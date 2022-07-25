https://ria.ru/20220725/chinovniki-1804731788.html

В Госдуме предложили создать базу для учета доходов чиновников

В Госдуме предложили создать базу для учета доходов чиновников - РИА Новости, 25.07.2022

В Госдуме предложили создать базу для учета доходов чиновников

Вместо обязательства для чиновников декларации своих доходов и расходов, можно было бы ввести единую базу чиновников, которую власти будут мониторить... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T11:21

2022-07-25T11:21

2022-07-25T11:21

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политика

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вместо обязательства для чиновников декларации своих доходов и расходов, можно было бы ввести единую базу чиновников, которую власти будут мониторить самостоятельно, заявил РИА Новости депутат Госдумы Сергей Леонов (ЛДПР).Ранее РБК со ссылкой на источники сообщил, что Минтруд РФ разработал антикоррупционные поправки в законодательство, согласно которым, руководителей российских государственных и муниципальных учреждений, к которым, в частности, относятся директора школ, могут обязать декларировать свои траты, а чиновников отчитываться о платежах по кредитам."Нужно просто раз и навсегда создать соответствующую базу данных чиновников в электронном виде, и это может легко сделать орган государственной власти и контролировать их расходы и доходы. Если будут какие-то превышения расходов над доходами, которые будут зафиксированы, то контролирующий орган тогда должен будет принимать решение соответствующее. Но вот этой писаниной заниматься и указывать то, что и так известно, смысла в этом нет", - подчеркнул он.Однако парламентарий уточнил, что такой подход может иметь место в том случае, если говорить про публикацию деклараций чиновников. Вместе с тем, уточнил Леонов, чиновник самостоятельно может дать разрешение на такую публикацию."Бумажную часть этой работы нужно убрать и оставить обязательство соблюдать законодательство РФ", - резюмировал он.

https://ria.ru/20220722/zarplaty-1804267136.html

https://ria.ru/20220722/odnofamiltsy-1804361778.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Владимир Лаврентьев

россия, госдума рф, политика, чиновники, сергей леонов, лдпр