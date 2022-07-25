https://ria.ru/20220725/aviaperevozki-1804893272.html
Путин призвал определить экономическую модель развития авиаотрасли
Путин призвал определить экономическую модель развития авиаотрасли - РИА Новости, 25.07.2022
Путин призвал определить экономическую модель развития авиаотрасли
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости определить экономическую модель развития авиационной отрасли, где будут прописаны качество и доступность... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T20:08
2022-07-25T20:08
2022-07-25T20:14
владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Президент России Владимир Путин заявил о необходимости определить экономическую модель развития авиационной отрасли, где будут прописаны качество и доступность авиаперевозок.Путин подчеркнул, что также должны быть сбалансированы интересы авиастроителей и авиакомпаний для создания конкурентных условий приобретения и эксплуатации отечественных воздушных судов.
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владимир путин, экономика, россия
20:08 25.07.2022 (обновлено: 20:14 25.07.2022)
Путин призвал определить экономическую модель развития авиаотрасли
Путин заявил о необходимости определить экономическую модель развития авиационной отрасли