https://ria.ru/20220725/donbass-1804701070.html

Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 25.07.2022

Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли ДНР

Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли ДНР, выпустив 482 боеприпаса, один мирный житель погиб и двое получили ранения, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T09:05

2022-07-25T09:05

2022-07-25T09:26

специальная военная операция на украине

в мире

донецкая народная республика

украина

ясиноватая

куйбышевский район

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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли ДНР, выпустив 482 боеприпаса, один мирный житель погиб и двое получили ранения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 70 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... (Выпущено) 482 единицы различных боеприпасов... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица в освобожденной ранее Егоровке. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц в Ясиноватой и Горловке", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Как заявили в ведомстве, в результате обстрелов были повреждены 13 домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка и Горловке, а также пять объектов гражданской инфраструктуры.

https://ria.ru/20220725/donetsk-1804701271.html

донецкая народная республика

украина

ясиноватая

куйбышевский район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, донецкая народная республика, украина, ясиноватая, куйбышевский район