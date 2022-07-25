16:42 25.07.2022 (обновлено: 17:07 25.07.2022)
Суд продлил арест экс-министру Абызову до ноября
Суд в Москве продлил до 10 ноября срок ареста экс-министру Открытого правительства Абызову
Михаил Абызов. Архивное фото
МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Преображенский суд Москвы до ноября продлил срок ареста экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщил РИА Новости адвокат Александр Аснис.
"Суд удовлетворил ходатайство гособвинения, продлив Абызову срок содержания под стражей до 10 ноября", - сказал адвокат бывшего министра, находящегося в заключении с марта 2019 года.
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Рассмотрение дела по существу Преображенским райсудом началось в апреле. Его фигурантами являются Абызов, Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикаловой, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан. Заседания проходят в выездном формате в здании Мосгорсуда из-за большого количества участников процесса.
Аснис добавил, что суд также продлил меры пресечения 11 остальным фигурантам, из которых под стражей находятся 10 - бухгалтер Заяц недавно была переведена под домашний арест. По словам собеседника, ее освободили из СИЗО по состоянию здоровья.
Абызов и соучастники в зависимости от роли каждого обвиняются по статьям УК РФ: "создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в его деятельности", мошенничество в особо крупном размере", "легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления", "коммерческий подкуп", "незаконное участие в предпринимательской деятельности". По данным следствия, в 2012-2018 годах обвиняемые в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и "РЭС" 4 миллиарда рублей. Также они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмывании денег и активов. По антикоррупционному иску Генпрокуратуры с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний взыскано 32,5 миллиарда рублей.