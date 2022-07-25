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В Москве около двухсот человек эвакуировали из Исторического музея - РИА Новости, 25.07.2022
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В Москве около двухсот человек эвакуировали из Исторического музея
В Москве около двухсот человек эвакуировали из Исторического музея - РИА Новости, 25.07.2022
В Москве около двухсот человек эвакуировали из Исторического музея
Порядка 200 человек вывели в целях безопасности на время проверки из Исторического музея в центре Москвы после получения анонимного сообщения с угрозой... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T16:43
2022-07-25T16:48
происшествия
россия
исторический музей
москва
массовые звонки о "минировании" зданий в россии
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Порядка 200 человек вывели в целях безопасности на время проверки из Исторического музея в центре Москвы после получения анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы."После поступления анонимной информации с угрозой взрыва из здания Исторического музея на Красной площади вывели около 200 человек", — сказал собеседник агентства.Он добавил, что специалисты оперативных служб проводят проверку всех помещений музея.Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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происшествия, россия, исторический музей, москва, массовые звонки о "минировании" зданий в россии
16:43 25.07.2022 (обновлено: 16:48 25.07.2022)
 
В Москве около двухсот человек эвакуировали из Исторического музея

В Москве около двухсот человек вывели из Исторического музея после звонка о "минировании"

© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкВид на Исторический музей и Кремль в Москве
Вид на Исторический музей и Кремль в Москве - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Алексей Майшев
Перейти в фотобанк
Вид на Исторический музей и Кремль в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Порядка 200 человек вывели в целях безопасности на время проверки из Исторического музея в центре Москвы после получения анонимного сообщения с угрозой "минирования", рассказал РИА Новости представитель экстренных служб столицы.
"После поступления анонимной информации с угрозой взрыва из здания Исторического музея на Красной площади вывели около 200 человек", — сказал собеседник агентства.
Он добавил, что специалисты оперативных служб проводят проверку всех помещений музея.
Волна "минирований" в разных городах России началась в конце 2019 года и затронула суды, торговые центры, станции метро, авиационную и железнодорожную инфраструктуру, школы, лечебные учреждения. Угрозы не подтверждались ни разу.
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ПроисшествияРоссияИсторический музейМоскваМассовые звонки о "минировании" зданий в России
 
 
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