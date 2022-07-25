https://ria.ru/20220725/aeroflot-1804797907.html

Совет директоров "Аэрофлота" избрал Александровского главой компании

Совет директоров "Аэрофлота" избрал Александровского главой компании - РИА Новости, 25.07.2022

Совет директоров "Аэрофлота" избрал Александровского главой компании

Совет директоров "Аэрофлота" избрал Сергея Александровского гендиректором на пять лет, сообщает пресс-служба перевозчика. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T15:10

2022-07-25T15:10

2022-07-25T15:16

аэрофлот

экономика

россия

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Совет директоров "Аэрофлота" избрал Сергея Александровского гендиректором на пять лет, сообщает пресс-служба перевозчика.Совет директоров "Аэрофлота" в апреле утвердил на должность гендиректора Александровского, который ранее возглавлял дочернюю компанию "Россия". Тогда он был избран на три месяца."Решением совета директоров на должность генерального директора ПАО "Аэрофлот" сроком на 5 лет, согласно уставу организации, избран Сергей Александровский", - говорится в релизе компании.

https://ria.ru/20220709/samolet-1801381180.html

россия

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Кирилл Волков

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

аэрофлот, экономика, россия