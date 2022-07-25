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Путин призвал определить экономическую модель развития авиаотрасли - РИА Новости, 25.07.2022
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Путин призвал определить экономическую модель развития авиаотрасли
Путин призвал определить экономическую модель развития авиаотрасли - РИА Новости, 25.07.2022
Путин призвал определить экономическую модель развития авиаотрасли
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости определить экономическую модель развития авиационной отрасли, где будут прописаны качество и доступность... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T20:08
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владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости определить экономическую модель развития авиационной отрасли, где будут прописаны качество и доступность авиаперевозок.Путин подчеркнул, что также должны быть сбалансированы интересы авиастроителей и авиакомпаний для создания конкурентных условий приобретения и эксплуатации отечественных воздушных судов.
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владимир путин, экономика, россия
20:08 25.07.2022 (обновлено: 20:14 25.07.2022)
 
Путин призвал определить экономическую модель развития авиаотрасли

Путин заявил о необходимости определить экономическую модель развития авиационной отрасли

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСамолет во время взлета в аэропорту
Самолет во время взлета в аэропорту - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Самолет во время взлета в аэропорту. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости определить экономическую модель развития авиационной отрасли, где будут прописаны качество и доступность авиаперевозок.
"Необходимо уже сейчас определить экономическую модель, при которой в процессе производства и обновлении авиапарка будут учтены интересы наших граждан в части доступности и удобства перелетов. Доступности в том числе и по цене, естественно", - сказал он на совещании с членами правительства.
Путин подчеркнул, что также должны быть сбалансированы интересы авиастроителей и авиакомпаний для создания конкурентных условий приобретения и эксплуатации отечественных воздушных судов.
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Владимир ПутинЭкономикаРоссия
 
 
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