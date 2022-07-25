https://ria.ru/20220725/donbass-1804742883.html
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку - РИА Новости, 25.07.2022
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
Украинские войска в 11.20 мск выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T11:56
2022-07-25T11:56
2022-07-25T11:56
специальная военная операция на украине
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донецкая народная республика
украина
донецк (днр)
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска в 11.20 мск выпустили семь снарядов калибром 152 миллиметра по Пантелеймоновке в Донецкой Народной Республике, заявило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."Зафиксирован обстрел со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины – ред.) по направлению: 11.20 (совпадает с мск) – населенный пункт Новгородское – населенный пункт Пантелеймоновка: выпущено семь снарядов калибром 152 миллиметра", - говорится в сообщении представительства в Telegram-канале.Пантелеймоновка находится в 38 километрах от Донецка, примерно на полпути от столицы ДНР до Горловки.
https://ria.ru/20220725/donetsk-1804729163.html
донецкая народная республика
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, донецк (днр)
Украинские войска обстреляли Пантелеймоновку
В ДНР заявили, что украинские войска выпустили по Пантелеймоновке семь снарядов