Рейтинг@Mail.ru
Богатырев рассказал о раздельном отдыхе с женой - РИА Новости, 25.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Шапка спецпроекта Шоубиз 1 - РИА Новости, 1920
Шоубиз
https://ria.ru/20220725/bogatyrev-1804835370.html
Богатырев рассказал о раздельном отдыхе с женой
Богатырев рассказал о раздельном отдыхе с женой - РИА Новости, 25.07.2022
Богатырев рассказал о раздельном отдыхе с женой
Марк Богатырев признался, что периодически они с супругой Татьяной Арнтгольц отдыхают отдельно друг от друга. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T18:22
2022-07-25T18:43
шоубиз
знаменитости
марк богатырев
татьяна арнтгольц
шоу-бизнес
алла довлатова
новости культуры
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601788651_0:109:2692:1623_1920x0_80_0_0_4f1b7980118250115cea674d19c5f2d8.jpg
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Марк Богатырев признался, что периодически они с супругой Татьяной Арнтгольц отдыхают отдельно друг от друга.Один из недавних отпусков актер провел на Алтае, где пил только воду, признался он в интервью Алле Довлатовой.Марк и Татьяна сыграли свадьбу в 2020 году. Затем у них родился сын Данила. Пара не так часто попадает в заголовки в СМИ, не участвует в скандалах.Для актрисы сын Данила стал вторым ребенком: у нее также растет дочь Мария от первого брака с актером Иваном Жидковым.
https://ria.ru/20220718/leps-1803220970.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Жанна Старицына
Жанна Старицына
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e5/03/12/1601788651_0:0:2692:2019_1920x0_80_0_0_c71041addb63cbcc90e99e86d71c1b6f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
знаменитости, марк богатырев, татьяна арнтгольц, шоу-бизнес, алла довлатова, новости культуры
18:22 25.07.2022 (обновлено: 18:43 25.07.2022)
 
Богатырев рассказал о раздельном отдыхе с женой

Актер Марк Богатырев рассказал о раздельном отдыхе с женой Татьяной Арнтгольц

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктеры Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц
Актеры Марк Богатырев и Татьяна Арнтгольц - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. Марк Богатырев признался, что периодически они с супругой Татьяной Арнтгольц отдыхают отдельно друг от друга.

"Можно иногда попросить жену: "Можно я поеду на рыбалку или с друзьями?". Я иногда отпрашиваюсь у жены, езжу голодать", заявил артист.

Один из недавних отпусков актер провел на Алтае, где пил только воду, признался он в интервью Алле Довлатовой.

"Ты худеешь, очищаешь организм, прочищаешь сознание. А самое главное, когда уезжаешь в аскезу, ты потом по-другому воспринимаешь вещи, которые есть в твоей повседневной жизни", – добавил Богатырев.

Марк и Татьяна сыграли свадьбу в 2020 году. Затем у них родился сын Данила. Пара не так часто попадает в заголовки в СМИ, не участвует в скандалах.

"Мы скорее люди узкого круга, удаленных мест, а не такого публичного, пафосного немного существования", – заключил артист.

Для актрисы сын Данила стал вторым ребенком: у нее также растет дочь Мария от первого брака с актером Иваном Жидковым.
Певец Григорий Лепс - РИА Новости, 1920, 18.07.2022
18 июля, 14:46Шоубиз
Беременная дочь Лепса показала округлившийся живот
 
ШоубизЗнаменитостиМарк БогатыревТатьяна АрнтгольцШоу-бизнесАлла ДовлатоваНовости культуры
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала