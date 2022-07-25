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Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 25.07.2022
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Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 25.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска в понедельник в 16.30 мск обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, заявило... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T17:31
2022-07-25T17:34
донецк (днр)
в мире
донецкая народная республика
украина
вооруженные силы украины
донбасс
специальная военная операция на украине
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 16.30 мск обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский, Петровский районы): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о 12 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град".Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220725/provokatsiya-1804815831.html
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донецкая народная республика
украина
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донецк (днр), в мире, донецкая народная республика, украина, вооруженные силы украины, донбасс
17:31 25.07.2022 (обновлено: 17:34 25.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Донецк

В ДНР сообщили, что украинские войска выпустили по Донецку шесть снарядов

© РИА Новости / Сергей АверинПоследствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
Последствия обстрела в Донецке со стороны украинских войск. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска в понедельник в 16.30 мск обстреляли Кировский и Петровский районы Донецка, выпустив шесть снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.30 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Кировский, Петровский районы): выпущено шесть снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.
Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник сообщало о 12 обстрелах ряда районов Донецка со стороны украинских войск, в том числе из РСЗО "Град".
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
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Специальная военная операция на УкраинеДонецк (ДНР)В миреДонецкая Народная РеспубликаУкраинаВооруженные силы УкраиныДонбасс
 
 
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