https://ria.ru/20220725/gaz-1804906623.html
Express: в Европе началась паника после заявления "Газпрома"
Express: в Европе началась паника после заявления "Газпрома" - РИА Новости, 25.07.2022
Express: в Европе началась паника после заявления "Газпрома"
В Европе началась паника после новости о сокращении транзита по "Северному потоку" до 33 миллионов кубометров в сутки. Об этом пишет обозреватель британской... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T22:11
2022-07-25T22:11
2022-07-25T22:11
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северный поток
брюссель
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Европе началась паника после новости о сокращении транзита по "Северному потоку" до 33 миллионов кубометров в сутки. Об этом пишет обозреватель британской газеты Express Джейкоб Пол.Как отметил журналист, министры энергетики ЕС сразу же отреагировали на это событие. Они соберутся завтра в Брюсселе для обсуждения чрезвычайного плана Евросоюза по экономии газа."Именно такого развития событий опасалась Еврокомиссия", — говорится в статье.В середине июня "Газпром" сократил прокачку по газопроводу "Северный поток" примерно до 40 процентов мощности, объяснив это задержкой возвращения из ремонта агрегата Siemens для компрессорной станции "Портовая". В начале июля Канада согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию.Магистраль возобновила работу 21 июля после планового техобслуживания, однако 25 июля "Газпром" сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины на компрессорной станции "Портовая", вследствие чего поставки по "Северному потоку" с 27 июля будут не более 33 миллионов кубометров в сутки, то есть до 20% от номинальной мощности. После этого газовые котировки резко усилили темпы роста, достигнув 1880 долларов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, канада, германия, газпром, евросоюз, еврокомиссия, северный поток, брюссель
Express: в Европе началась паника после заявления "Газпрома"
Express: заявление "Газпрома" о сокращении поставок газа вызвало панику в Европе