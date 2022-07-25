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Сотрудники МЧС Абхазии спасли двух нетрезвых туристов из Омска - РИА Новости, 25.07.2022
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Туризм
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Сотрудники МЧС Абхазии спасли двух нетрезвых туристов из Омска
Сотрудники МЧС Абхазии спасли двух нетрезвых туристов из Омска - РИА Новости, 25.07.2022
Сотрудники МЧС Абхазии спасли двух нетрезвых туристов из Омска
Сотрудники МЧС Абхазии спасли двух нетрезвых туристов из Омска, купавшихся в море, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства республики. РИА Новости, 25.07.2022
2022-07-25T18:45
2022-07-25T18:45
туризм
туризм
абхазия
омск
гулрыпшский район
новости - туризм
туристы
отдых на море
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СУХУМ, 25 июл – РИА Новости. Сотрудники МЧС Абхазии спасли двух нетрезвых туристов из Омска, купавшихся в море, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства республики."Жители Омска, супруги Физиковы, 1994 и 1996 годов рождения, заплыли от берега на полтора километра в районе поселка Агудзера Гулрыпшского района. Очевидцы происшествия сообщили об этом в МЧС РА. Прибывшие на место сотрудники ГИМС фактически насильно извлекли нетрезвую пару из воды и доставили на берег", – говорится в сообщении.По словам спасателей, исходя из обстоятельств, туристы могли не доплыть до берега."Государственная инспекция по маломерным судам МЧС Абхазии настоятельно просит жителей и гостей республики соблюдать правила поведения на воде. В противном случае это чревато непредсказуемыми последствиями", – подчеркнули в МЧС.
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туризм, абхазия, омск, гулрыпшский район, новости - туризм, туристы, отдых на море
18:45 25.07.2022
 
Сотрудники МЧС Абхазии спасли двух нетрезвых туристов из Омска

Сотрудники МЧС Абхазии спасли двух нетрезвых туристов из Омска, купавшихся в море

© РИА Новости / Томас Тхайцук / Перейти в фотобанкВид на побережье в Гаграх
Вид на побережье в Гаграх - РИА Новости, 1920, 25.07.2022
© РИА Новости / Томас Тхайцук
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СУХУМ, 25 июл – РИА Новости. Сотрудники МЧС Абхазии спасли двух нетрезвых туристов из Омска, купавшихся в море, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства республики.
"Жители Омска, супруги Физиковы, 1994 и 1996 годов рождения, заплыли от берега на полтора километра в районе поселка Агудзера Гулрыпшского района. Очевидцы происшествия сообщили об этом в МЧС РА. Прибывшие на место сотрудники ГИМС фактически насильно извлекли нетрезвую пару из воды и доставили на берег", – говорится в сообщении.
По словам спасателей, исходя из обстоятельств, туристы могли не доплыть до берега.
"Государственная инспекция по маломерным судам МЧС Абхазии настоятельно просит жителей и гостей республики соблюдать правила поведения на воде. В противном случае это чревато непредсказуемыми последствиями", – подчеркнули в МЧС.
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