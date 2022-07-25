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Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из РСЗО "Град" - РИА Новости, 25.07.2022
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Специальная военная операция на Украине
https://ria.ru/20220725/donetsk-1804743413.html
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из РСЗО "Град"
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из РСЗО "Град" - РИА Новости, 25.07.2022
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из РСЗО "Град"
Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T12:00
2022-07-25T12:05
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
кировский район
горловка
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Помимо этого под огонь украинских войск попала Горловка, по ней было выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлениям: 11.25 - населенный пункт Ленинское - населенный пункт Горловка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 11.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - сообщается в Telegram-канале представительства.Позднее украинские войска выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка девять снарядов калибром 152 миллиметра."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 11.43 - населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства.
https://ria.ru/20220725/donetsk-1804728833.html
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донецк (днр)
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в мире, донецк (днр), кировский район, горловка
12:00 25.07.2022 (обновлено: 12:05 25.07.2022)
 
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из РСЗО "Град"

В ДНР завили, что ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка десять ракет из РСЗО "Град"

© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Сергей Аверин
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Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Помимо этого под огонь украинских войск попала Горловка, по ней было выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра.
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"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлениям: 11.25 - населенный пункт Ленинское - населенный пункт Горловка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 11.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Позднее украинские войска выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка девять снарядов калибром 152 миллиметра.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 11.43 - населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреДонецк (ДНР)Кировский районГорловка
 
 
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