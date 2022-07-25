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Украинские войска обстреляли Озеряновку
Украинские войска обстреляли Озеряновку - РИА Новости, 25.07.2022
Украинские войска обстреляли Озеряновку
Украинские войска в 16.20 мск выпустили по Озеряновке в ДНР семь снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T17:18
2022-07-25T17:18
2022-07-25T17:18
специальная военная операция на украине
в мире
иван приходько
горловка
украина
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска в 16.20 мск выпустили по Озеряновке в ДНР семь снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Озеряновка: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По словам мэра Горловки Ивана Приходько, недалеко от здания администрации Озеряновки были зафиксированы разрывы снарядов. "Сообщается о разрывах снарядов вблизи озеряновской поселковой администрации на улице Рихтера", - написал мэр в своем Telegram-канале.Село Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки.
https://ria.ru/20220725/donbass-1804826942.html
https://ria.ru/20220725/yakovlevka-1804803084.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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в мире, иван приходько, горловка, украина
Украинские войска обстреляли Озеряновку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Озеряновке семь снарядов