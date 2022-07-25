Рейтинг@Mail.ru
Германия нарастила закачку газа в ПХГ - РИА Новости, 25.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220725/gaz-1804714594.html
Германия нарастила закачку газа в ПХГ
Германия нарастила закачку газа в ПХГ - РИА Новости, 25.07.2022
Германия нарастила закачку газа в ПХГ
Германия нарастила темпы закачки газа в свои подземные хранилища (ПХГ) после возобновления работы "Северного потока", останавливавшегося на техобслуживание с 11 РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T10:01
2022-07-25T10:01
экономика
европа
германия
украина
siemens
газпром
евросоюз
северный поток
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801738888_0:0:2864:1610_1920x0_80_0_0_f503de22db7b4fdad9fe59c2b5aa59ff.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Германия нарастила темпы закачки газа в свои подземные хранилища (ПХГ) после возобновления работы "Северного потока", останавливавшегося на техобслуживание с 11 по 21 июля, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).За период планового ремонта магистрали Германия несколько раз переходила на нетто-отбор газа из "подземок". Однако со дня возобновления экспорта по "Северному потоку" темпы закачки выросли с 0,1 процентного пункта (п.п.) в сутки до 0,39 п.п. в газовые сутки 23 июля (завершились 24 июля в 7.00 мск).В то же время стоит учитывать, что в выходные дни темпы закачки в ПХГ традиционно выше. В целом же хранилища Германии заполнены сейчас на 65,91%, в них около 14,56 миллиарда кубов газа. По всей Европе "подземки" заполнены на 66,24%, в них примерно 66,9 миллиарда кубометров.Между тем ограничения в поставках российского газа в Европу сохраняются. Прокачка по "Северному потоку" в понедельник останется на уровне 40% от мощности газопровода в почти 170 миллионов кубометров в сутки. Это эквивалентно примерно 64 миллионам кубов в сутки. На таком уровне прокачка по основному маршруту поставок российского газа в Европу держится с середины июня из-за проблем с турбинами Siemens.Поставки российского газа по другому маршруту — транзитом через Украину — 25 июля также ожидаются на прежнем уровне. Заявка на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" составляет 41,6 миллиона кубометров. На уровне около 40-42 миллионов показатель держится с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома".Ветрогенерация в ЕС на прошлой неделе опустилась до одного из самых низких показателей за этот год, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. В среднем в общем объеме показатель составил 9,63%, ниже было только в начале июня (9,36%) и в конце апреля (8,67%).
https://radiosputnik.ria.ru/20220723/gaz-1804567803.html
https://ria.ru/20220724/es-1804673144.html
европа
германия
украина
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Варвара Скокшина
Варвара Скокшина
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801738888_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_bfc1a7cdd2314283d9f9a25cf829e906.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
экономика, европа, германия, украина, siemens, газпром, евросоюз, северный поток
10:01 25.07.2022
 
Германия нарастила закачку газа в ПХГ

Германия нарастила закачку газа в ПХГ после выхода "Северного потока" из техремонта

© РИА Новости / Алексей Куденко / Перейти в фотобанкКомпрессорная станция
Компрессорная станция - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Алексей Куденко
Перейти в фотобанк
Компрессорная станция. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Германия нарастила темпы закачки газа в свои подземные хранилища (ПХГ) после возобновления работы "Северного потока", останавливавшегося на техобслуживание с 11 по 21 июля, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).
За период планового ремонта магистрали Германия несколько раз переходила на нетто-отбор газа из "подземок". Однако со дня возобновления экспорта по "Северному потоку" темпы закачки выросли с 0,1 процентного пункта (п.п.) в сутки до 0,39 п.п. в газовые сутки 23 июля (завершились 24 июля в 7.00 мск).
В то же время стоит учитывать, что в выходные дни темпы закачки в ПХГ традиционно выше. В целом же хранилища Германии заполнены сейчас на 65,91%, в них около 14,56 миллиарда кубов газа. По всей Европе "подземки" заполнены на 66,24%, в них примерно 66,9 миллиарда кубометров.
Между тем ограничения в поставках российского газа в Европу сохраняются. Прокачка по "Северному потоку" в понедельник останется на уровне 40% от мощности газопровода в почти 170 миллионов кубометров в сутки. Это эквивалентно примерно 64 миллионам кубов в сутки. На таком уровне прокачка по основному маршруту поставок российского газа в Европу держится с середины июня из-за проблем с турбинами Siemens.
Рабочий на газовой станции - РИА Новости, 1920, 23.07.2022
23 июля, 22:35В мире
Германия "попала в ловушку" России из-за поставок газа, считают в Британии
Поставки российского газа по другому маршруту — транзитом через Украину — 25 июля также ожидаются на прежнем уровне. Заявка на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" составляет 41,6 миллиона кубометров. На уровне около 40-42 миллионов показатель держится с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома".
Ветрогенерация в ЕС на прошлой неделе опустилась до одного из самых низких показателей за этот год, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. В среднем в общем объеме показатель составил 9,63%, ниже было только в начале июня (9,36%) и в конце апреля (8,67%).
Флаги ЕС у здания штаб-квартиры организации в Брюсселе - РИА Новости, 1920, 24.07.2022
Вчера, 21:20
Страны ЕС потребовали исключений из плана ЕК по снижению потребления газа
 
ЭкономикаЕвропаГерманияУкраинаSiemensГазпромЕвросоюзСеверный поток
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала