https://ria.ru/20220725/abyzov-1804827514.html

Суд продлил арест экс-министру Абызову до ноября

Суд продлил арест экс-министру Абызову до ноября - РИА Новости, 25.07.2022

Суд продлил арест экс-министру Абызову до ноября

Преображенский суд Москвы до ноября продлил срок ареста экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщил РИА Новости адвокат Александр Аснис. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T16:42

2022-07-25T16:42

2022-07-25T17:07

происшествия

россия

московский городской суд

москва

михаил абызов

дело экс-министра абызова

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МОСКВА, 25 июл - РИА Новости. Преображенский суд Москвы до ноября продлил срок ареста экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова, сообщил РИА Новости адвокат Александр Аснис."Суд удовлетворил ходатайство гособвинения, продлив Абызову срок содержания под стражей до 10 ноября", - сказал адвокат бывшего министра, находящегося в заключении с марта 2019 года.Рассмотрение дела по существу Преображенским райсудом началось в апреле. Его фигурантами являются Абызов, Николай Степанов, Максим Русаков, Сергей Ильичев, Александр Пелипасов, Галина Фрайденберг, Инна Пикаловой, Екатерина Заяц, Олег Серебренников, Руслан Власов, Оксана Роженкова и Яна Балан. Заседания проходят в выездном формате в здании Мосгорсуда из-за большого количества участников процесса.Аснис добавил, что суд также продлил меры пресечения 11 остальным фигурантам, из которых под стражей находятся 10 - бухгалтер Заяц недавно была переведена под домашний арест. По словам собеседника, ее освободили из СИЗО по состоянию здоровья.Абызов и соучастники в зависимости от роли каждого обвиняются по статьям УК РФ: "создание преступного сообщества с использованием служебного положения и участие в его деятельности", мошенничество в особо крупном размере", "легализация денежных средств, полученных в результате совершения преступления", "коммерческий подкуп", "незаконное участие в предпринимательской деятельности". По данным следствия, в 2012-2018 годах обвиняемые в составе преступного сообщества похитили у энергетических компаний "Сибэко" и "РЭС" 4 миллиарда рублей. Также они причастны к незаконной предпринимательской деятельности с извлечением дохода на сумму свыше 32,5 миллиарда рублей, коммерческому подкупу и отмывании денег и активов. По антикоррупционному иску Генпрокуратуры с Абызова и подконтрольных ему кипрских компаний взыскано 32,5 миллиарда рублей.

https://ria.ru/20220713/gurovich-1802290735.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, московский городской суд, москва, михаил абызов, дело экс-министра абызова