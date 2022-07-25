https://ria.ru/20220725/chernyshenko-1804785980.html

Чернышенко будет отвечать за разработки в сфере искусственного интеллекта

Чернышенко будет отвечать за разработки в сфере искусственного интеллекта - РИА Новости, 25.07.2022

Чернышенко будет отвечать за разработки в сфере искусственного интеллекта

Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко будет курировать вопросы разработок в сфере искусственного интеллекта и квантовых вычислений, также в его ведении будет... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T14:36

2022-07-25T14:36

2022-07-25T14:57

технологии

правительство рф

михаил мишустин

дмитрий чернышенко

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко будет курировать вопросы разработок в сфере искусственного интеллекта и квантовых вычислений, также в его ведении будет компьютерное моделирование нано-устройств и нано-материалов, сообщил на совещании с вице-премьерами председатель правительства Михаил Мишустин.Во время совещания Мишустин объявил, что по инициативе президента Владимира Путина российские вице-премьеры будут держать на особом контроле вопросы развития критически значимых технологий."Дмитрий Николаевич Чернышенко назначается куратором таких высокотехнологичных направлений, как: искусственный интеллект, квантовые вычисления, коммуникационные интернет-решения. Если говорить о критически значимых технологиях, то в его ведении будет в том числе и компьютерное моделирование нано-устройств и нано-материалов, а также их получение и обработка, программное обеспечение распределенных и высокопроизводительных вычислительных систем", - сказал Мишустин.

https://ria.ru/20220714/ploskostopie-1802330391.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

технологии, правительство рф, михаил мишустин, дмитрий чернышенко