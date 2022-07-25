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В Госдуме предложили создать базу для учета доходов чиновников - РИА Новости, 25.07.2022
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В Госдуме предложили создать базу для учета доходов чиновников
В Госдуме предложили создать базу для учета доходов чиновников - РИА Новости, 25.07.2022
В Госдуме предложили создать базу для учета доходов чиновников
Вместо обязательства для чиновников декларации своих доходов и расходов, можно было бы ввести единую базу чиновников, которую власти будут мониторить... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T11:21
2022-07-25T11:21
россия
госдума рф
политика
чиновники
сергей леонов
лдпр
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вместо обязательства для чиновников декларации своих доходов и расходов, можно было бы ввести единую базу чиновников, которую власти будут мониторить самостоятельно, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Леонов (ЛДПР).Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что Минтруд РФ разработал антикоррупционные поправки в законодательство, согласно которым, руководителей российских государственных и муниципальных учреждений, к которым, в частности, относятся директора школ, могут обязать декларировать свои траты, а чиновников отчитываться о платежах по кредитам."Нужно просто раз и навсегда создать соответствующую базу данных чиновников в электронном виде, и это может легко сделать орган государственной власти и контролировать их расходы и доходы. Если будут какие-то превышения расходов над доходами, которые будут зафиксированы, то контролирующий орган тогда должен будет принимать решение соответствующее. Но вот этой писаниной заниматься и указывать то, что и так известно, смысла в этом нет", - подчеркнул он.Однако парламентарий уточнил, что такой подход может иметь место в том случае, если говорить про публикацию деклараций чиновников. Вместе с тем, уточнил Леонов, чиновник самостоятельно может дать разрешение на такую публикацию."Бумажную часть этой работы нужно убрать и оставить обязательство соблюдать законодательство РФ", - резюмировал он.
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россия, госдума рф, политика, чиновники, сергей леонов, лдпр
11:21 25.07.2022
 
В Госдуме предложили создать базу для учета доходов чиновников

Депутат Леонов предложил создать базу чиновников для учета их доходов и расходов

© РИА Новости / Мария Девахина / Перейти в фотобанкЗдание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Мария Девахина
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вместо обязательства для чиновников декларации своих доходов и расходов, можно было бы ввести единую базу чиновников, которую власти будут мониторить самостоятельно, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Леонов (ЛДПР).
Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что Минтруд РФ разработал антикоррупционные поправки в законодательство, согласно которым, руководителей российских государственных и муниципальных учреждений, к которым, в частности, относятся директора школ, могут обязать декларировать свои траты, а чиновников отчитываться о платежах по кредитам.
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"Нужно просто раз и навсегда создать соответствующую базу данных чиновников в электронном виде, и это может легко сделать орган государственной власти и контролировать их расходы и доходы. Если будут какие-то превышения расходов над доходами, которые будут зафиксированы, то контролирующий орган тогда должен будет принимать решение соответствующее. Но вот этой писаниной заниматься и указывать то, что и так известно, смысла в этом нет", - подчеркнул он.
Однако парламентарий уточнил, что такой подход может иметь место в том случае, если говорить про публикацию деклараций чиновников. Вместе с тем, уточнил Леонов, чиновник самостоятельно может дать разрешение на такую публикацию.
"Бумажную часть этой работы нужно убрать и оставить обязательство соблюдать законодательство РФ", - резюмировал он.
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