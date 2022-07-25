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Посол Молдавии объяснил, чем грозит новый поток беженцев с Украины - РИА Новости, 25.07.2022
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Посол Молдавии объяснил, чем грозит новый поток беженцев с Украины
Посол Молдавии объяснил, чем грозит новый поток беженцев с Украины - РИА Новости, 25.07.2022
Посол Молдавии объяснил, чем грозит новый поток беженцев с Украины
Новый поток беженцев с Украины нанесет существенный удар экономике Молдавии, заявил в понедельник румынским СМИ посол республики в Бухаресте Виктор Кирилэ. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T16:49
2022-07-25T16:50
украина
бухарест
молдавия
евросоюз
ситуация с украинскими беженцами
в мире
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КИШИНЕВ, 25 июл – РИА Новости. Новый поток беженцев с Украины нанесет существенный удар экономике Молдавии, заявил в понедельник румынским СМИ посол республики в Бухаресте Виктор Кирилэ.Ранее страны Евросоюза обещали предоставить Молдавии помощь в размере 650 миллионов евро для преодоления миграционного кризиса и других вызовов. Власти республики неоднократно заявляли, что страна получила лишь малую часть обещанных денег. По данным МВД, с 24 февраля молдавско-украинскую границу пересекли более 520 тысяч человек, они продолжили путь в страны ЕС. В Молдавии остаются свыше 77 тысяч беженцев.Кирилэ в интервью румынскому телеканалу Dighi 24 заявил, что в случае расширения боевых действий на Украине до граничащей с Молдавией Одесской области существенно увеличится поток беженцев в республику, что приведет к еще большим затратам на их размещение и содержание."В текущих условиях, чтобы справиться с нынешним потоком беженцев и его последствиями, нам нужно несколько сотен миллионов долларов. В настоящее время мы получили около 100 миллионов. У нас может быть новый поток беженцев, что будет сильным ударом по нашей экономике и по нашим и без того довольно ограниченным ресурсам", - сказал посол.Дипломат выразил надежду, что власти Молдавии не будут застигнуты врасплох, так как они готовятся к возможному негативному сценарию. По его словам, Кишинев рассчитывает в том числе на поддержку Бухареста."Конечно, власти в Кишиневе принимают необходимые меры для подготовки (к приему беженцев), в том числе необходимые меры обсуждаются в партнерстве с Румынией. Возможный новый поток создаст дополнительные проблемы на границе, нарушит, в том числе, наши торговые отношения, импорт, экспорт, поставки, продовольственную безопасность, а также поставит под угрозу внутреннюю безопасность. Таким образом, ситуация может быть очень плохая, но это самый мрачный сценарий", - подчеркнул Кирилэ.Молдавия столкнулась весной с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45%, услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Тариф на газ для бытовых потребителей поднялся с прошлой осени в 5,6 раза - с 0,22 цента до 1,24 доллара и стал неподъемным для большей части населения. На фоне социального и экономического кризиса в стране более двух месяцев проходят протесты. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране.
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украина, бухарест, молдавия, евросоюз, ситуация с украинскими беженцами, в мире
16:49 25.07.2022 (обновлено: 16:50 25.07.2022)
 
Посол Молдавии объяснил, чем грозит новый поток беженцев с Украины

Посол Кирилэ: новый поток беженцев с Украины будет сильным ударом по экономике Молдавии

© Flickr / Dieter ZirnigКПП на границе Украины и Молдавии
КПП на границе Украины и Молдавии - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© Flickr / Dieter Zirnig
КПП на границе Украины и Молдавии. Архивное фото
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КИШИНЕВ, 25 июл – РИА Новости. Новый поток беженцев с Украины нанесет существенный удар экономике Молдавии, заявил в понедельник румынским СМИ посол республики в Бухаресте Виктор Кирилэ.
Ранее страны Евросоюза обещали предоставить Молдавии помощь в размере 650 миллионов евро для преодоления миграционного кризиса и других вызовов. Власти республики неоднократно заявляли, что страна получила лишь малую часть обещанных денег. По данным МВД, с 24 февраля молдавско-украинскую границу пересекли более 520 тысяч человек, они продолжили путь в страны ЕС. В Молдавии остаются свыше 77 тысяч беженцев.
Кирилэ в интервью румынскому телеканалу Dighi 24 заявил, что в случае расширения боевых действий на Украине до граничащей с Молдавией Одесской области существенно увеличится поток беженцев в республику, что приведет к еще большим затратам на их размещение и содержание.
"В текущих условиях, чтобы справиться с нынешним потоком беженцев и его последствиями, нам нужно несколько сотен миллионов долларов. В настоящее время мы получили около 100 миллионов. У нас может быть новый поток беженцев, что будет сильным ударом по нашей экономике и по нашим и без того довольно ограниченным ресурсам", - сказал посол.
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Дипломат выразил надежду, что власти Молдавии не будут застигнуты врасплох, так как они готовятся к возможному негативному сценарию. По его словам, Кишинев рассчитывает в том числе на поддержку Бухареста.
"Конечно, власти в Кишиневе принимают необходимые меры для подготовки (к приему беженцев), в том числе необходимые меры обсуждаются в партнерстве с Румынией. Возможный новый поток создаст дополнительные проблемы на границе, нарушит, в том числе, наши торговые отношения, импорт, экспорт, поставки, продовольственную безопасность, а также поставит под угрозу внутреннюю безопасность. Таким образом, ситуация может быть очень плохая, но это самый мрачный сценарий", - подчеркнул Кирилэ.
Молдавия столкнулась весной с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45%, услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Тариф на газ для бытовых потребителей поднялся с прошлой осени в 5,6 раза - с 0,22 цента до 1,24 доллара и стал неподъемным для большей части населения. На фоне социального и экономического кризиса в стране более двух месяцев проходят протесты. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране.
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