https://ria.ru/20220725/aktsiya-1804857343.html

Полтысячи предметов одежды и обуви обменяли на "Зеленой субботе" в Москве

Полтысячи предметов одежды и обуви обменяли на "Зеленой субботе" в Москве - РИА Новости, 25.07.2022

Полтысячи предметов одежды и обуви обменяли на "Зеленой субботе" в Москве

Более 500 предметов одежды и обуви принесли москвичи на акцию по обмену вещами в Москве "Зеленая суббота", сообщили в пресс-службе департамента... РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T18:16

2022-07-25T18:16

2022-07-25T18:16

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москва

благотворительность

департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более 500 предметов одежды и обуви принесли москвичи на акцию по обмену вещами в Москве "Зеленая суббота", сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы."Зеленая суббота" прошла 23 июля, горожане могли обменяться мебелью, предметами интерьера, посудой и комнатными растениями."В столичном районе Аэропорт в субботу, 23 июля, москвичи принесли на обмен более 500 предметов одежды и обуви, более 100 предметов интерьера, почти 200 предметов посуды и множество комнатных растений. Акцию дарения вещей "Зеленая суббота" посетили 250 жителей столицы", - сообщили в пресс-службе.

https://ria.ru/20220530/veschi-1791874645.html

москва

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2022

Алёна Пава

Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

москва, благотворительность, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы