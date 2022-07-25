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Полтысячи предметов одежды и обуви обменяли на "Зеленой субботе" в Москве
Полтысячи предметов одежды и обуви обменяли на "Зеленой субботе" в Москве - РИА Новости, 25.07.2022
Полтысячи предметов одежды и обуви обменяли на "Зеленой субботе" в Москве
Более 500 предметов одежды и обуви принесли москвичи на акцию по обмену вещами в Москве "Зеленая суббота", сообщили в пресс-службе департамента... РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T18:16
2022-07-25T18:16
2022-07-25T18:16
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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Более 500 предметов одежды и обуви принесли москвичи на акцию по обмену вещами в Москве "Зеленая суббота", сообщили в пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды столицы."Зеленая суббота" прошла 23 июля, горожане могли обменяться мебелью, предметами интерьера, посудой и комнатными растениями."В столичном районе Аэропорт в субботу, 23 июля, москвичи принесли на обмен более 500 предметов одежды и обуви, более 100 предметов интерьера, почти 200 предметов посуды и множество комнатных растений. Акцию дарения вещей "Зеленая суббота" посетили 250 жителей столицы", - сообщили в пресс-службе.
https://ria.ru/20220530/veschi-1791874645.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
москва, благотворительность, департамент природопользования и охраны окружающей среды г. москвы