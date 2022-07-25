https://ria.ru/20220725/donbass-1804701070.html
Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли ДНР - РИА Новости, 25.07.2022
Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли ДНР
Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли ДНР, выпустив 482 боеприпаса, один мирный житель погиб и двое получили ранения, сообщило представительство ДНР в... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T09:05
2022-07-25T09:05
2022-07-25T09:26
специальная военная операция на украине
в мире
донецкая народная республика
украина
ясиноватая
куйбышевский район
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ДОНЕЦК, 25 июл - РИА Новости. Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли ДНР, выпустив 482 боеприпаса, один мирный житель погиб и двое получили ранения, сообщило представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК)."За истекшие сутки представительство сообщало о 70 фактах ведения огня со стороны ВФУ (вооруженных формирований Украины - ред.)... (Выпущено) 482 единицы различных боеприпасов... За прошедшие сутки поступили сведения о гибели одного гражданского лица в освобожденной ранее Егоровке. Ранения различной степени тяжести получили двое гражданских лиц в Ясиноватой и Горловке", - говорится в сообщении в Telegram-канале представительства.Как заявили в ведомстве, в результате обстрелов были повреждены 13 домостроений в Петровском и Куйбышевском районах Донецка и Горловке, а также пять объектов гражданской инфраструктуры.
https://ria.ru/20220725/donetsk-1804701271.html
донецкая народная республика
украина
ясиноватая
куйбышевский район
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, донецкая народная республика, украина, ясиноватая, куйбышевский район
09:05 25.07.2022 (обновлено: 09:26 25.07.2022)
Украинские войска за сутки 70 раз обстреляли ДНР
Представительство ДНР: мирный житель жителя погиб и двое ранены при обстрелах ВСУ за сутки