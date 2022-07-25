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В России создали замену электронике для лайнеров Superjet и МС-21 - РИА Новости, 25.07.2022
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В России создали замену электронике для лайнеров Superjet и МС-21
В России создали замену электронике для лайнеров Superjet и МС-21 - РИА Новости, 25.07.2022
В России создали замену электронике для лайнеров Superjet и МС-21
Входящая в "Ростех" компания создала электронику для комплексов связи российских гражданских самолетов Sukhoi Superjet-100 и МС-21, сообщили в пресс-службе... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T11:34
2022-07-25T13:26
технологии
российская электроника
sukhoi superjet 100 (ssj100)
мс-21
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Входящая в "Ростех" компания создала электронику для комплексов связи российских гражданских самолетов Sukhoi Superjet-100 и МС-21, сообщили в пресс-службе холдинга.Устройства предназначены для коммутации высокочастотных и сверхвысокочастотных электрических цепей в составе радиолокационного и связного оборудования. Изделия прошли испытания.Компоненты разработал пензенский НИИЭМП по заказу нижегородского НПП "Полет".Как отметил гендиректор института Вячеслав Зуев, использование разработанных НИИЭМП вакуумных высокочастотных выключателей в составе бортовой аппаратуры радиосвязи позволит полностью отказаться от аналогичных изделий американских производителей Jennings Technology и Kilovac, увеличит срок службы и повысит надежность связного оборудования.Для Superjet НПП "Полет" производит антенны и радиостанции ближней связи.Как отмечал в начале июня Юрий Борисов, занимавший тогда пост вице-премьера, завершение сертификации МС-21 с отечественным двигателем и Sukhoi Superjet New с замещением 38 импортных систем и компонентов на российские планируется до конца 2023 года.
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технологии, российская электроника, sukhoi superjet 100 (ssj100), мс-21
11:34 25.07.2022 (обновлено: 13:26 25.07.2022)
 
В России создали замену электронике для лайнеров Superjet и МС-21

"Росэлектроника" создала замену американской электронике для лайнеров Superjet и МС-21

© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСамолет "Сухой Суперджет" SSJ100
Самолет Сухой Суперджет SSJ100 - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Самолет "Сухой Суперджет" SSJ100. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Входящая в "Ростех" компания создала электронику для комплексов связи российских гражданских самолетов Sukhoi Superjet-100 и МС-21, сообщили в пресс-службе холдинга.

"Холдинг "Росэлектроника" разработал электронные компоненты для связного оборудования самолетов Superjet и МС-21. Технические параметры новых устройств позволяют полностью заменить американские изделия в составе бортовой аппаратуры радиосвязи", — указали в компании.

Устройства предназначены для коммутации высокочастотных и сверхвысокочастотных электрических цепей в составе радиолокационного и связного оборудования. Изделия прошли испытания.
Компоненты разработал пензенский НИИЭМП по заказу нижегородского НПП "Полет".
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Российский рынок электроники не ощутит канадских санкций, заявил эксперт
Как отметил гендиректор института Вячеслав Зуев, использование разработанных НИИЭМП вакуумных высокочастотных выключателей в составе бортовой аппаратуры радиосвязи позволит полностью отказаться от аналогичных изделий американских производителей Jennings Technology и Kilovac, увеличит срок службы и повысит надежность связного оборудования.
"На сегодняшний день предприятие планирует выпускать для нужд НПП "Полет" 1500 таких устройств ежегодно. Мы готовы предложить нашу продукцию и другим заказчикам — производственные мощности позволяют в случае появления дополнительных заказов кратно увеличить объемы выпуска вакуумных высокочастотных выключателей", — добавил он.
Для Superjet НПП "Полет" производит антенны и радиостанции ближней связи.
Как отмечал в начале июня Юрий Борисов, занимавший тогда пост вице-премьера, завершение сертификации МС-21 с отечественным двигателем и Sukhoi Superjet New с замещением 38 импортных систем и компонентов на российские планируется до конца 2023 года.
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ТехнологииРоссийская электроникаSukhoi Superjet 100 (SSJ100)МС-21
 
 
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