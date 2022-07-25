Рейтинг@Mail.ru
Китайские дипломаты призвали США к ответу из-за резонансных цитат - РИА Новости, 25.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220725/diplomaty-1804688316.html
Китайские дипломаты призвали США к ответу из-за резонансных цитат
Китайские дипломаты призвали США к ответу из-за резонансных цитат - РИА Новости, 25.07.2022
Китайские дипломаты призвали США к ответу из-за резонансных цитат
Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан опубликовала в Twitter цитаты американских дипломатов о вмешательстве во внутренние дела других стран. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T02:24
2022-07-25T03:36
в мире
майк помпео
чжао лицзянь
сша
центральное разведывательное управление (цру)
китай
вашингтон (штат)
джон болтон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102100/61/1021006118_0:105:2000:1230_1920x0_80_0_0_bda9395f73ef3d32fa4519496ea0de32.jpg
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан опубликовала в Twitter цитаты американских дипломатов о вмешательстве во внутренние дела других стран.В качестве одного из примеров она привела слова бывшего госсекретаря США Майка Помпео "мы лгали, мы обманывали, мы крали".Дипломат также напомнила, что на вопрос о вмешательства Вашингтона в выборы в других странах бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси ответил "ням, ням, ням".На публикацию отреагировал посол Китая на Кубе Ма Хуэй.Ранее представитель китайского МИД Чжао Лицзянь назвал США самой воинственной страной в мировой истории и самой большой угрозой для развития на планете. Кроме того, он напомнил об американском военном присутствии по всему миру: Штаты располагают 750 базами как минимум в 80 странах, а также 173 тысячами военнослужащих, дислоцированных в 159 государствах.
https://ria.ru/20220719/kitay-1803462631.html
сша
китай
вашингтон (штат)
куба
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/102100/61/1021006118_112:0:1889:1333_1920x0_80_0_0_325eb4aec31d7e210791d63b19a931fd.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, майк помпео, чжао лицзянь, сша, центральное разведывательное управление (цру), китай, вашингтон (штат), джон болтон, куба
02:24 25.07.2022 (обновлено: 03:36 25.07.2022)
 
Китайские дипломаты призвали США к ответу из-за резонансных цитат

Китайский дипломат Мэйфан привела цитаты американских коллег о вмешательстве в чужие дела

© AP Photo / Ng Han Guan, PoolФлаги США и Китая
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© AP Photo / Ng Han Guan, Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан опубликовала в Twitter цитаты американских дипломатов о вмешательстве во внутренние дела других стран.
В качестве одного из примеров она привела слова бывшего госсекретаря США Майка Помпео "мы лгали, мы обманывали, мы крали".

"Как человек, который помог спланировать госпереворот… это требует много времени", — процитировала экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона Чжан Мэйфан.

Дипломат также напомнила, что на вопрос о вмешательства Вашингтона в выборы в других странах бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси ответил "ням, ням, ням".
Публикация генерального консула Китая в Белфасте Чжан Мэйфан в соцсети
Публикация генерального консула Китая в Белфасте Чжан Мэйфан в соцсети
Публикация генерального консула Китая в Белфасте Чжан Мэйфан в соцсети
На публикацию отреагировал посол Китая на Кубе Ма Хуэй.

"Таков международный порядок, основанный на правилах?" — задался вопросом он.

Ранее представитель китайского МИД Чжао Лицзянь назвал США самой воинственной страной в мировой истории и самой большой угрозой для развития на планете. Кроме того, он напомнил об американском военном присутствии по всему миру: Штаты располагают 750 базами как минимум в 80 странах, а также 173 тысячами военнослужащих, дислоцированных в 159 государствах.
Флаги США и Китая - РИА Новости, 1920, 19.07.2022
19 июля, 14:34
В США назвали Китай главным вызовом западным демократиям
 
В миреМайк ПомпеоЧжао ЛицзяньСШАЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)КитайВашингтон (штат)Джон БолтонКуба
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала