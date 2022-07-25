Рейтинг@Mail.ru
Совет директоров "Аэрофлота" избрал Александровского главой компании - РИА Новости, 25.07.2022
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20220725/aeroflot-1804797907.html
Совет директоров "Аэрофлота" избрал Александровского главой компании
Совет директоров "Аэрофлота" избрал Александровского главой компании - РИА Новости, 25.07.2022
Совет директоров "Аэрофлота" избрал Александровского главой компании
Совет директоров "Аэрофлота" избрал Сергея Александровского гендиректором на пять лет, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T15:10
2022-07-25T15:16
аэрофлот
экономика
россия
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779433645_0:315:3081:2048_1920x0_80_0_0_a648a026439b1b932774dfcfd93449d4.jpg
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Совет директоров "Аэрофлота" избрал Сергея Александровского гендиректором на пять лет, сообщает пресс-служба перевозчика.Совет директоров "Аэрофлота" в апреле утвердил на должность гендиректора Александровского, который ранее возглавлял дочернюю компанию "Россия". Тогда он был избран на три месяца."Решением совета директоров на должность генерального директора ПАО "Аэрофлот" сроком на 5 лет, согласно уставу организации, избран Сергей Александровский", - говорится в релизе компании.
https://ria.ru/20220709/samolet-1801381180.html
россия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2022
Кирилл Волков
Кирилл Волков
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/03/16/1779433645_312:0:3043:2048_1920x0_80_0_0_8b4e95fc363e8a33d36536e5ee7a8e07.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
аэрофлот, экономика, россия
15:10 25.07.2022 (обновлено: 15:16 25.07.2022)
 
Совет директоров "Аэрофлота" избрал Александровского главой компании

Совет директоров "Аэрофлота" избрал Александровского главой компании на пять лет

© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкСамолеты авиакомпании "Аэрофлот"
Самолеты авиакомпании Аэрофлот - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Самолеты авиакомпании "Аэрофлот". Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Совет директоров "Аэрофлота" избрал Сергея Александровского гендиректором на пять лет, сообщает пресс-служба перевозчика.
Совет директоров "Аэрофлота" в апреле утвердил на должность гендиректора Александровского, который ранее возглавлял дочернюю компанию "Россия". Тогда он был избран на три месяца.
"Решением совета директоров на должность генерального директора ПАО "Аэрофлот" сроком на 5 лет, согласно уставу организации, избран Сергей Александровский", - говорится в релизе компании.
Испытания самолета МС-21 с двигателем ПД-14 - РИА Новости, 1920, 09.07.2022
9 июля, 10:36
Самолет МС-21 скоро поступит в парк "Аэрофлота", заявил Савельев
 
АэрофлотЭкономикаРоссия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2022 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала