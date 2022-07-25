https://ria.ru/20220725/avtodor-1804863421.html

Жизнь внутри "Автодора"

Жизнь внутри "Автодора" - РИА Новости, 25.07.2022

Жизнь внутри "Автодора"

По дорогам Москвы ежедневно передвигаются миллионы водителей и пассажиров. Состояние транспортных артерий города находится под постоянным контролем специалистов РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T18:39

2022-07-25T18:39

2022-07-25T18:39

городское хозяйство москвы

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/07/19/1804862314_0:0:1920:1080_1920x0_80_0_0_473f21877fc54c3d712e0a04ea228f44.jpg

По дорогам Москвы ежедневно передвигаются миллионы водителей и пассажиров. Состояние транспортных артерий города находится под постоянным контролем специалистов ГБУ "Автомобильные дороги". Как устроен быт ответственных за столичные магистрали – узнайте в нашем видео.

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2022

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жизнь внутри "Автодора" По дорогам Москвы ежедневно передвигаются миллионы водителей и пассажиров. Состояние транспортных артерий города находится под постоянным контролем специалистов ГБУ «Автомобильные дороги». Как устроен быт ответственных за столичные магистрали - узнайте в нашем видео. 2022-07-25T18:39 true PT1M28S

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

городское хозяйство москвы, москва, видео