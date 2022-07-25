18:22 25.07.2022 (обновлено: 18:43 25.07.2022)
Богатырев рассказал о раздельном отдыхе с женой
Актер Марк Богатырев рассказал о раздельном отдыхе с женой Татьяной Арнтгольц
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Марк Богатырев признался, что периодически они с супругой Татьяной Арнтгольц отдыхают отдельно друг от друга.
"Можно иногда попросить жену: "Можно я поеду на рыбалку или с друзьями?". Я иногда отпрашиваюсь у жены, езжу голодать", – заявил артист.
Один из недавних отпусков актер провел на Алтае, где пил только воду, признался он в интервью Алле Довлатовой.
"Ты худеешь, очищаешь организм, прочищаешь сознание. А самое главное, когда уезжаешь в аскезу, ты потом по-другому воспринимаешь вещи, которые есть в твоей повседневной жизни", – добавил Богатырев.
Марк и Татьяна сыграли свадьбу в 2020 году. Затем у них родился сын Данила. Пара не так часто попадает в заголовки в СМИ, не участвует в скандалах.
"Мы скорее люди узкого круга, удаленных мест, а не такого публичного, пафосного немного существования", – заключил артист.
Для актрисы сын Данила стал вторым ребенком: у нее также растет дочь Мария от первого брака с актером Иваном Жидковым.
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