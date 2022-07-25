Путин призвал определить экономическую модель развития авиаотрасли

"Необходимо уже сейчас определить экономическую модель, при которой в процессе производства и обновлении авиапарка будут учтены интересы наших граждан в части доступности и удобства перелетов. Доступности в том числе и по цене, естественно", - сказал он на совещании с членами правительства.