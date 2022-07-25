https://ria.ru/20220725/evrovidenie-1804803760.html

"Нет, спасибо": британцы отказались платить за Евровидение вместо Киева

"Нет, спасибо": британцы отказались платить за Евровидение вместо Киева - РИА Новости, 25.07.2022

"Нет, спасибо": британцы отказались платить за Евровидение вместо Киева

Проведение Евровидения в 2023 году обернется для Великобритании расходами, которые выглядят неуместно в нынешних условиях, заявили читатели газеты Daily... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T15:27

2022-07-25T15:27

2022-07-25T22:23

великобритания

евросоюз

европейский вещательный союз

украина

евровидение

шоубиз

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Проведение Евровидения в 2023 году обернется для Великобритании расходами, которые выглядят неуместно в нынешних условиях, заявили читатели газеты Daily Express.Так комментаторы отреагировали на новость о том, что песенный конкурс не будут проводить на Украине. По их мнению, стоимость всех затрат на организацию вещательная компания BBC может покрыть из лицензионных сборов."Как налогоплательщик, я возражаю против того, чтобы мои деньги тратились на эту совершенно предвзятую чушь", — заявил BiRo."Конечно, BBC рады поддержать Евровидение нашими деньгами, нет, спасибо!" — написал комментатор с никнеймом banana."Какая чушь, ЕС ненавидит нас, это было видно с самого начала, мы всегда приходим последними в Евровидении, но странно, как ответственные силы каким-то образом решили, что Украина должна победить, а потом они подумали: "Ну, Украина не может принять конкурс в 2023, но они должны победить!" Я знаю: голосуйте за Великобританию вторыми, и эти идиоты будут оплачивать конкурс в следующем году!" — предположила scary mary."Вот и причина сэкономить электроэнергию и выключить телевизор!" — сыронизировал пользователь Me Too.Сегодня Европейский вещательный союз объявил, что следующее Евровидение пройдет в Великобритании вместо Украины, которая получит право автоматически попасть в финал. Победителем конкурса в этом году стала украинская группа Kalush Orchestra с песней "Stefania", представитель Соединенного Королевства занял второе место.

https://ria.ru/20220720/inflyatsiya-1803622870.html

https://ria.ru/20220621/toplivo-1796975027.html

https://ria.ru/20220618/eurovision-1796179957.html

великобритания

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Матыс

великобритания, евросоюз, европейский вещательный союз , украина, евровидение