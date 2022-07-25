https://ria.ru/20220725/aviaotrasl-1804895387.html
Путин заявил об уникальных возможностях для развития авиаотрасли в России
Путин заявил об уникальных возможностях для развития авиаотрасли в России - РИА Новости, 25.07.2022
Путин заявил об уникальных возможностях для развития авиаотрасли в России
Планы по развитию авиаотрасли в России должны отвечать масштабным задачам по укреплению суверенитета страны, поскольку при всех очевидных сложностях есть... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T20:26
2022-07-25T20:26
2022-07-25T20:26
экономика
россия
владимир путин
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Планы по развитию авиаотрасли в России должны отвечать масштабным задачам по укреплению суверенитета страны, поскольку при всех очевидных сложностях есть уникальные возможности для реализации своего потенциала, которые есть еще с советских времен, заявил президент РФ Владимир Путин.Он добавил, что нынешние сложности несут за собой возможности для России."В сложившейся ситуации при всех ее очевидных сложностях...дает уникальную нам возможность для выхода на принципиально новый уровень развития, чтобы в полной мере реализовать собственный научный, технологический, промышленный потенциал. Он у нас, безусловно есть, хорошие заделы остались нам с советских времен. Школы у нас замечательные", - сказал президент.
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экономика, россия, владимир путин
Путин заявил об уникальных возможностях для развития авиаотрасли в России
Путин заявил об уникальных возможностях для развития авиаотрасли, несмотря на сложности
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Планы по развитию авиаотрасли в России должны отвечать масштабным задачам по укреплению суверенитета страны, поскольку при всех очевидных сложностях есть уникальные возможности для реализации своего потенциала, которые есть еще с советских времен, заявил президент РФ Владимир Путин.
"Среднесрочные ориентиры, безусловно, должны быть тесно увязаны с более отдаленным горизонтом планирования, отвечать как вызовам сегодняшнего дня, так и тем масштабным, значимым задачам по укреплению экономического и технологического суверенитета, который мы перед собой ставим", - сказал Путин на совещании по развитию авиаотрасли в понедельник.
Он добавил, что нынешние сложности несут за собой возможности для России
.
"В сложившейся ситуации при всех ее очевидных сложностях...дает уникальную нам возможность для выхода на принципиально новый уровень развития, чтобы в полной мере реализовать собственный научный, технологический, промышленный потенциал. Он у нас, безусловно есть, хорошие заделы остались нам с советских времен. Школы у нас замечательные", - сказал президент.