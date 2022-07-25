За 159 дней эскалации в ДНР погибли 264 мирных жителя
В ДНР заявили, что за 159 дней эскалации погибли 264 гражданских, 2735 человек ранены
© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкЖилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ
Жилой дом в Киевском районе Донецка, частично разрушенный в результате обстрела со стороны ВСУ. Архивное фото
ДОНЕЦК, 25 июл – РИА Новости. За 159 дней эскалации в Донецкой Народной Республике погибли 264 мирных жителя, 2735 человек ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
"За 159 дней эскалации погибли 264 гражданских лица, в т.ч. 16 детей. На территории в границах до начала СВО (специальной военной операции - ред.) ранения различной степени тяжести получили 1233 гражданских лица, в т.ч. 94 ребенка. На освобожденной в ходе СВО территории ранения получили 1502 гражданских лица, в т.ч. 85 детей. Всего: 2735, в том числе детей – 179", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.
За время эскалации в ДНР зафиксировано свыше 6,5 тысячи обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения - 6190. В общей сложности украинские войска выпустили 53 942 боеприпаса различного калибра, уточнило ведомство.