02:24 25.07.2022 (обновлено: 03:36 25.07.2022)
Китайские дипломаты призвали США к ответу из-за резонансных цитат
Китайский дипломат Мэйфан привела цитаты американских коллег о вмешательстве в чужие дела
© AP Photo / Ng Han Guan, PoolФлаги США и Китая
© AP Photo / Ng Han Guan, Pool
Флаги США и Китая. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан опубликовала в Twitter цитаты американских дипломатов о вмешательстве во внутренние дела других стран.
В качестве одного из примеров она привела слова бывшего госсекретаря США Майка Помпео "мы лгали, мы обманывали, мы крали".
"Как человек, который помог спланировать госпереворот… это требует много времени", — процитировала экс-советника президента США по нацбезопасности Джона Болтона Чжан Мэйфан.
Дипломат также напомнила, что на вопрос о вмешательства Вашингтона в выборы в других странах бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси ответил "ням, ням, ням".
Публикация генерального консула Китая в Белфасте Чжан Мэйфан в соцсети
Публикация генерального консула Китая в Белфасте Чжан Мэйфан в соцсети
"Таков международный порядок, основанный на правилах?" — задался вопросом он.
Ранее представитель китайского МИД Чжао Лицзянь назвал США самой воинственной страной в мировой истории и самой большой угрозой для развития на планете. Кроме того, он напомнил об американском военном присутствии по всему миру: Штаты располагают 750 базами как минимум в 80 странах, а также 173 тысячами военнослужащих, дислоцированных в 159 государствах.
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