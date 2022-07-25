https://ria.ru/20220725/biznes-1804733933.html
Корпорация МСП рассказала о новых смягчениях в КоАП для бизнеса
Корпорация МСП рассказала о новых смягчениях в КоАП для бизнеса - РИА Новости, 25.07.2022
Корпорация МСП рассказала о новых смягчениях в КоАП для бизнеса
С 25 июля вступают в силу дополнительные изменения в КоАП, снижающие административную нагрузка на бизнес, сообщает пресс-служба Корпорации МСП. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T11:30
2022-07-25T11:30
2022-07-25T11:31
экономика
корпорация мсп
министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
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МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. С 25 июля вступают в силу дополнительные изменения в КоАП, снижающие административную нагрузка на бизнес, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.Теперь "право на ошибку" распространяется на весь бизнес, включая крупный и самозанятых.Новые поправки позволят существенно снизить штраф, если не удается ограничиться предупреждением (например, правило о "праве на ошибку" не действует если нарушением причинён ущерб либо ограничена конкуренция).Во-первых, тем предпринимателям, которые предотвратили последствия нарушения либо компенсировали ущерб, штраф назначат в минимально возможном размере. Т.е. если наказание за правонарушение предусматривает минимальный и максимальный размер штрафа, то его назначат по минимальному порогу. Такое правило вводится для тех, кто добровольно возместил ущерб или устранил вред от нарушения, которое было выявлено в ходе контроля/надзора.Во-вторых, вводится скидка 50% при оплате штрафа в течение 20 дней со дня вынесения постановления. Теперь такая скидка действует по всем правонарушениям, выявленным в ходе контроля/надзора (за исключением некоторых статей).Еще одна поправка, касается отсрочки наказания. Теперь исполнение постановления об уплате штрафа, административного ареста или лишения специального права можно отсрочить до полугода. Ранее максимальная отсрочка была один месяц. Такое послабление позволит бизнесу избежать кассовых разрывов и просрочек по обязательным платежам, вовремя закончить сезонные работы и пр.Как сообщалось ранее, субъекты малого и среднего предпринимательства получили "право на ошибку" еще в марте текущего года. Поправки о снижении административной нагрузки разработали Корпорация МСП, Минэкономразвития и предприниматели. Тогда же были установлены правила снижения штрафов для малых предприятий – юрлиц, а также закреплен принцип "одна проверка – одна санкция" и отменена двойная ответственность за нарушение, когда наказывали и должностное, и юридическое лицо.
https://ria.ru/20220714/msp-1802554286.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
экономика, корпорация мсп, министерство экономического развития рф (минэкономразвития россии)
МОСКВА, 25 июл – РИА Новости. С 25 июля вступают в силу дополнительные изменения в КоАП, снижающие административную нагрузка на бизнес, сообщает пресс-служба Корпорации МСП.
Теперь "право на ошибку" распространяется на весь бизнес, включая крупный и самозанятых.
Новые поправки позволят существенно снизить штраф, если не удается ограничиться предупреждением (например, правило о "праве на ошибку" не действует если нарушением причинён ущерб либо ограничена конкуренция).
Во-первых, тем предпринимателям, которые предотвратили последствия нарушения либо компенсировали ущерб, штраф назначат в минимально возможном размере. Т.е. если наказание за правонарушение предусматривает минимальный и максимальный размер штрафа, то его назначат по минимальному порогу. Такое правило вводится для тех, кто добровольно возместил ущерб или устранил вред от нарушения, которое было выявлено в ходе контроля/надзора.
Во-вторых, вводится скидка 50% при оплате штрафа в течение 20 дней со дня вынесения постановления. Теперь такая скидка действует по всем правонарушениям, выявленным в ходе контроля/надзора (за исключением некоторых статей).
Еще одна поправка, касается отсрочки наказания. Теперь исполнение постановления об уплате штрафа, административного ареста или лишения специального права можно отсрочить до полугода. Ранее максимальная отсрочка была один месяц. Такое послабление позволит бизнесу избежать кассовых разрывов и просрочек по обязательным платежам, вовремя закончить сезонные работы и пр.
Как сообщалось ранее, субъекты малого и среднего предпринимательства получили "право на ошибку" еще в марте текущего года. Поправки о снижении административной нагрузки разработали Корпорация МСП
, Минэкономразвития
и предприниматели. Тогда же были установлены правила снижения штрафов для малых предприятий – юрлиц, а также закреплен принцип "одна проверка – одна санкция" и отменена двойная ответственность за нарушение, когда наказывали и должностное, и юридическое лицо.