https://ria.ru/20220725/donetsk-1804841959.html

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 25.07.2022

Украинские войска обстреляли Донецк

Украинские войска в понедельник в 16.30 мск обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, заявило... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T17:31

2022-07-25T17:31

2022-07-25T17:34

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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 16.30 мск обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский, Петровский районы): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о 12 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град".Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.

https://ria.ru/20220725/provokatsiya-1804815831.html

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донецк (днр), в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс