская область, краснодарский краевой суд, брянский областной суд