https://ria.ru/20220725/donbass-1804839590.html

Украинские войска обстреляли Озеряновку

Украинские войска обстреляли Озеряновку - РИА Новости, 25.07.2022

Украинские войска обстреляли Озеряновку

Украинские войска в 16.20 мск выпустили по Озеряновке в ДНР семь снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T17:18

2022-07-25T17:18

2022-07-25T17:18

специальная военная операция на украине

в мире

иван приходько

горловка

украина

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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска в 16.20 мск выпустили по Озеряновке в ДНР семь снарядов калибром 152 миллиметра, заявило представительство Донецкой Народной Республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 16.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Озеряновка: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.По словам мэра Горловки Ивана Приходько, недалеко от здания администрации Озеряновки были зафиксированы разрывы снарядов. "Сообщается о разрывах снарядов вблизи озеряновской поселковой администрации на улице Рихтера", - написал мэр в своем Telegram-канале.Село Озеряновка находится приблизительно в шести километрах от Горловки.

https://ria.ru/20220725/donbass-1804826942.html

https://ria.ru/20220725/yakovlevka-1804803084.html

горловка

украина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, иван приходько, горловка, украина