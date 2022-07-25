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"Нет, спасибо": британцы отказались платить за Евровидение вместо Киева - РИА Новости, 25.07.2022
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Шоубиз
https://ria.ru/20220725/evrovidenie-1804803760.html
"Нет, спасибо": британцы отказались платить за Евровидение вместо Киева
"Нет, спасибо": британцы отказались платить за Евровидение вместо Киева - РИА Новости, 25.07.2022
"Нет, спасибо": британцы отказались платить за Евровидение вместо Киева
Проведение Евровидения в 2023 году обернется для Великобритании расходами, которые выглядят неуместно в нынешних условиях, заявили читатели газеты Daily... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T15:27
2022-07-25T22:23
великобритания
евросоюз
европейский вещательный союз
украина
евровидение
шоубиз
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Проведение Евровидения в 2023 году обернется для Великобритании расходами, которые выглядят неуместно в нынешних условиях, заявили читатели газеты Daily Express.Так комментаторы отреагировали на новость о том, что песенный конкурс не будут проводить на Украине. По их мнению, стоимость всех затрат на организацию вещательная компания BBC может покрыть из лицензионных сборов."Как налогоплательщик, я возражаю против того, чтобы мои деньги тратились на эту совершенно предвзятую чушь", — заявил BiRo."Конечно, BBC рады поддержать Евровидение нашими деньгами, нет, спасибо!" — написал комментатор с никнеймом banana."Какая чушь, ЕС ненавидит нас, это было видно с самого начала, мы всегда приходим последними в Евровидении, но странно, как ответственные силы каким-то образом решили, что Украина должна победить, а потом они подумали: "Ну, Украина не может принять конкурс в 2023, но они должны победить!" Я знаю: голосуйте за Великобританию вторыми, и эти идиоты будут оплачивать конкурс в следующем году!" — предположила scary mary."Вот и причина сэкономить электроэнергию и выключить телевизор!" — сыронизировал пользователь Me Too.Сегодня Европейский вещательный союз объявил, что следующее Евровидение пройдет в Великобритании вместо Украины, которая получит право автоматически попасть в финал. Победителем конкурса в этом году стала украинская группа Kalush Orchestra с песней "Stefania", представитель Соединенного Королевства занял второе место.
https://ria.ru/20220720/inflyatsiya-1803622870.html
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великобритания, евросоюз, европейский вещательный союз , украина, евровидение
15:27 25.07.2022 (обновлено: 22:23 25.07.2022)
 
"Нет, спасибо": британцы отказались платить за Евровидение вместо Киева

Читатели Daily Express возмутились решению провести Евровидение-2023 в Великобритании

© AP Photo / Luca BrunoФинал конкурса песни Евровидение-2022 в Турине
Финал конкурса песни Евровидение-2022 в Турине - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Luca Bruno
Финал конкурса песни Евровидение-2022 в Турине
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Проведение Евровидения в 2023 году обернется для Великобритании расходами, которые выглядят неуместно в нынешних условиях, заявили читатели газеты Daily Express.
Так комментаторы отреагировали на новость о том, что песенный конкурс не будут проводить на Украине. По их мнению, стоимость всех затрат на организацию вещательная компания BBC может покрыть из лицензионных сборов.
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"Как налогоплательщик, я возражаю против того, чтобы мои деньги тратились на эту совершенно предвзятую чушь", — заявил BiRo.
"Конечно, BBC рады поддержать Евровидение нашими деньгами, нет, спасибо!" — написал комментатор с никнеймом banana.
"Поскольку BBC финансируется людьми, в таком случае людей следует спросить, хотят ли они платить за этот мусор. Нелепая стоимость этого потрепанного позора, безусловно, означает, что другими программами пожертвуют, чтобы отработать конкурс", — заметил Cardenal Mendoza.
"Какая чушь, ЕС ненавидит нас, это было видно с самого начала, мы всегда приходим последними в Евровидении, но странно, как ответственные силы каким-то образом решили, что Украина должна победить, а потом они подумали: "Ну, Украина не может принять конкурс в 2023, но они должны победить!" Я знаю: голосуйте за Великобританию вторыми, и эти идиоты будут оплачивать конкурс в следующем году!" — предположила scary mary.
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