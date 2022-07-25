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Сфера воздушных перевозок оказалась под ударом, заявил Путин - РИА Новости, 26.07.2022
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Сфера воздушных перевозок оказалась под ударом, заявил Путин
Сфера воздушных перевозок оказалась под ударом, заявил Путин - РИА Новости, 26.07.2022
Сфера воздушных перевозок оказалась под ударом, заявил Путин
Сфера воздушных перевозок оказалась под ударом в условиях санкций и неадекватных решений бывших западных партнеров, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.07.2022
2022-07-25T20:05
2022-07-26T00:19
владимир путин
россия
экономика
санкции
санкции в отношении россии
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сфера воздушных перевозок оказалась под ударом в условиях санкций и неадекватных решений бывших западных партнеров, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, на коммерческие компании оказывается политическое давление.Глава государства также подчеркнул, что авиационная отрасль имеет стратегический характер и играет большое значение в России, стимулируя развитие высокотехнологичной продукции. Кроме того, она обеспечивает занятость в смежных производствах, транспортную доступность и связанность регионов, что особенно критично для такой большой страны, как Россия, добавил Путин.
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владимир путин, россия, экономика, санкции, санкции в отношении россии
20:05 25.07.2022 (обновлено: 00:19 26.07.2022)
 
Сфера воздушных перевозок оказалась под ударом, заявил Путин

Путин заявил, что сфера авиаперевозок в России оказалась под ударом из-за санкций

© РИА Новости / Михаил Климентьев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин. Архивное фото
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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сфера воздушных перевозок оказалась под ударом в условиях санкций и неадекватных решений бывших западных партнеров, заявил президент России Владимир Путин.
По его словам, на коммерческие компании оказывается политическое давление.
Глава государства также подчеркнул, что авиационная отрасль имеет стратегический характер и играет большое значение в России, стимулируя развитие высокотехнологичной продукции. Кроме того, она обеспечивает занятость в смежных производствах, транспортную доступность и связанность регионов, что особенно критично для такой большой страны, как Россия, добавил Путин.
Не перекладывать на плечи пассажиров – Путин о затратах авиаотрасли - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
Вчера, 20:09
Путин потребовал не перекладывать затраты авиаотрасли на пассажиров
 
Владимир ПутинРоссияЭкономикаСанкцииСанкции в отношении России
 
 
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