https://ria.ru/20220725/elektronika-1804734844.html
В России создали замену электронике для лайнеров Superjet и МС-21
В России создали замену электронике для лайнеров Superjet и МС-21 - РИА Новости, 25.07.2022
В России создали замену электронике для лайнеров Superjet и МС-21
Входящая в "Ростех" компания создала электронику для комплексов связи российских гражданских самолетов Sukhoi Superjet-100 и МС-21, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T11:34
2022-07-25T11:34
2022-07-25T13:26
технологии
российская электроника
sukhoi superjet 100 (ssj100)
мс-21
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Входящая в "Ростех" компания создала электронику для комплексов связи российских гражданских самолетов Sukhoi Superjet-100 и МС-21, сообщили в пресс-службе холдинга.Устройства предназначены для коммутации высокочастотных и сверхвысокочастотных электрических цепей в составе радиолокационного и связного оборудования. Изделия прошли испытания.Компоненты разработал пензенский НИИЭМП по заказу нижегородского НПП "Полет".Как отметил гендиректор института Вячеслав Зуев, использование разработанных НИИЭМП вакуумных высокочастотных выключателей в составе бортовой аппаратуры радиосвязи позволит полностью отказаться от аналогичных изделий американских производителей Jennings Technology и Kilovac, увеличит срок службы и повысит надежность связного оборудования.Для Superjet НПП "Полет" производит антенны и радиостанции ближней связи.Как отмечал в начале июня Юрий Борисов, занимавший тогда пост вице-премьера, завершение сертификации МС-21 с отечественным двигателем и Sukhoi Superjet New с замещением 38 импортных систем и компонентов на российские планируется до конца 2023 года.
https://ria.ru/20220715/sanktsii-1802630033.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, российская электроника, sukhoi superjet 100 (ssj100), мс-21
11:34 25.07.2022 (обновлено: 13:26 25.07.2022)
В России создали замену электронике для лайнеров Superjet и МС-21
"Росэлектроника" создала замену американской электронике для лайнеров Superjet и МС-21
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Входящая в "Ростех" компания создала электронику для комплексов связи российских гражданских самолетов Sukhoi Superjet-100 и МС-21, сообщили в пресс-службе холдинга.
"Холдинг "Росэлектроника" разработал электронные компоненты для связного оборудования самолетов Superjet и МС-21. Технические параметры новых устройств позволяют полностью заменить американские изделия в составе бортовой аппаратуры радиосвязи", — указали в компании.
Устройства предназначены для коммутации высокочастотных и сверхвысокочастотных электрических цепей в составе радиолокационного и связного оборудования. Изделия прошли испытания.
Компоненты разработал пензенский НИИЭМП по заказу нижегородского НПП "Полет".
Как отметил гендиректор института Вячеслав Зуев, использование разработанных НИИЭМП вакуумных высокочастотных выключателей в составе бортовой аппаратуры радиосвязи позволит полностью отказаться от аналогичных изделий американских производителей Jennings Technology и Kilovac, увеличит срок службы и повысит надежность связного оборудования.
"На сегодняшний день предприятие планирует выпускать для нужд НПП "Полет" 1500 таких устройств ежегодно. Мы готовы предложить нашу продукцию и другим заказчикам — производственные мощности позволяют в случае появления дополнительных заказов кратно увеличить объемы выпуска вакуумных высокочастотных выключателей", — добавил он.
Для Superjet
НПП "Полет" производит антенны и радиостанции ближней связи.
Как отмечал в начале июня Юрий Борисов
, занимавший тогда пост вице-премьера, завершение сертификации МС-21
с отечественным двигателем и Sukhoi Superjet New с замещением 38 импортных систем и компонентов на российские планируется до конца 2023 года.