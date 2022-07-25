https://ria.ru/20220725/gaz-1804714594.html

Германия нарастила закачку газа в ПХГ

Германия нарастила закачку газа в ПХГ - РИА Новости, 25.07.2022

Германия нарастила закачку газа в ПХГ

Германия нарастила темпы закачки газа в свои подземные хранилища (ПХГ) после возобновления работы "Северного потока", останавливавшегося на техобслуживание с 11 РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T10:01

2022-07-25T10:01

2022-07-25T10:01

экономика

европа

германия

украина

siemens

газпром

евросоюз

северный поток

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/0b/1801738888_0:0:2864:1610_1920x0_80_0_0_f503de22db7b4fdad9fe59c2b5aa59ff.jpg

МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Германия нарастила темпы закачки газа в свои подземные хранилища (ПХГ) после возобновления работы "Северного потока", останавливавшегося на техобслуживание с 11 по 21 июля, свидетельствуют данные Ассоциации операторов газовой инфраструктуры Европы (Gas Infrastructure Europe, GIE).За период планового ремонта магистрали Германия несколько раз переходила на нетто-отбор газа из "подземок". Однако со дня возобновления экспорта по "Северному потоку" темпы закачки выросли с 0,1 процентного пункта (п.п.) в сутки до 0,39 п.п. в газовые сутки 23 июля (завершились 24 июля в 7.00 мск).В то же время стоит учитывать, что в выходные дни темпы закачки в ПХГ традиционно выше. В целом же хранилища Германии заполнены сейчас на 65,91%, в них около 14,56 миллиарда кубов газа. По всей Европе "подземки" заполнены на 66,24%, в них примерно 66,9 миллиарда кубометров.Между тем ограничения в поставках российского газа в Европу сохраняются. Прокачка по "Северному потоку" в понедельник останется на уровне 40% от мощности газопровода в почти 170 миллионов кубометров в сутки. Это эквивалентно примерно 64 миллионам кубов в сутки. На таком уровне прокачка по основному маршруту поставок российского газа в Европу держится с середины июня из-за проблем с турбинами Siemens.Поставки российского газа по другому маршруту — транзитом через Украину — 25 июля также ожидаются на прежнем уровне. Заявка на прокачку через газоизмерительную станцию (ГИС) "Суджа" составляет 41,6 миллиона кубометров. На уровне около 40-42 миллионов показатель держится с конца мая. Поставки через ГИС "Сохрановка" не ведутся, так как Украина отклоняет заявку "Газпрома".Ветрогенерация в ЕС на прошлой неделе опустилась до одного из самых низких показателей за этот год, свидетельствуют данные ассоциации WindEurope. В среднем в общем объеме показатель составил 9,63%, ниже было только в начале июня (9,36%) и в конце апреля (8,67%).

https://radiosputnik.ria.ru/20220723/gaz-1804567803.html

https://ria.ru/20220724/es-1804673144.html

европа

германия

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

экономика, европа, германия, украина, siemens, газпром, евросоюз, северный поток