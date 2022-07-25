https://ria.ru/20220725/genotsid-1804838624.html
Суд признал преступления немецко-фашистских захватчиков на Кубани геноцидом
Суд признал преступления немецко-фашистских захватчиков на Кубани геноцидом - РИА Новости, 25.07.2022
Суд признал преступления немецко-фашистских захватчиков на Кубани геноцидом
Краснодарский краевой суд признал геноцидом преступления немецко-фашистских захватчиков, совершенные на территории Краснодарского края в период Великой... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T17:13
2022-07-25T17:13
2022-07-25T17:49
игорь краснов
краснодарский край
германия
новгородская область
краснодарский краевой суд
брянский областной суд
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_0:156:3000:1844_1920x0_80_0_0_d2edc1dc1271923c0fbc17b2e05ec807.jpg
СОЧИ, 25 июл – РИА Новости. Краснодарский краевой суд признал геноцидом преступления немецко-фашистских захватчиков, совершенные на территории Краснодарского края в период Великой Отечественной войны, сообщает пресс-служба региональной прокуратуры.Соответствующий иск в суд прокуратура Краснодарского края направила по поручению генпрокурора Игоря Краснова более двух недель назад."Решением Краснодарского краевого суда удовлетворено заявление прокурора края о признании военными преступлениями и преступлениями против человечности, геноцидом населения и народов Советского Союза установленных и вновь выявленных преступлений, совершенных немецко-фашистскими захватчиками во время Великой Отечественной войны… на оккупированной в период с июля 1942 по август 1943 года территории Краснодарского края", - говорится в релизе.По информации ведомства, в 1942-1943 годах на территории Краснодарского края немецкие оккупационные власти и их пособники пытали, истязали, травили газом, расстреливали и заживо сжигали мирное население. Были убиты свыше 48 тысяч человек, в том числе более 9 тысяч детей, свыше 9 тысяч военнопленных, проходящих военную службу в Красной Армии, угнаны на принудительные работы в Германию и другие страны более 129 тысяч человек.Ранее суды Орловской, Ростовской, Псковской, Новгородской областей и Крыма признали геноцидом массовые убийства и пытки мирных жителей нацистами, которые были совершены на территории этих регионов в годы Великой Отечественной войны. Еще один аналогичный иск рассматривает Брянский областной суд.
https://ria.ru/20220708/odessa-1801095656.html
краснодарский край
германия
новгородская область
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/realty/39791/40/397914019_167:0:2834:2000_1920x0_80_0_0_846af70666bb50e5ce7813aa4313aeef.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
игорь краснов, краснодарский край, германия, новгородская область, краснодарский краевой суд, брянский областной суд
17:13 25.07.2022 (обновлено: 17:49 25.07.2022)
Суд признал преступления немецко-фашистских захватчиков на Кубани геноцидом
Краснодарский суд признал преступления немецко-фашистских захватчиков на Кубани геноцидом