https://ria.ru/20220725/bezhentsy-1804830165.html

Посол Молдавии объяснил, чем грозит новый поток беженцев с Украины

Посол Молдавии объяснил, чем грозит новый поток беженцев с Украины - РИА Новости, 25.07.2022

Посол Молдавии объяснил, чем грозит новый поток беженцев с Украины

Новый поток беженцев с Украины нанесет существенный удар экономике Молдавии, заявил в понедельник румынским СМИ посол республики в Бухаресте Виктор Кирилэ. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T16:49

2022-07-25T16:49

2022-07-25T16:50

украина

бухарест

молдавия

евросоюз

ситуация с украинскими беженцами

в мире

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КИШИНЕВ, 25 июл – РИА Новости. Новый поток беженцев с Украины нанесет существенный удар экономике Молдавии, заявил в понедельник румынским СМИ посол республики в Бухаресте Виктор Кирилэ.Ранее страны Евросоюза обещали предоставить Молдавии помощь в размере 650 миллионов евро для преодоления миграционного кризиса и других вызовов. Власти республики неоднократно заявляли, что страна получила лишь малую часть обещанных денег. По данным МВД, с 24 февраля молдавско-украинскую границу пересекли более 520 тысяч человек, они продолжили путь в страны ЕС. В Молдавии остаются свыше 77 тысяч беженцев.Кирилэ в интервью румынскому телеканалу Dighi 24 заявил, что в случае расширения боевых действий на Украине до граничащей с Молдавией Одесской области существенно увеличится поток беженцев в республику, что приведет к еще большим затратам на их размещение и содержание."В текущих условиях, чтобы справиться с нынешним потоком беженцев и его последствиями, нам нужно несколько сотен миллионов долларов. В настоящее время мы получили около 100 миллионов. У нас может быть новый поток беженцев, что будет сильным ударом по нашей экономике и по нашим и без того довольно ограниченным ресурсам", - сказал посол.Дипломат выразил надежду, что власти Молдавии не будут застигнуты врасплох, так как они готовятся к возможному негативному сценарию. По его словам, Кишинев рассчитывает в том числе на поддержку Бухареста."Конечно, власти в Кишиневе принимают необходимые меры для подготовки (к приему беженцев), в том числе необходимые меры обсуждаются в партнерстве с Румынией. Возможный новый поток создаст дополнительные проблемы на границе, нарушит, в том числе, наши торговые отношения, импорт, экспорт, поставки, продовольственную безопасность, а также поставит под угрозу внутреннюю безопасность. Таким образом, ситуация может быть очень плохая, но это самый мрачный сценарий", - подчеркнул Кирилэ.Молдавия столкнулась весной с беспрецедентным ростом цен. Национальное бюро статистики объявило, что среднегодовая инфляция в мае составила 29,05%. Цены на продукты питания выросли на 32,5%, непродовольственные товары - на 21,45%, услуги, оказываемые населению, - на 35,27%. Тариф на газ для бытовых потребителей поднялся с прошлой осени в 5,6 раза - с 0,22 цента до 1,24 доллара и стал неподъемным для большей части населения. На фоне социального и экономического кризиса в стране более двух месяцев проходят протесты. Оппозиция возложила на правительство и правящую партию "Действие и солидарность" ответственность за экономический кризис в стране.

https://ria.ru/20220725/konflikt-1804756490.html

https://ria.ru/20220718/spirt-1803326244.html

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

украина, бухарест, молдавия, евросоюз, ситуация с украинскими беженцами, в мире