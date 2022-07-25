https://ria.ru/20220725/aviaperevozki-1804892524.html

Сфера воздушных перевозок оказалась под ударом, заявил Путин

Сфера воздушных перевозок оказалась под ударом, заявил Путин - РИА Новости, 26.07.2022

Сфера воздушных перевозок оказалась под ударом, заявил Путин

Сфера воздушных перевозок оказалась под ударом в условиях санкций и неадекватных решений бывших западных партнеров, заявил президент России Владимир Путин. РИА Новости, 26.07.2022

2022-07-25T20:05

2022-07-25T20:05

2022-07-26T00:19

владимир путин

россия

экономика

санкции

санкции в отношении россии

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МОСКВА, 25 июл — РИА Новости. Сфера воздушных перевозок оказалась под ударом в условиях санкций и неадекватных решений бывших западных партнеров, заявил президент России Владимир Путин. По его словам, на коммерческие компании оказывается политическое давление.Глава государства также подчеркнул, что авиационная отрасль имеет стратегический характер и играет большое значение в России, стимулируя развитие высокотехнологичной продукции. Кроме того, она обеспечивает занятость в смежных производствах, транспортную доступность и связанность регионов, что особенно критично для такой большой страны, как Россия, добавил Путин.

https://ria.ru/20220725/putin-1804893660.html

россия

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

владимир путин, россия, экономика, санкции, санкции в отношении россии