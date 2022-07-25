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В ЕАБР заявили, что экономика Белоруссии начала адаптироваться к санкциям - РИА Новости, 25.07.2022
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В ЕАБР заявили, что экономика Белоруссии начала адаптироваться к санкциям
В ЕАБР заявили, что экономика Белоруссии начала адаптироваться к санкциям - РИА Новости, 25.07.2022
В ЕАБР заявили, что экономика Белоруссии начала адаптироваться к санкциям
Темпы сокращения белорусской экономики замедлились, что может свидетельствовать о ее адаптации к санкциям, говорится в макрообзоре аналитиков Евразийского банка РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T10:31
2022-07-25T10:31
экономика
минск
украина
белоруссия
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МИНСК, 25 июл – РИА Новости. Темпы сокращения белорусской экономики замедлились, что может свидетельствовать о ее адаптации к санкциям, говорится в макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР)."Темпы сокращения белорусской экономики замедлились в июне. ВВП снизился примерно на 7,8% (к июню 2021 года - ред.) после 8,6% в мае. В целом по итогам полугодия сокращение ВВП составило 4,2% (по сравнению с аналогичным показателем прошлого года – ред.). Вполне вероятно, что белорусская экономика начинает адаптироваться под функционирование в условиях санкций", - говорится в обзоре.Отмечается, что базовый прогноз аналитиков ЕАБР по снижению ВВП Белоруссии на 6,5% по итогам 2022 года сохраняет актуальность. "Прогноз может быть пересмотрен в сторону повышения при устойчиво меньшем спаде российской экономики, чем ранее ожидалось", - подчеркивается в обзоре.ВВП Белоруссии в прошлом году вырос на 2,3%. Ранее власти Белоруссии планировали на 2022 год рост ВВП на 2,9%. Министр экономики Белоруссии Александр Червяков заявил, что уже во втором полугодии текущего года ожидается восстановительная динамика ВВП. В конце июля заместитель министра экономики Белоруссии Дмитрий Ярошевич заявил, что по итогам текущего года удастся не допустить падения экономики по сравнению с 2021 годом.Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.
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экономика, минск, украина, белоруссия
10:31 25.07.2022
 
В ЕАБР заявили, что экономика Белоруссии начала адаптироваться к санкциям

Аналитики ЕАБР считают, что экономика Белоруссии начала адаптироваться к санкциям

© РИА Новости / Руслан Кривобок / Перейти в фотобанкМинск
Минск - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Руслан Кривобок
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МИНСК, 25 июл – РИА Новости. Темпы сокращения белорусской экономики замедлились, что может свидетельствовать о ее адаптации к санкциям, говорится в макрообзоре аналитиков Евразийского банка развития (ЕАБР).
"Темпы сокращения белорусской экономики замедлились в июне. ВВП снизился примерно на 7,8% (к июню 2021 года - ред.) после 8,6% в мае. В целом по итогам полугодия сокращение ВВП составило 4,2% (по сравнению с аналогичным показателем прошлого года – ред.). Вполне вероятно, что белорусская экономика начинает адаптироваться под функционирование в условиях санкций", - говорится в обзоре.
Отмечается, что базовый прогноз аналитиков ЕАБР по снижению ВВП Белоруссии на 6,5% по итогам 2022 года сохраняет актуальность. "Прогноз может быть пересмотрен в сторону повышения при устойчиво меньшем спаде российской экономики, чем ранее ожидалось", - подчеркивается в обзоре.
ВВП Белоруссии в прошлом году вырос на 2,3%. Ранее власти Белоруссии планировали на 2022 год рост ВВП на 2,9%. Министр экономики Белоруссии Александр Червяков заявил, что уже во втором полугодии текущего года ожидается восстановительная динамика ВВП. В конце июля заместитель министра экономики Белоруссии Дмитрий Ярошевич заявил, что по итогам текущего года удастся не допустить падения экономики по сравнению с 2021 годом.
Отношения Белоруссии со странами Запада резко ухудшились после президентских выборов 2020 года, спровоцировавших несанкционированные массовые акции протеста, которые в том числе подавлялись правоохранителями с помощью спецтехники и спецсредств. Страны Запада поэтапно вводили санкции против белорусских официальных лиц, предприятий, обвиняя Минск в нарушениях в ходе выборов и нарушении прав человека. Новый этап расширения западных санкций произошел из-за поддержки Минском российской военной спецоперации по демилитаризации Украины, которая началась 24 февраля.
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