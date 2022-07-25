https://ria.ru/20220725/donetsk-1804841959.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 25.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в понедельник в 16.30 мск обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, заявило... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T17:31
2022-07-25T17:31
2022-07-25T17:34
донецк (днр)
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
специальная военная операция на украине
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793566623_0:0:3128:1760_1920x0_80_0_0_2e0b82171d8a15917bf7653f5c33fd56.jpg
ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 16.30 мск обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский, Петровский районы): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о 12 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град".Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220725/provokatsiya-1804815831.html
донецк (днр)
донецкая народная республика
украина
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/06/06/1793566623_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_9b39c5f7056331f8a7e492e6e58b2440.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
донецк (днр), в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс
17:31 25.07.2022 (обновлено: 17:34 25.07.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк
В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов