https://ria.ru/20220725/gaz-1804906623.html

Express: в Европе началась паника после заявления "Газпрома"

Express: в Европе началась паника после заявления "Газпрома" - РИА Новости, 25.07.2022

Express: в Европе началась паника после заявления "Газпрома"

В Европе началась паника после новости о сокращении транзита по "Северному потоку" до 33 миллионов кубометров в сутки. Об этом пишет обозреватель британской... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T22:11

2022-07-25T22:11

2022-07-25T22:11

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канада

германия

газпром

евросоюз

еврокомиссия

северный поток

брюссель

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. В Европе началась паника после новости о сокращении транзита по "Северному потоку" до 33 миллионов кубометров в сутки. Об этом пишет обозреватель британской газеты Express Джейкоб Пол.Как отметил журналист, министры энергетики ЕС сразу же отреагировали на это событие. Они соберутся завтра в Брюсселе для обсуждения чрезвычайного плана Евросоюза по экономии газа."Именно такого развития событий опасалась Еврокомиссия", — говорится в статье.В середине июня "Газпром" сократил прокачку по газопроводу "Северный поток" примерно до 40 процентов мощности, объяснив это задержкой возвращения из ремонта агрегата Siemens для компрессорной станции "Портовая". В начале июля Канада согласилась отправить турбину в Германию для ее дальнейшей передачи в Россию.Магистраль возобновила работу 21 июля после планового техобслуживания, однако 25 июля "Газпром" сообщил, что останавливает эксплуатацию еще одной турбины на компрессорной станции "Портовая", вследствие чего поставки по "Северному потоку" с 27 июля будут не более 33 миллионов кубометров в сутки, то есть до 20% от номинальной мощности. После этого газовые котировки резко усилили темпы роста, достигнув 1880 долларов.Полный текст статьи читайте на сайте ИноСМИ>>

https://ria.ru/20220725/gaz-1804892851.html

https://ria.ru/20220720/inflyatsiya-1803905683.html

канада

германия

брюссель

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Игорь Тоноян

Игорь Тоноян

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Игорь Тоноян

в мире, канада, германия, газпром, евросоюз, еврокомиссия, северный поток, брюссель