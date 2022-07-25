https://ria.ru/20220725/donetsk-1804701271.html
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Донецк - РИА Новости, 25.07.2022
Украинские войска обстреляли Донецк
Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T09:08
2022-07-25T09:08
2022-07-25T09:28
специальная военная операция на украине
в мире
донецк (днр)
петровский район
донецкая народная республика
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ДОНЕЦК, 25 июл – РИА Новости. Украинские войска обстреляли Петровский район Донецка, выпустив три снаряда калибром 122 миллиметра, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 08.12 (совпадает с мск) – населенный пункт Красногоровка – город Донецк (Петровский район): выпущено три снаряда калибром 122 миллиметра", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
https://ria.ru/20220725/himars-1804692138.html
донецк (днр)
петровский район
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецк (днр), петровский район, донецкая народная республика
09:08 25.07.2022 (обновлено: 09:28 25.07.2022)
Украинские войска обстреляли Донецк
В ДНР заявили, что ВСУ выпустили три снаряда по Петровскому району Донецка