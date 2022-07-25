https://ria.ru/20220725/britaniya-1804807119.html

Министр культуры Британии осудила Риши Сунака за дорогую одежду

Министр культуры Британии осудила Риши Сунака за дорогую одежду - РИА Новости, 25.07.2022

Министр культуры Британии осудила Риши Сунака за дорогую одежду

Министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис осудила кандидата в премьер-министры страны Риши Сунака за дорогую обувь и одежду на фоне РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T15:38

2022-07-25T15:38

2022-07-25T15:52

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лиз трасс

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Министр по вопросам культуры, СМИ и спорта Великобритании Надин Доррис осудила кандидата в премьер-министры страны Риши Сунака за дорогую обувь и одежду на фоне его оппонентки Лиз Трасс "в сережках за 4,5 фунта".Экс-глава минфина Риши Сунак считается самым богатым членом палаты общин (нижняя палата парламента Великобритании). До того, как прийти в политику, он работал в одном из крупнейших в мире инвестиционных банков Goldman Sachs. Он женат на Акшате Мурти, дочери одного из самых успешных предпринимателей Индии. По оценкам газеты Sunday Times, их состояние составляет около 730 миллионов фунтов стерлингов."Лиз Трасс будет ездить по стране (в рамках предвыборного тура. — Прим. ред.) в сережках из Claire Accessories примерно за 4,5 фунта стерлингов. В это же время… Риши (Сунак) посетил (округ) Тиссайд в обуви Prada за 450 фунтов и в сшитом на заказ костюме за 3500 фунтов, готовясь к решающему этапу голосования", — написала в своем Twitter Доррис, поддерживающая Трасс в предвыборной гонке.В минувшую среду в Британии прошел пятый раунд голосования членов парламента от Консервативной партии для избрания лидера партии, который также станет премьером страны. По его итогам в финал избирательной гонки вышли два кандидата — глава МИД Лиз Трасс и экс-глава Минфина Риши Сунак.Ранее исследовательская компания YouGov провела опрос, по итогам которого более 60 процентов членов Консервативной партии заявили, что проголосуют за Трасс на выборах премьера Британии, — ее конкурент Сунак не набрал и 40 процентов.В последнем туре победителя из двух "финалистов" выбирать будут все члены партии, которых на сегодняшний день около 200 тысяч. Голосование будет проходить по почте. Как ожидается, результаты будут оглашены 5 сентября, когда парламент возобновит свою работу после летнего перерыва.Борис Джонсон, сменивший Терезу Мэй на посту премьера в 2019 году, заявил 7 июля об уходе с должности премьер-министра и главы Консервативной партии Великобритании.

https://ria.ru/20220723/sunak-1804516440.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, лиз трасс, борис джонсон, тереза мэй, индия, великобритания, парламент великобритании