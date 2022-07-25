https://ria.ru/20220725/donetsk-1804743413.html

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из РСЗО "Град"

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из РСЗО "Град" - РИА Новости, 25.07.2022

Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из РСЗО "Град"

Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T12:00

2022-07-25T12:00

2022-07-25T12:05

специальная военная операция на украине

в мире

донецк (днр)

кировский район

горловка

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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).Помимо этого под огонь украинских войск попала Горловка, по ней было выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлениям: 11.25 - населенный пункт Ленинское - населенный пункт Горловка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 11.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - сообщается в Telegram-канале представительства.Позднее украинские войска выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка девять снарядов калибром 152 миллиметра."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 11.43 - населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства.

https://ria.ru/20220725/donetsk-1804728833.html

https://ria.ru/20220725/donbass-1804742883.html

донецк (днр)

кировский район

горловка

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецк (днр), кировский район, горловка