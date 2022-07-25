https://ria.ru/20220725/genichesk-1804822562.html

В Геническом районе Херсонской области создали окружной избирком

В Геническом районе Херсонской области создали окружной избирком - РИА Новости, 25.07.2022

В Геническом районе Херсонской области создали окружной избирком

Окружная избирательная комиссия для проведения референдума и выборов создана в Геническом районе Херсонской области, сообщил глава администрации области... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T16:26

2022-07-25T16:26

2022-07-25T16:26

специальная военная операция на украине

политика

владимир сальдо

херсонская область

геническ

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СИМФЕРОПОЛЬ, 25 июл – РИА Новости. Окружная избирательная комиссия для проведения референдума и выборов создана в Геническом районе Херсонской области, сообщил глава администрации области Владимир Сальдо.Глава администрации Херсонской области Владимир Сальдо провёл выездное заседание в Геническом районе, на котором обсудили актуальные проблемы района и вопросы организации референдума о вхождении Херсонской области в состав Российской Федерации."На совещании приняли решение о создании в Геническом районе окружной избирательной комиссии, участковых комиссий, их обеспечении помещениями, транспортом и другими необходимыми материально-техническими ресурсами", - сообщил Сальдо в своем Telegram-канале. Обсуждены также вопросы хранения и сбыта нынешнего урожая зерновых. Урожайность в районе достигает в среднем по 40 центнеров с гектара, сообщил глава области.

https://ria.ru/20220725/ukraina-1804720136.html

херсонская область

геническ

украина

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Кирилл Волков

политика, владимир сальдо, херсонская область , геническ, украина, россия, ситуация в днр и лнр