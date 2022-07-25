12:00 25.07.2022 (обновлено: 12:05 25.07.2022)
Украинские войска обстреляли Кировский район Донецка из РСЗО "Град"
В ДНР завили, что ВСУ выпустили по Кировскому району Донецка десять ракет из РСЗО "Град"
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела
Жилой дом в Киевском районе Донецка, поврежденный в результате обстрела. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска выпустили 10 ракет из РСЗО "Град" по Кировскому району Донецка, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
Помимо этого под огонь украинских войск попала Горловка, по ней было выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра.
"Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлениям: 11.25 - населенный пункт Ленинское - населенный пункт Горловка: выпущено шесть снарядов калибром 122 миллиметра; 11.30 - населенный пункт Нетайлово - город Донецк (Кировский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 "Град", - сообщается в Telegram-канале представительства.
Позднее украинские войска выпустили по Кировскому и Куйбышевскому районам Донецка девять снарядов калибром 152 миллиметра.
"Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженные формирования Украины - ред.) по направлению: 11.43 - населенный пункт Невельское - город Донецк (Кировский, Куйбышевский районы): выпущено девять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении ведомства.