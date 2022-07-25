https://ria.ru/20220725/diplomaty-1804688316.html

Китайские дипломаты призвали США к ответу из-за резонансных цитат

Китайские дипломаты призвали США к ответу из-за резонансных цитат - РИА Новости, 25.07.2022

Китайские дипломаты призвали США к ответу из-за резонансных цитат

Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан опубликовала в Twitter цитаты американских дипломатов о вмешательстве во внутренние дела других стран. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T02:24

2022-07-25T02:24

2022-07-25T03:36

в мире

майк помпео

чжао лицзянь

сша

центральное разведывательное управление (цру)

китай

вашингтон (штат)

джон болтон

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Генеральный консул Китая в Белфасте Чжан Мэйфан опубликовала в Twitter цитаты американских дипломатов о вмешательстве во внутренние дела других стран.В качестве одного из примеров она привела слова бывшего госсекретаря США Майка Помпео "мы лгали, мы обманывали, мы крали".Дипломат также напомнила, что на вопрос о вмешательства Вашингтона в выборы в других странах бывший директор ЦРУ Джеймс Вулси ответил "ням, ням, ням".На публикацию отреагировал посол Китая на Кубе Ма Хуэй.Ранее представитель китайского МИД Чжао Лицзянь назвал США самой воинственной страной в мировой истории и самой большой угрозой для развития на планете. Кроме того, он напомнил об американском военном присутствии по всему миру: Штаты располагают 750 базами как минимум в 80 странах, а также 173 тысячами военнослужащих, дислоцированных в 159 государствах.

https://ria.ru/20220719/kitay-1803462631.html

сша

китай

вашингтон (штат)

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в мире, майк помпео, чжао лицзянь, сша, центральное разведывательное управление (цру), китай, вашингтон (штат), джон болтон, куба