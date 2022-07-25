https://ria.ru/20220725/bogatyrev-1804835370.html

Богатырев рассказал о раздельном отдыхе с женой

Богатырев рассказал о раздельном отдыхе с женой - РИА Новости, 25.07.2022

Богатырев рассказал о раздельном отдыхе с женой

Марк Богатырев признался, что периодически они с супругой Татьяной Арнтгольц отдыхают отдельно друг от друга. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T18:22

2022-07-25T18:22

2022-07-25T18:43

шоубиз

знаменитости

марк богатырев

татьяна арнтгольц

шоу-бизнес

алла довлатова

новости культуры

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601788651_0:109:2692:1623_1920x0_80_0_0_4f1b7980118250115cea674d19c5f2d8.jpg

МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Марк Богатырев признался, что периодически они с супругой Татьяной Арнтгольц отдыхают отдельно друг от друга.Один из недавних отпусков актер провел на Алтае, где пил только воду, признался он в интервью Алле Довлатовой.Марк и Татьяна сыграли свадьбу в 2020 году. Затем у них родился сын Данила. Пара не так часто попадает в заголовки в СМИ, не участвует в скандалах.Для актрисы сын Данила стал вторым ребенком: у нее также растет дочь Мария от первого брака с актером Иваном Жидковым.

https://ria.ru/20220718/leps-1803220970.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

Жанна Старицына

Жанна Старицына

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, марк богатырев, татьяна арнтгольц, шоу-бизнес, алла довлатова, новости культуры