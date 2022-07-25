14:41 25.07.2022 (обновлено: 15:00 25.07.2022)
"Газпром" зафиксировал новый суточный рекорд поставок в Китай
"Газпром" 24 июля зафиксировал новый суточный рекорд поставок в Китай по "Силе Сибири"
Стенд компании "Газпром" . Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. "Газпром" 24 июля зафиксировал новый суточный рекорд по объему поставок российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири", поставки в июле регулярно идут сверх контрактных объемов, сообщил "Газпром".
"24 июля обновлен исторический рекорд суточного объема экспорта российского газа в Китай по газопроводу "Сила Сибири". Отметим, что в июле поставки регулярно идут сверх суточных контрактных количеств. Поставки осуществляются в рамках долгосрочного контракта между "Газпромом" и китайской компанией CNPC", - говорится в сообщении в официальном Telegram-канале компании.
В начале июля "Газпром" сообщал, что экспорт трубопроводного газа в Китай в первом полугодии 2022 года вырос на 63,4%.
Первые трубопроводные поставки газа в Китай - по газопроводу "Сила Сибири" - начались в конце 2019 года и в 2020 году составили 4,1 миллиарда кубометров, а в следующем году выросли в 2,5 раза - до 10,4 миллиарда кубометров.
"Газпром" в начале февраля 2022 года подписал с CNPC второй долгосрочный контракт - на экспорт по дальневосточному маршруту. Суммарный объем поставок вырастет до 48 миллиардов кубометров ежегодно. С учетом российского газопровода "Сила Сибири 2" и его продолжения через Монголию - газопровода "Союз Восток" - экспорт газа в Китай может быть увеличен еще на 50 миллиардов кубометров в год.