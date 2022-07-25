https://ria.ru/20220725/aeroflot-1804797907.html
Совет директоров "Аэрофлота" избрал Александровского главой компании
Совет директоров "Аэрофлота" избрал Александровского главой компании - РИА Новости, 25.07.2022
Совет директоров "Аэрофлота" избрал Александровского главой компании
Совет директоров "Аэрофлота" избрал Сергея Александровского гендиректором на пять лет, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T15:10
2022-07-25T15:10
2022-07-25T15:16
аэрофлот
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779433645_0:315:3081:2048_1920x0_80_0_0_a648a026439b1b932774dfcfd93449d4.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Совет директоров "Аэрофлота" избрал Сергея Александровского гендиректором на пять лет, сообщает пресс-служба перевозчика.Совет директоров "Аэрофлота" в апреле утвердил на должность гендиректора Александровского, который ранее возглавлял дочернюю компанию "Россия". Тогда он был избран на три месяца."Решением совета директоров на должность генерального директора ПАО "Аэрофлот" сроком на 5 лет, согласно уставу организации, избран Сергей Александровский", - говорится в релизе компании.
https://ria.ru/20220709/samolet-1801381180.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779433645_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_8b4e95fc363e8a33d36536e5ee7a8e07.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
аэрофлот, экономика, россия
15:10 25.07.2022 (обновлено: 15:16 25.07.2022)
Совет директоров "Аэрофлота" избрал Александровского главой компании
Совет директоров "Аэрофлота" избрал Александровского главой компании на пять лет