15:27 25.07.2022 (обновлено: 22:23 25.07.2022)
"Нет, спасибо": британцы отказались платить за Евровидение вместо Киева
Читатели Daily Express возмутились решению провести Евровидение-2023 в Великобритании
© AP Photo / Luca BrunoФинал конкурса песни Евровидение-2022 в Турине
© AP Photo / Luca Bruno
Финал конкурса песни Евровидение-2022 в Турине
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Проведение Евровидения в 2023 году обернется для Великобритании расходами, которые выглядят неуместно в нынешних условиях, заявили читатели газеты Daily Express.
Так комментаторы отреагировали на новость о том, что песенный конкурс не будут проводить на Украине. По их мнению, стоимость всех затрат на организацию вещательная компания BBC может покрыть из лицензионных сборов.
"Как налогоплательщик, я возражаю против того, чтобы мои деньги тратились на эту совершенно предвзятую чушь", — заявил BiRo.
"Конечно, BBC рады поддержать Евровидение нашими деньгами, нет, спасибо!" — написал комментатор с никнеймом banana.
"Поскольку BBC финансируется людьми, в таком случае людей следует спросить, хотят ли они платить за этот мусор. Нелепая стоимость этого потрепанного позора, безусловно, означает, что другими программами пожертвуют, чтобы отработать конкурс", — заметил Cardenal Mendoza.
"Какая чушь, ЕС ненавидит нас, это было видно с самого начала, мы всегда приходим последними в Евровидении, но странно, как ответственные силы каким-то образом решили, что Украина должна победить, а потом они подумали: "Ну, Украина не может принять конкурс в 2023, но они должны победить!" Я знаю: голосуйте за Великобританию вторыми, и эти идиоты будут оплачивать конкурс в следующем году!" — предположила scary mary.
"Вот и причина сэкономить электроэнергию и выключить телевизор!" — сыронизировал пользователь Me Too.
Сегодня Европейский вещательный союз объявил, что следующее Евровидение пройдет в Великобритании вместо Украины, которая получит право автоматически попасть в финал. Победителем конкурса в этом году стала украинская группа Kalush Orchestra с песней "Stefania", представитель Соединенного Королевства занял второе место.