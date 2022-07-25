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Полтысячи предметов одежды и обуви обменяли на "Зеленой субботе" в Москве - РИА Новости, 25.07.2022
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Полтысячи предметов одежды и обуви обменяли на "Зеленой субботе" в Москве
Полтысячи предметов одежды и обуви обменяли на "Зеленой субботе" в Москве - РИА Новости, 25.07.2022
Полтысячи предметов одежды и обуви обменяли на "Зеленой субботе" в Москве
Более 500 предметов одежды и обуви принесли москвичи на акцию по обмену вещами в Москве "Зеленая суббота", сообщили в пресс-службе департамента... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T18:16
2022-07-25T18:16
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москва
благотворительность
департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более 500 предметов одежды и обуви принесли москвичи на акцию по обмену вещами в Москве "Зеленая суббота", сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы."Зеленая суббота" прошла 23 июля, горожане могли обменяться мебелью, предметами интерьера, посудой и комнатными растениями."В столичном районе Аэропорт в субботу, 23 июля, москвичи принесли на обмен более 500 предметов одежды и обуви, более 100 предметов интерьера, почти 200 предметов посуды и множество комнатных растений. Акцию дарения вещей "Зеленая суббота" посетили 250 жителей столицы", - сообщили в пресс-службе.
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москва, благотворительность, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы
18:16 25.07.2022
 

Полтысячи предметов одежды и обуви обменяли на "Зеленой субботе" в Москве

CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы / Акция дарения вещей "Зеленая суббота"
 Акция дарения вещей Зеленая суббота - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
CC BY 4.0 / Официальный портал Мэра и Правительства Москвы /
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более 500 предметов одежды и обуви принесли москвичи на акцию по обмену вещами в Москве "Зеленая суббота", сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы.
"Зеленая суббота" прошла 23 июля, горожане могли обменяться мебелью, предметами интерьера, посудой и комнатными растениями.
"В столичном районе Аэропорт в субботу, 23 июля, москвичи принесли на обмен более 500 предметов одежды и обуви, более 100 предметов интерьера, почти 200 предметов посуды и множество комнатных растений. Акцию дарения вещей "Зеленая суббота" посетили 250 жителей столицы", - сообщили в пресс-службе.
Одежда - РИА Новости, 1920, 30.05.2022
30 мая, 20:38Москва Сегодня: мегаполис для жизни
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Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваБлаготворительностьДепартамент природопользования и охраны окружающей среды г. Москвы
 
 
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