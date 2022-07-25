https://ria.ru/20220725/elektronika-1804734844.html

В России создали замену электронике для лайнеров Superjet и МС-21

В России создали замену электронике для лайнеров Superjet и МС-21 - РИА Новости, 25.07.2022

В России создали замену электронике для лайнеров Superjet и МС-21

Входящая в "Ростех" компания создала электронику для комплексов связи российских гражданских самолетов Sukhoi Superjet-100 и МС-21, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T11:34

2022-07-25T11:34

2022-07-25T13:26

технологии

российская электроника

sukhoi superjet 100 (ssj100)

мс-21

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Входящая в "Ростех" компания создала электронику для комплексов связи российских гражданских самолетов Sukhoi Superjet-100 и МС-21, сообщили в пресс-службе холдинга.Устройства предназначены для коммутации высокочастотных и сверхвысокочастотных электрических цепей в составе радиолокационного и связного оборудования. Изделия прошли испытания.Компоненты разработал пензенский НИИЭМП по заказу нижегородского НПП "Полет".Как отметил гендиректор института Вячеслав Зуев, использование разработанных НИИЭМП вакуумных высокочастотных выключателей в составе бортовой аппаратуры радиосвязи позволит полностью отказаться от аналогичных изделий американских производителей Jennings Technology и Kilovac, увеличит срок службы и повысит надежность связного оборудования.Для Superjet НПП "Полет" производит антенны и радиостанции ближней связи.Как отмечал в начале июня Юрий Борисов, занимавший тогда пост вице-премьера, завершение сертификации МС-21 с отечественным двигателем и Sukhoi Superjet New с замещением 38 импортных систем и компонентов на российские планируется до конца 2023 года.

https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802630033.html

https://radiosputnik.ria.ru/20220722/1804216553.html

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2022

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

технологии, российская электроника, sukhoi superjet 100 (ssj100), мс-21