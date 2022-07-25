https://ria.ru/20220725/gazprom-1804788466.html

"Газпром" зафиксировал новый суточный рекорд поставок в Китай

"Газпром" зафиксировал новый суточный рекорд поставок в Китай - РИА Новости, 25.07.2022

"Газпром" зафиксировал новый суточный рекорд поставок в Китай

"Газпром" 24 июля зафиксировал новый суточный рекорд по объему поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", поставки в июле регулярно идут... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T14:41

2022-07-25T14:41

2022-07-25T15:00

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газпром

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сила сибири (газопровод)

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. "Газпром" 24 июля зафиксировал новый суточный рекорд по объему поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", поставки в июле регулярно идут сверх контрактных объемов, сообщил "Газпром"."24 июля обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Отметим, что в июле поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств. Поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между "Газпромом" и китайской компанией CNPC", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.В начале июля "Газпром" сообщал, что экспорт трубопроводного газа в Китай в первом полугодии 2022 года вырос на 63,4%.Первые трубопроводные поставки газа в Китай - по газопроводу "Сила Сибири" - начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в 2,5 раза - до 10,4 миллиарда кубометров."Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с CNPC второй долгосрочный контракт - на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом российского газопровода "Сила Сибири 2" и его продолжения через Монголию - газопровода "Союз Восток" - экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год.

https://ria.ru/20220725/turbina-1804771982.html

https://ria.ru/20220725/gaz-1804716577.html

китай

монголия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

экономика, китай, газпром, монголия, сила сибири (газопровод), россия, природный газ, в мире