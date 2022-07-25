https://ria.ru/20220725/evakuatsiya-1804827702.html

В Москве около двухсот человек эвакуировали из Исторического музея

В Москве около двухсот человек эвакуировали из Исторического музея - РИА Новости, 25.07.2022

В Москве около двухсот человек эвакуировали из Исторического музея

Порядка 200 человек вывели в целях безопасности на время проверки из Исторического музея в центре Москвы после получения анонимного сообщения с угрозой... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T16:43

2022-07-25T16:43

2022-07-25T16:48

происшествия

россия

исторический музей

москва

массовые звонки о "минировании" зданий в россии

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Порядка 200 человек вывели в целях безопасности на время проверки из Исторического музея в центре Москвы после получения анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."После поступления анонимной информации с угрозой взрыва из здания Исторического музея на Красной площади вывели около 200 человек", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что специалисты оперативных служб проводят проверку всех помещений музея.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.

https://ria.ru/20220720/erevan-1803726708.html

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происшествия, россия, исторический музей, москва, массовые звонки о "минировании" зданий в россии