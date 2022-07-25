https://ria.ru/20220725/gaz-1804900765.html

ФРГ не видит технических причин для снижения поставок по "Северному потоку"

ФРГ не видит технических причин для снижения поставок по "Северному потоку" - РИА Новости, 25.07.2022

ФРГ не видит технических причин для снижения поставок по "Северному потоку"

Министерство экономики ФРГ заявило, что не располагает информацией о технических причинах для снижения прокачки "Северного потока 1", говорится в сообщении... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T21:06

2022-07-25T21:06

2022-07-25T21:06

экономика

владимир путин

германия

европа

газпром

евросоюз

северный поток

siemens

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БЕРЛИН, 25 июл - РИА Новости. Министерство экономики ФРГ заявило, что не располагает информацией о технических причинах для снижения прокачки "Северного потока 1", говорится в сообщении ведомства.В ведомстве добавили, что "необходимые по санкционному праву условия согласования (экспорта турбины) выполнены". "Канада выдала необходимое по канадскому праву документы об исключении (из санкционного режима). По санкционному праву ЕС лицензии об исключении (из санкционного режима) не требуются", - добавили в министерстве.Северный поток" - основной маршрут поставок газа "Газпрома" в Европу - возобновил работу 21 июля после планового техобслуживания. Прокачка продолжилась на уровне 40% от почти 170 миллионов кубов пропускной мощности в сутки, на котором она была с середины июня. "Газпром" объяснял ограничение задержками в возврате немецкой Siemens из ремонта газоперекачивающих агрегатов (ГПА), которые использовались для подачи газа в трубопровод. Особая сложность возникла с возвратом турбины из Канады, пока двигатель добрался только до Германии.В Европе периодически заявляют, что проблемы с турбинами не могут быть реальной причиной падения потока газа. Российская сторона же неоднократно подчеркивала, что сокращение поставок по "Северному потоку" обусловлено исключительно санкциями, из-за которых возникли проблемы с ремонтом газоперекачивающих агрегатов. Так, президент России Владимир Путин заявил, что "Газпром" выполняет и намерен выполнять все свои обязательства, готов качать столько, сколько нужно.

https://ria.ru/20220725/turbina-1804830777.html

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экономика, владимир путин, германия, европа, газпром, евросоюз, северный поток, siemens, канада