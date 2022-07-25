https://ria.ru/20220725/donbass-1804826942.html
Украинские войска снова обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска снова обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 25.07.2022
Украинские войска снова обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска в 15.05 мск выпустили еще пять снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T16:40
2022-07-25T16:40
2022-07-25T17:06
в мире
донецкая народная республика
горловка
украина
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска в 15.05 мск выпустили еще пять снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксированы обстрелы со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлениям: 15.05 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено пять снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Кроме того, с 16.00 по 16.03 мск под обстрел со стороны украинских войск попали Горловка и Ясиноватая. По ним украинские войска выпустили девять снарядов калибром 122 миллиметра и три мины калибром 120 миллиметров.Представительство ДНР в СЦКК ранее в понедельник уже сообщало об обстреле Пантелеймоновки со стороны украинских войск с применением снарядов калибром 152 миллиметра.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
https://ria.ru/20220725/donbass-1804742883.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, горловка, украина, сцкк
16:40 25.07.2022 (обновлено: 17:06 25.07.2022)
Украинские войска снова обстреляли Пантелеймоновку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Пантелеймоновке еще пять снарядов