https://ria.ru/20220725/aviaotrasl-1804895387.html

Путин заявил об уникальных возможностях для развития авиаотрасли в России

Путин заявил об уникальных возможностях для развития авиаотрасли в России - РИА Новости, 25.07.2022

Путин заявил об уникальных возможностях для развития авиаотрасли в России

Планы по развитию авиаотрасли в России должны отвечать масштабным задачам по укреплению суверенитета страны, поскольку при всех очевидных сложностях есть... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T20:26

2022-07-25T20:26

2022-07-25T20:26

экономика

россия

владимир путин

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Планы по развитию авиаотрасли в России должны отвечать масштабным задачам по укреплению суверенитета страны, поскольку при всех очевидных сложностях есть уникальные возможности для реализации своего потенциала, которые есть еще с советских времен, заявил президент РФ Владимир Путин.Он добавил, что нынешние сложности несут за собой возможности для России."В сложившейся ситуации при всех ее очевидных сложностях...дает уникальную нам возможность для выхода на принципиально новый уровень развития, чтобы в полной мере реализовать собственный научный, технологический, промышленный потенциал. Он у нас, безусловно есть, хорошие заделы остались нам с советских времен. Школы у нас замечательные", - сказал президент.

https://ria.ru/20220616/aviaotrasl-1795985519.html

россия

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экономика, россия, владимир путин