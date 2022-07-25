https://ria.ru/20220725/chernogoriya-1804837097.html

МИД Черногории ответил на слова Лаврова об "антироссийском инструменте"

МИД Черногории ответил на слова Лаврова об "антироссийском инструменте" - РИА Новости, 25.07.2022

МИД Черногории ответил на слова Лаврова об "антироссийском инструменте"

Министерство иностранных дел Черногории ответило на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Запад делает из Подгорицы инструмент в... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T17:07

2022-07-25T17:07

2022-07-25T17:29

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БЕЛГРАД, 25 июл – РИА Новости. Министерство иностранных дел Черногории ответило на слова министра иностранных дел России Сергея Лаврова о том, что Запад делает из Подгорицы инструмент в антироссийской игре.Глава российского внешнеполитического ведомства заявил ранее, что Запад пытается сделать Черногорию и Северную Македонию "инструментом в антироссийской игре"."Для Черногории и России предмет гордости 311 лет дипломатических отношений. Дружба с российским народом больше, чем политика, так как бывает правильная и ошибочная политика. Поэтому Владимир Высоцкий хотел быть черногорцем. Российский народ всегда будет иметь друга в лице Черногории, но не политика агрессии и трагичного экспансионизма. Российские политики приезжали в Черногорию и были желанными гостями до тех пор, пока не отвернулись от ЕС и европейской системы ценностей", - цитирует ответ МИД республики портал CDM.Официальная Подгорица ранее поддержала все санкции ЕС против РФ, высылала российских дипломатов и оказывала материальную и военную помощь властям в Киеве."Когда речь идет о тогдашнем (2017 год, вступление в НАТО – ред.) решении Черногории вступить в сильнейший военно-политический союз в истории, этого не знал только тот, кто не хотел и не желал видеть. Черногория гордится своими достижениями на европейском и евроатлантическом поле и продолжит быть надежным союзником", - подчеркнули в МИД страны.

https://ria.ru/20220615/telekanaly-1795560136.html

https://ria.ru/20220607/chernogoriya-1793854528.html

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подгорица (город)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, черногория, россия, подгорица (город), евросоюз, нато