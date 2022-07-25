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Жизнь внутри "Автодора" - РИА Новости, 25.07.2022
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Жизнь внутри "Автодора"
Жизнь внутри "Автодора" - РИА Новости, 25.07.2022
Жизнь внутри "Автодора"
По дорогам Москвы ежедневно передвигаются миллионы водителей и пассажиров. Состояние транспортных артерий города находится под постоянным контролем специалистов РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T18:39
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городское хозяйство москвы
москва
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По дорогам Москвы ежедневно передвигаются миллионы водителей и пассажиров. Состояние транспортных артерий города находится под постоянным контролем специалистов ГБУ "Автомобильные дороги". Как устроен быт ответственных за столичные магистрали – узнайте в нашем видео.
москва
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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353
60
353
60
Жизнь внутри "Автодора"
По дорогам Москвы ежедневно передвигаются миллионы водителей и пассажиров. Состояние транспортных артерий города находится под постоянным контролем специалистов ГБУ «Автомобильные дороги». Как устроен быт ответственных за столичные магистрали - узнайте в нашем видео.
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городское хозяйство москвы, москва, видео
Жизнь внутри "Автодора"
По дорогам Москвы ежедневно передвигаются миллионы водителей и пассажиров. Состояние транспортных артерий города находится под постоянным контролем специалистов ГБУ "Автомобильные дороги". Как устроен быт ответственных за столичные магистрали – узнайте в нашем видео.
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18:39 25.07.2022
 

Жизнь внутри "Автодора"

Читать ria.ru в
По дорогам Москвы ежедневно передвигаются миллионы водителей и пассажиров. Состояние транспортных артерий города находится под постоянным контролем специалистов ГБУ "Автомобильные дороги". Как устроен быт ответственных за столичные магистрали – узнайте в нашем видео.
 
Городское хозяйство МосквыМосква
 
 
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