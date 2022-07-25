https://ria.ru/20220725/chernyshenko-1804785980.html
Чернышенко будет отвечать за разработки в сфере искусственного интеллекта
Чернышенко будет отвечать за разработки в сфере искусственного интеллекта - РИА Новости, 25.07.2022
Чернышенко будет отвечать за разработки в сфере искусственного интеллекта
Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко будет курировать вопросы разработок в сфере искусственного интеллекта и квантовых вычислений, также в его ведении будет... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T14:36
2022-07-25T14:36
2022-07-25T14:57
технологии
правительство рф
михаил мишустин
дмитрий чернышенко
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко будет курировать вопросы разработок в сфере искусственного интеллекта и квантовых вычислений, также в его ведении будет компьютерное моделирование нано-устройств и нано-материалов, сообщил на совещании с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин.Во время совещания Мишустин объявил, что по инициативе президента Владимира Путина российские вице-премьеры будут держать на особом контроле вопросы развития критически значимых технологий."Дмитрий Николаевич Чернышенко назначается куратором таких высокотехнологичных направлений, как: искусственный интеллект, квантовые вычисления, коммуникационные интернет-решения. Если говорить о критически значимых технологиях, то в его ведении будет в том числе и компьютерное моделирование нано-устройств и нано-материалов, а также их получение и обработка, программное обеспечение распределенных и высокопроизводительных вычислительных систем", - сказал Мишустин.
https://ria.ru/20220714/ploskostopie-1802330391.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
технологии, правительство рф, михаил мишустин, дмитрий чернышенко
14:36 25.07.2022 (обновлено: 14:57 25.07.2022)
Чернышенко будет отвечать за разработки в сфере искусственного интеллекта
Вице-премьер Чернышенко будет курировать разработки в сфере искусственного интеллекта
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко будет курировать вопросы разработок в сфере искусственного интеллекта и квантовых вычислений, также в его ведении будет компьютерное моделирование нано-устройств и нано-материалов, сообщил на совещании с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин.
Во время совещания Мишустин объявил, что по инициативе президента Владимира Путина
российские вице-премьеры будут держать на особом контроле вопросы развития критически значимых технологий.
"Дмитрий Николаевич Чернышенко назначается куратором таких высокотехнологичных направлений, как: искусственный интеллект, квантовые вычисления, коммуникационные интернет-решения. Если говорить о критически значимых технологиях, то в его ведении будет в том числе и компьютерное моделирование нано-устройств и нано-материалов, а также их получение и обработка, программное обеспечение распределенных и высокопроизводительных вычислительных систем", - сказал Мишустин.