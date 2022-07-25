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ФРГ не видит технических причин для снижения поставок по "Северному потоку" - РИА Новости, 25.07.2022
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ФРГ не видит технических причин для снижения поставок по "Северному потоку"
ФРГ не видит технических причин для снижения поставок по "Северному потоку" - РИА Новости, 25.07.2022
ФРГ не видит технических причин для снижения поставок по "Северному потоку"
Министерство экономики ФРГ заявило, что не располагает информацией о технических причинах для снижения прокачки "Северного потока 1", говорится в сообщении... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T21:06
2022-07-25T21:06
экономика
владимир путин
германия
европа
газпром
евросоюз
северный поток
siemens
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БЕРЛИН, 25 июл - РИА Новости. Министерство экономики ФРГ заявило, что не располагает информацией о технических причинах для снижения прокачки "Северного потока 1", говорится в сообщении ведомства.В ведомстве добавили, что "необходимые по санкционному праву условия согласования (экспорта турбины) выполнены". "Канада выдала необходимое по канадскому праву документы об исключении (из санкционного режима). По санкционному праву ЕС лицензии об исключении (из санкционного режима) не требуются", - добавили в министерстве.Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.
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экономика, владимир путин, германия, европа, газпром, евросоюз, северный поток, siemens, канада
21:06 25.07.2022
 
ФРГ не видит технических причин для снижения поставок по "Северному потоку"

В ФРГ не видят технических причин для снижения поставок газа по "Северному потоку"

© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкЧасть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин
Часть газопровода Северный поток в окрестностях города Любмин - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Часть газопровода "Северный поток" в окрестностях города Любмин. Архивное фото
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БЕРЛИН, 25 июл - РИА Новости. Министерство экономики ФРГ заявило, что не располагает информацией о технических причинах для снижения прокачки "Северного потока 1", говорится в сообщении ведомства.
"По поводу заявления Газпрома: по нашей информации технических причин для снижения поставок по "Северному потоку 1" нет. Министерство очень внимательно следит за ситуацией вместе с Федеральным сетевым агентством и кризисной группой по газу", - сообщило ведомство в Twitter.
В ведомстве добавили, что "необходимые по санкционному праву условия согласования (экспорта турбины) выполнены". "Канада выдала необходимое по канадскому праву документы об исключении (из санкционного режима). По санкционному праву ЕС лицензии об исключении (из санкционного режима) не требуются", - добавили в министерстве.
Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.
В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.
На территории компрессорной станции газопровода Северный поток - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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Чижов: говорить о сроках действия турбины для "Северного потока" пока рано
 
ЭкономикаВладимир ПутинГерманияЕвропаГазпромЕвросоюзСеверный потокSiemensКанада
 
 
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