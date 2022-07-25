https://ria.ru/20220725/donbass-1804727551.html

За 159 дней эскалации в ДНР погибли 264 мирных жителя

За 159 дней эскалации в ДНР погибли 264 мирных жителя - РИА Новости, 25.07.2022

За 159 дней эскалации в ДНР погибли 264 мирных жителя

За 159 дней эскалации в Донецкой Народной Республике погибли 264 мирных жителя, 2735 человек ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T11:04

2022-07-25T11:04

2022-07-25T11:04

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

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ДОНЕЦК, 25 июл – РИА Новости. За 159 дней эскалации в Донецкой Народной Республике погибли 264 мирных жителя, 2735 человек ранены, сообщает представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня."За 159 дней эскалации погибли 264 гражданских лица, в т.ч. 16 детей. На территории в границах до начала СВО (специальной военной операции - ред.) ранения различной степени тяжести получили 1233 гражданских лица, в т.ч. 94 ребенка. На освобожденной в ходе СВО территории ранения получили 1502 гражданских лица, в т.ч. 85 детей. Всего: 2735, в том числе детей – 179", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.За время эскалации в ДНР зафиксировано свыше 6,5 тысячи обстрелов, из них с применением тяжелого вооружения - 6190. В общей сложности украинские войска выпустили 53 942 боеприпаса различного калибра, уточнило ведомство.

https://ria.ru/20220725/donbass-1804701070.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика