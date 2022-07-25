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Сотрудники МЧС Абхазии спасли двух нетрезвых туристов из Омска

Сотрудники МЧС Абхазии спасли двух нетрезвых туристов из Омска - РИА Новости, 25.07.2022

Сотрудники МЧС Абхазии спасли двух нетрезвых туристов из Омска

Сотрудники МЧС Абхазии спасли двух нетрезвых туристов из Омска, купавшихся в море, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства республики. РИА Новости, 25.07.2022

2022-07-25T18:45

2022-07-25T18:45

2022-07-25T18:45

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абхазия

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СУХУМ, 25 июл – РИА Новости. Сотрудники МЧС Абхазии спасли двух нетрезвых туристов из Омска, купавшихся в море, сообщает в понедельник пресс-служба ведомства республики."Жители Омска, супруги Физиковы, 1994 и 1996 годов рождения, заплыли от берега на полтора километра в районе поселка Агудзера Гулрыпшского района. Очевидцы происшествия сообщили об этом в МЧС РА. Прибывшие на место сотрудники ГИМС фактически насильно извлекли нетрезвую пару из воды и доставили на берег", – говорится в сообщении.По словам спасателей, исходя из обстоятельств, туристы могли не доплыть до берега."Государственная инспекция по маломерным судам МЧС Абхазии настоятельно просит жителей и гостей республики соблюдать правила поведения на воде. В противном случае это чревато непредсказуемыми последствиями", – подчеркнули в МЧС.

https://ria.ru/20220706/plyazhi-1800435287.html

абхазия

омск

гулрыпшский район

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Лана Баева

туризм, абхазия, омск, гулрыпшский район, новости - туризм, туристы, отдых на море