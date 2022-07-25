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В Геническом районе Херсонской области создали окружной избирком - РИА Новости, 25.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
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В Геническом районе Херсонской области создали окружной избирком
В Геническом районе Херсонской области создали окружной избирком - РИА Новости, 25.07.2022
В Геническом районе Херсонской области создали окружной избирком
Окружная избирательная комиссия для проведения референдума и выборов создана в Геническом районе Херсонской области, сообщил глава администрации области... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T16:26
2022-07-25T16:26
специальная военная операция на украине
политика
владимир сальдо
херсонская область
геническ
украина
россия
ситуация в днр и лнр
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Окружная избирательная комиссия для проведения референдума и выборов создана в Геническом районе Херсонской области, сообщил глава администрации области Владимир Сальдо.Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо провёл выездное заседание в Геническом районе, на котором обсудили актуальные проблемы района и вопросы организации референдума о вхождении Херсонской области в состав Российской Федерации."На совещании приняли решение о создании в Геническом районе окружной избирательной комиссии, участковых комиссий, их обеспечении помещениями, транспортом и другими необходимыми материально-техническими ресурсами", - сообщил Сальдо в своем Telegram-канале. Обсуждены также вопросы хранения и сбыта нынешнего урожая зерновых. Урожайность в районе достигает в среднем по 40 центнеров с гектара, сообщил глава области.
https://ria.ru/20220725/ukraina-1804720136.html
херсонская область
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политика, владимир сальдо, херсонская область , геническ, украина, россия, ситуация в днр и лнр
16:26 25.07.2022
 
В Геническом районе Херсонской области создали окружной избирком

В Геническом районе Херсонской области создали окружной избирком для референдума и выборов

© РИА Новости / Иван Родионов / Перейти в фотобанкОбъявление на двери аптеки в Геническе о проведении расчетов в рублях и гривнах
Объявление на двери аптеки в Геническе о проведении расчетов в рублях и гривнах - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Иван Родионов
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Объявление на двери аптеки в Геническе о проведении расчетов в рублях и гривнах. Архивное фото
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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Окружная избирательная комиссия для проведения референдума и выборов создана в Геническом районе Херсонской области, сообщил глава администрации области Владимир Сальдо.
Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо провёл выездное заседание в Геническом районе, на котором обсудили актуальные проблемы района и вопросы организации референдума о вхождении Херсонской области в состав Российской Федерации.
"На совещании приняли решение о создании в Геническом районе окружной избирательной комиссии, участковых комиссий, их обеспечении помещениями, транспортом и другими необходимыми материально-техническими ресурсами", - сообщил Сальдо в своем Telegram-канале. Обсуждены также вопросы хранения и сбыта нынешнего урожая зерновых. Урожайность в районе достигает в среднем по 40 центнеров с гектара, сообщил глава области.
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Специальная военная операция на УкраинеПолитикаВладимир СальдоХерсонская областьГеническУкраинаРоссияСитуация в ДНР и ЛНР
 
 
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