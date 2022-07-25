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Путин призвал уделить внимание удаленным местностям при авиаперевозках - РИА Новости, 25.07.2022
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Путин призвал уделить внимание удаленным местностям при авиаперевозках
Путин призвал уделить внимание удаленным местностям при авиаперевозках - РИА Новости, 25.07.2022
Путин призвал уделить внимание удаленным местностям при авиаперевозках
Российским властям необходимо уделить особое внимание удаленным и труднодоступным местам в вопросах наращивания авиаперевозок, заявил президент РФ Владимир... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T20:04
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владимир путин
экономика
россия
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российским властям необходимо уделить особое внимание удаленным и труднодоступным местам в вопросах наращивания авиаперевозок, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по авиаотрасли, он отметил, что необходимо определить дальнейшие направления поддержки отрасли, в том числе аэропортов.Также президент предложил предметно рассмотреть вопросы, в каких условиях будет работать авиационная отрасль, начиная с низкого зимнего сезона. "При необходимости определим направления дополнительной комплексной поддержки в том числе аэропортов", - отметил Путин.
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владимир путин, экономика, россия
20:04 25.07.2022 (обновлено: 20:21 25.07.2022)
 
Путин призвал уделить внимание удаленным местностям при авиаперевозках

Путин: надо уделить внимание удаленным и труднодоступным местностям при авиаперевозках

© РИА Новости / Сергей Ильин / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин
Президент РФ Владимир Путин - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Сергей Ильин
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Российским властям необходимо уделить особое внимание удаленным и труднодоступным местам в вопросах наращивания авиаперевозок, заявил президент РФ Владимир Путин на совещании по авиаотрасли, он отметил, что необходимо определить дальнейшие направления поддержки отрасли, в том числе аэропортов.
"Подчеркну, что задача по наращиванию объемов внутренних перевозок по повышению их доступности для граждан, безусловно, остается в числе ключевых, как на этот год, так и в дальнейшем. Причем речь идет в том числе и о местных, внутрирегиональных перевозках, где особое внимание надо уделить отдаленным и труднодоступным местностям", - сказал Путин.
Также президент предложил предметно рассмотреть вопросы, в каких условиях будет работать авиационная отрасль, начиная с низкого зимнего сезона. "При необходимости определим направления дополнительной комплексной поддержки в том числе аэропортов", - отметил Путин.
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